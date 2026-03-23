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Wohnwagen mit Bugküchen: Für wen sie perfekt sind – und wann nicht

Wohnwagen mit Bugküche
Ein Traum für Koch-Fans beim Camping

vom Campingprofi seit 1959

Wohnwagen mit Bugküche bieten primär eines: Platz und Komfort beim Kochen. Hier finden Sie spannende Modelle in der Marktübersicht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.03.2026
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Hobby Maxia 660 WQM (2025) Kueche f
Foto: Andreas Becker

Sie kochen gerne – nicht nur Nudeln mit Pesto, sondern mit Zeit, frischen Zutaten und dem Anspruch, dass der Urlaub auch kulinarisch den Alltag übertrifft? Dann lohnt ein Blick auf einen Grundriss, den man nicht an jeder Ecke sieht, der aber genau dafür gemacht ist: den Wohnwagen mit Bugküche.

Hier sitzt die Küche ganz vorn im Bug – und wird damit zur ersten Adresse an Bord. Oft mit viel Tageslicht, kurzen Wegen und überraschend großzügiger Arbeitsfläche. Kochen fühlt sich nicht nach Camping-Notlösung an, sondern nach einem echten Mittelpunkt des Wohnens.

Besondere Grundrissanordnung

Genau darin liegt das Besondere: Der Bugküchen-Grundriss ordnet den Innenraum neu. Statt Bett oder Rundsitzgruppe vorn gibt es eine klare Aufteilung in Zonen – kochen ...