Wohnwagen unter 7 Meter mit Einzelbetten: 12 Modelle für Paare im Check

Ein kompakter und damit auch leichter Wohnwagen hat viele Vorteile: Es genügt ein kleineres Zugfahrzeug und das Handling unterwegs – ob auf der Straße oder auf dem Campingplatz – fällt deutlich unkomplizierter aus als mit einem langen und breiten Wohnwagen. Große Kompromisse in Sachen Komfort an Bord will aber trotzdem keiner eingehen. Auf der Wunschliste hierzulande stehen häufig Einzelbetten ganz oben – die kosten Länge.