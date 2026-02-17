Markenverzeichnis öffnen
Dieser Pkw zieht Ihren 2,4-Tonnen-Wohnwagen! X3 im Zugwagentest.

BMW X3 im Zugwagentest
Entspannt ans Ziel mit voller Beladung?

vom Campingprofi seit 1959

Der BMW X3 darf bis zu 2,4 Tonnen ziehen. Doch um sich als souveräner Zugwagen für den Caravan zu qualifizieren, gehört mehr dazu. Unser Test klärt, ob der Benziner das Zeug dazu hat.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.02.2026
BMW X3
Foto: Andreas Becker

Im CARAVANING-Test muss sich der Basisbenziner, also der kleinste Benziner der X3-Modellreihe von BMW, beweisen – der allerdings immer noch auf starke 208 PS Systemleistung kommt.

Neben dem getesteten Basisbenziner Mildhybrid umfasst das X3-Programm auch einen Vierzylinder-Diesel mit Mildhybrid-Unterstützung, die sportliche M50-Version sowie einen Plug-in-Hybrid. Alle gehören zur vierten Generation des X3, die seit 2024 über die Straßen rollt.

Gute Performance mit zwei Tonnen im Schlepptau

Der Zweiliter-Turbomotor des Testwagens bringt 190 PS auf die Straße, die E-Maschine des Mildhybrids liefert weitere rund 18 PS. Das Zusammenspiel funktioniert unmerklich und geschmeidig; beim Segeln schaltet der Benziner manchmal ab.

Wenn jedoch volle Leistung ...