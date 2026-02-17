Dieser Pkw zieht Ihren 2,4-Tonnen-Wohnwagen! X3 im Zugwagentest.

Im CARAVANING-Test muss sich der Basisbenziner, also der kleinste Benziner der X3-Modellreihe von BMW, beweisen – der allerdings immer noch auf starke 208 PS Systemleistung kommt.

Neben dem getesteten Basisbenziner Mildhybrid umfasst das X3-Programm auch einen Vierzylinder-Diesel mit Mildhybrid-Unterstützung, die sportliche M50-Version sowie einen Plug-in-Hybrid. Alle gehören zur vierten Generation des X3, die seit 2024 über die Straßen rollt.

Gute Performance mit zwei Tonnen im Schlepptau Der Zweiliter-Turbomotor des Testwagens bringt 190 PS auf die Straße, die E-Maschine des Mildhybrids liefert weitere rund 18 PS. Das Zusammenspiel funktioniert unmerklich und geschmeidig; beim Segeln schaltet der Benziner manchmal ab.