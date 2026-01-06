Wohnwagen mit 2,50 Meter Breite – das sind satte 20 Zentimeter mehr als üblich und das schafft richtig viel Platz zum Wohnen. Standard ist die Extrabreite vor allem bei großen Familiencaravans mit vielen Schlafplätzen. Doch auch, wer meist nur zu zweit in den Urlaub fährt, findet spannende 250er-Grundrisse, die explizit für Paare optimiert sind. Vorteil hier: Die Extrabreite zahlt nicht auf möglichst viele Schlafplätze an Bord ein, sondern wird genutzt, um zwei Personen jede Menge Platz, Bewegungsfreiheit und Stauraum zu ermöglichen.

Für diese Übersicht haben wir fünf Modelle der Acht-Meter-Klasse herausgesucht. Die Lösungen für den optimalen Raumkomfort an Bord sind dabei höchst unterschiedlich: Queensbett längs oder quer, Heckbad oder Raumbad – lassen Sie sich überraschen und inspirieren.

Adria Adora 613 UT Die gehobene Adora-Baureihe hat der slowenische Hersteller zur Saison 2026 umfassend überarbeitet und verbessert – zum Beispiel mit einer verstärkten Aufbaukonstruktion. Der 613 UT verwöhnt Paare mit einer großzügigen U-Sitzgruppe unterm Panoramadachfenster im Bug.

Ganz im Heck befindet sich ein wagenbreites Bad mit separater Duschkabine, in der kein Radkasten stört. Im Schlafzimmer vor dem Bad übernachten zwei Personen im quer eingebauten Queensbett, das 195 mal 140 Zentimeter misst. Das Kopfteil lässt sich aufstellen – für eine bequeme Lese-Position und für einen breiteren Durchgang zum Bad.

Serienmäßig stattet Adria den Adora 613 UT mit einer Combi-Heizung aus, optional ist auch eine Warmwasserheizung verfügbar. Mit einem Grundpreis von rund 33.000 Euro stellt der Adora das günstigste Angebot in dieser Komfort-Auswahl für Paare dar.

Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 8,22/2,46/2,60 m

8,22/2,46/2,60 m Masse fahrbereit: 1640 kg

1640 kg Zulässige Gesamtmasse: 2000 kg

2000 kg Grundpreis: 33.290 Euro Fendt Tendenza 560 SFDW Fendt legt beim 2,50 Meter breiten Tendenza 560 SFDW besonders viel Wert auf exzellenten Sitz- und Schlafkomfort. Eine große U-Sitzgruppe ist im Bug des 7,72 Meter langen Wohnwagens platziert. Das gute 150 Zentimeter breite Queensbett steht im separierbaren Schlafzimmer im Heck.

Simon Ribnitzky Die U-Sitzgruppe im Bug des Tendenza bietet exzellenten Sitzkomfort.



Bad und Küche in Wagenmitte fallen etwas kompakter aus. Dennoch ist Platz für eine separate Duschkabine sowie einen raumhohen, 157 Liter fassenden Kühlschrank mit effizienter Kompressor-Technik.

Geheizt wird bei diesem Tendenza bereits ab Werk mit einer Alde-Warmwasserheizung inklusive Fußboden-Erwärmung, was den 560 SFDW auch fürs Camping in der kühleren Jahreszeit prädestiniert. Mit knapp 43.000 Euro Grundpreis ist der Fendt allerdings kein Schnäppchen.

Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 7,72/2,50/2,66 m

7,72/2,50/2,66 m Masse fahrbereit: 1558 kg

1558 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1800 kg

ab 1800 kg Grundpreis: 42.940 Euro Polar Black Edition 620 BSA Mit der Black Edition schnüren die schwedischen Luxus-Spezialisten zur Saison 2026 ein attraktives Paket für Komfort-Fetischisten. Eine umfangreiche Winterkomfort-Ausstattung inklusive Warmwasserheizung gehört zur Serie. Das Angebot an Grundrissen und Extras ist etwas eingeschränkt, das hält die Preise für Polar-Verhältnisse in erträglichem Rahmen.

Ingolf Pompe Im Bug des 620 BSA haben Camperinnen und Camper viel Platz an der U-Sitzgruppe. Das Interieur-Design ist vergleichsweise dunkel.



Unser Komfort-Tipp für Paare: der Polar Black Edition 620 BSA. In dem 8,27 Meter langen Wohnwagen setzt der Hersteller auf ein wagenbreites Heckbad mit separater Duschkabine, vor dem komfortable Einzelbetten eingebaut werden. Im Bug befindet sich die riesige und sehr bequem gepolsterte U-Sitzgruppe.

Die Winkelküche mit gegenüberstehendem Kühlschrank bietet richtig viel Platz für Hobbyköche. Geschmackssache: das sehr dunkel gehaltene Interieur-Design. Mindestens rund 60.000 Euro muss einem dieses Komfort-Paket aus Schweden wert sein.

Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 8,27/2,51/2,77 m

8,27/2,51/2,77 m Masse fahrbereit: 1750 kg

1750 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1860 kg

ab 1860 kg Grundpreis: 60.490 Euro Sprite Cruzer 635 SR Die Sprite-Caravans aus England machen einiges anders als ihre Kollegen vom europäischen Festland. Wer das Besondere sucht, wird hier häufig fündig. Etwa beim 2,46 Meter breiten Top-Modell der gehobenen Cruzer-Baureihe, dem Cruzer 635 SR.

Andreas Becker Die Sitzgruppe im Bug des Cruzer 635 SR punktet mit sehr bequemen Sofas und vielen großen Fenstern.



Im Schlafzimmer baut der Hersteller ein 200 mal 150 Zentimeter großes Queensbett quer ein. So weit, so bekannt. Das Bad befindet sich jedoch nicht im Heck, sondern vor dem Schlafzimmer, quasi als Raumtrenner zu Küche und Sitzgruppe weiter vorn. Diese Raumbad-Anordnung kennt man sonst eher von größeren Wohnmobilen, sie kann aus genannten Gründen aber auch im Wohnwagen sinnvoll sein.

Die Sitzgruppe mit langen Längssofas im Bug wird vom Sprite-typischen dreiteiligen Bugfenster erhellt. Für Warmluft und Warmwasser sorgt serienmäßig eine Truma Combi 4. Trotz knapp unter acht Meter Gesamtlänge steht der 635 SR bereits auf einer Tandemachse, das ermöglicht gute Zulade-Reserven. Dank umfangreicher Ausstattung erscheint der Grundpreis von rund 46.000 Euro fair.

Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 7,98/2,44/2,59 m

7,98/2,44/2,59 m Masse fahrbereit: 1640 kg

1640 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1900 kg

ab 1900 kg Grundpreis: 46.195 Euro Tabbert Pantiga Finest Edition 550 TDL Mit der Finest Edition der Pantiga-Baureihe möchte Tabbert gehobenen Komfort zu angemessenen Preisen bieten. Besonders viel Platz für Paare bietet der 2,50 Meter breite Pantiga 550 TDL. Übernachtet wird im französischen Längsbett im Bug.

Hersteller Die riesige Rundsitzgruppe im 550 TDL bietet einen fantastischen Ausblick durch die großen Seitenfenster rechts und links.



Dank des extrabreiten Aufbaus erreicht die Liegefläche eine stattliche Breite von 1,56 Meter – deutlich mehr als in normalbreiten Wohnwagen mit diesem Grundriss. Neben dem Bett sind WC-Raum und Waschtisch platziert. Die Küche in Wagenmitte verfügt über einen großen Kühlschrank, allerdings wenig Arbeitsfläche.

Umso mehr Komfort hält die riesige Rundsitzgruppe im Heck bereit. Die serienmäßige Truma-Combi-Heizung lässt sich gegen Aufpreis durch eine Warmwasserheizung von Alde ersetzen. Inklusive reichhaltiger Serienausstattung kostet der Pantiga Finest Edition 550 TDL ab knapp 36.000 Euro.

Technische Daten Gesamtlänge/-breite/-höhe: 8,08/2,50 m/2,60 m

8,08/2,50 m/2,60 m Masse fahrbereit: 1511 kg

1511 kg Zulässige Gesamtmasse: 2000 kg

2000 kg Grundpreis: 35.790 Euro