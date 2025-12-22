Großer Fahrkomfort für teures Geld: Ist der Audi A6 Avant als Zugwagen noch bezahlbar?

In Zeiten großer E-Autos mit gewichtigen Akku-Paketen hat man sich an Leergewichte von mehr als zwei Tonnen schon beinahe gewöhnt. Der neue Audi A6 Avant reißt diese Marke nun auch mit Dieselmotor. 2.075 Kilogramm lautet die Werksangabe, der opulent ausgestattete Testwagen bringt satte 2.133 Kilogramm auf die Waage. Zum Vergleich: Der Vorgänger hatte mehr als 200 Kilogramm weniger auf den Rippen.

Grund für das enorme Mehrgewicht ist neben einer versteiften Karosserie die aufwendige Mild-Hybridisierung des Turbodiesels. Eine E-Maschine sitzt an der Ausgangswelle des Doppelkupplungsgetriebes, dazu kommt noch ein Riemenstartergenerator. Lohn des Aufwands: Der E-Motor kann den Verbrenner nicht nur unterstützen, sondern den A6 kurzzeitig auch allein antreiben. In der Stadt rollt der große Kombi tatsächlich häufig rein elektrisch dahin, wenn auch mit hörbarem Elektro-Fiepen. Auch mit Caravan im Schlepp klappt das Anfahren elektrisch.

Trotz E-Boost sind die Extra-Pfunde dem A6 aber anzumerken. An die Souveränität eines noch kräftigeren Sechszylinders, wie ihn die Konkurrenz von BMW und Mercedes anbietet, kommt der 204-PS-Vierzylinder im Audi nicht heran. Das gilt auch akustisch. Gerade bei starkem Beschleunigen mit Anhänger nagelt der Diesel doch sehr präsent.

Komfort, Verbrauch und Assistenzsysteme überzeugen

Überwiegend hochwertiges A6-Cockpit mit großem Navi-Bildschirm. Die Sportsitze des Testwagens sind bequem und seitenhaltstark.



Gleichwohl gehen lange Reisen im Gespannbetrieb höchst komfortabel vonstatten. Das liegt nicht nur an den exzellenten Sportsitzen und der geschmeidigen Luftfederung des Testwagens. Es liegt auch daran, dass die Assistenzsysteme des Audi in weiten Teilen auch mit Wohnwagen am Haken verlässlich ihren Dienst tun. Der Abstandstempomat wahrt die Distanz zum Vorausfahrenden, der Spurhalte-Assistent hält das Gespann mittig zwischen den Begrenzungslinien, anhängerspezifische Tempolimits werden meist zuverlässig erkannt. Die Totwinkel-Warnung schaltet zunächst ab, lässt sich aber fürs Fahren mit Anhänger programmieren.

Trotz seines hohen Gewichts geht der A6 Avant erfreulich effizient mit dem Dieselkraftstoff um. Solo gelingen bei entspannter Fahrweise Werte unter sechs Liter je 100 Kilometer. Wer es eilig hat, jagt natürlich eher acht Liter durch die Einspritzdüsen. Auch der mit Zwei-Tonnen-Normtrailer auf unserer Verbrauchsrunde ermittelte Gespannverbrauch von 11,7 Liter ist respektabel.

Fahrer und Mitreisende fühlen sich im A6 Avant bequem und nicht beengt untergebracht. Die schnittige Dachlinie kostet jedoch Laderaum. 466 bis maximal knapp 1.500 Liter sind häufig völlig ausreichend, im Vergleich zur schon genannten Konkurrenz aber vergleichsweise mau. Wer aufgrund des fehlenden Sechszylinder-Diesels ein moderateres Preisniveau erwartet, wird enttäuscht. Der getestete TDI mit Allrad startet bei rund 65.000 Euro – so weit, so erträglich. Der nahezu vollausgestattete Testwagen reißt aber tatsächlich knapp die 100.000-Euro-Marke.

Geht es beim A6 Avant auch günstiger? Der Verzicht auf den Allrad spart gerade mal 2.750 Euro. Den ebenfalls frontgetriebenen 204-PS-Turbobenziner gibt es ab 58.000 Euro – der darf aber nur 1.800 statt 2.000 Kilogramm ziehen. Nur unwesentlich teurer als der Diesel kommt der Plug-in-Hybrid ab 68.300 Euro.

Testfahrzeug: Audi A6 Avant TDI 150 kW quattro, 150 kW (204 PS), 400 Nm bei 1.750/min, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Audi A6 Avant TDI 150 kW quattro, 150 kW (204 PS), 400 Nm bei 1.750/min, Allradantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Grund-/Testwagenpreis: 64.550/100.030 Euro Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, 1.968 cm3

Vierzylinder-Turbodiesel, 1.968 cm3 Tankvolumen: 60 L, AdBlue: 24 L

60 L, AdBlue: 24 L Fahrleistungen (o. Anhänger): Beschl. 0–100 km/h 7,2 s, Durchzug 60–100 km/h 4,3 s

Beschl. 0–100 km/h 7,2 s, Durchzug 60–100 km/h 4,3 s Testverbrauch Liter Diesel/100 km: solo/Gespann 6,6/11,7, Normverbrauch WLTP komb. 5,8

solo/Gespann 6,6/11,7, Normverbrauch WLTP komb. 5,8 Höchstgeschwindigkeit: 238 km/h

238 km/h Theoretische Reichweite Gespann: 512 km Kräftiger und kultivierter Turbodiesel mit Mild-Hybrid-Boost. Sehr komfortabler Reisewagen, insbesondere mit der Luftfeder-Option des Testwagens. Dank optionaler Allradlenkung relativ wendig. Fährt kurze Strecken rein elektrisch. Sehr gute Traktion. Angemessener Gespann-Verbrauch. Soloverbrauch mit sanftem Gasfuß unter sechs Liter.

Zusammenspiel Verbrenner/Elektro klappt nicht immer reibungslos. Aktuell kein Sechszylinder-Diesel für den A6 verfügbar.

Kofferraum, Variabilität, Sitze

Die schnittige Optik geht zulasten des Ladevolumens. Die Lehne klappt dreiteilig.



Kofferraumvolumen: min. 466/ max. 1.497 Liter. Rückbanklehne dreiteilig umklappbar. Testwagen mit sehr bequemen und seitenhaltstarken Sportsitzen. Gute Platzverhältnisse auch auf der Rückbank. Lehne dreiteilig umklappbar.

Für Fahrzeuggröße und -klasse vergleichsweise kleiner Kofferraum. Kein vollständig ebener Laderaum nach Umklappen der Rücksitzlehnen.

Gewichte, Abmessungen, Anhängerkupplung

Der vollelektrische Schwenkhaken hat Dose und Öse griffgünstig integriert, schwenkt aber sehr gemächlich.



Leergewicht (gewogen)/zul. Gesamtgewicht: 2.133/2.625 kg

2.133/2.625 kg Zuladung abgezogen Stützlast (95 kg): 397 kg

397 kg Zulässiges Gesamtzuggewicht: 4.625 kg

4.625 kg Länge/Breite/Höhe: 4.999 x 1.875 x 1.472 mm, Radstand: 2.923 mm

4.999 x 1.875 x 1.472 mm, Radstand: 2.923 mm Anhängekupplung: Preis: 1.245 Euro; Einbau: werkseitig; System: teilelektrisch schwenkend. Höhe Kugelkopf: 42 cm; Stützlast: 95 kg Gute Anhängelast von 2.000 kg, die das Fahrzeug ohne Probleme bewältigt. Solide teilelektrisch schwenkende Anhängerkupplung mit Dauer- und Zündungsplus. Gute Werte zur Stromversorgung im Caravan.

Sehr hohes Leergewicht. Zuladung unter Berücksichtigung der Stützlast nur ausreichend.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb Anhängerstabilisierung: ✔

Rangierassistent: ✔

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe: ✔

Tempomat/Abstandsregelung: ✔

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung: ✔

Totwinkel-Assistent: ✔

Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung: ✔

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung: ✔

Anhänger-Routenplanung: ✔