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Wohnwagen

Perfect Match: Deutschlands beliebteste Pkw – und die Wohnwagen, die zu ihnen passen

Wohnwagen + Zugwagen für B und BE-Führerschein
Diese Gespanne passen perfekt zusammen

vom Campingprofi seit 1959

Welcher Wohnwagen passt zu den beliebtesten Zugwagen? Wir haben einen perfekten Match für Wohnwagen-Gespanne unter und über 3,5 Tonnen gesucht und gefunden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.04.2026
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Perfect Match
Foto: KI generierte Illustration

Die Suche nach dem richtigen Wohnwagen hat durchaus etwas von Dating: Man scrollt durch unzählige Profile, vergleicht Ausstattung und Maße, träumt von gemeinsamen Abenteuern – und fragt sich am Ende doch: Passen wir wirklich zusammen? Wir spielen Amor und verkuppeln Deutschlands beliebteste Pkw mit ihren idealen Caravan-Partnern.

Swipe right: Warum das Zugfahrzeug den Ton angibt

Hand aufs Herz: Die meisten Camping-Neulinge verlieben sich zuerst in einen Wohnwagen. Da steht er auf der Messe, mit gemütlicher Sitzecke, praktischer Küche und diesem einen Grundriss, der einfach perfekt wirkt. Und dann kommt die ernüchternde Frage: Kann mein Auto den überhaupt ziehen?

Tatsächlich ist es wie bei jeder guten Beziehung – beide Partner müssen zusammenpassen....