Perfect Match: Deutschlands beliebteste Pkw – und die Wohnwagen, die zu ihnen passen

Die Suche nach dem richtigen Wohnwagen hat durchaus etwas von Dating: Man scrollt durch unzählige Profile, vergleicht Ausstattung und Maße, träumt von gemeinsamen Abenteuern – und fragt sich am Ende doch: Passen wir wirklich zusammen? Wir spielen Amor und verkuppeln Deutschlands beliebteste Pkw mit ihren idealen Caravan-Partnern.

Swipe right: Warum das Zugfahrzeug den Ton angibt Hand aufs Herz: Die meisten Camping-Neulinge verlieben sich zuerst in einen Wohnwagen. Da steht er auf der Messe, mit gemütlicher Sitzecke, praktischer Küche und diesem einen Grundriss, der einfach perfekt wirkt. Und dann kommt die ernüchternde Frage: Kann mein Auto den überhaupt ziehen?