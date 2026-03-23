Wohnwagen mit Bugküchen: Für wen sie perfekt sind – und wann nicht

Sie kochen gerne – nicht nur Nudeln mit Pesto, sondern mit Zeit, frischen Zutaten und dem Anspruch, dass der Urlaub auch kulinarisch den Alltag übertrifft? Dann lohnt ein Blick auf einen Grundriss, den man nicht an jeder Ecke sieht, der aber genau dafür gemacht ist: den Wohnwagen mit Bugküche.

Hier sitzt die Küche ganz vorn im Bug – und wird damit zur ersten Adresse an Bord. Oft mit viel Tageslicht, kurzen Wegen und überraschend großzügiger Arbeitsfläche. Kochen fühlt sich nicht nach Camping-Notlösung an, sondern nach einem echten Mittelpunkt des Wohnens.