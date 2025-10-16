TABBERT PANTIGA FINEST EDITION: Luxus-Caravan erleben

Man könnte meinen, ein Caravan sei wie der andere. Doch schon beim ersten Blick auf die neue TABBERT PANTIGA FINEST EDITION wird klar: Hier beginnt eine neue Dimension des Reisens. Die exklusive PREMIUM Eingangstür vermittelt sofort den Anspruch, der sich durch jedes Detail zieht.

Die Philosophie, die dahintersteckt, ist spürbar: Moderne Fertigungstechniken treffen auf jahrzehntelange, leidenschaftliche Handwerkskunst. Es ist ein Premium-Status, den man nicht nur sieht, sondern auch fühlt. Eleganz und Robustheit gehen hier eine Symbiose ein, die man sieht, spürt und erlebt.

Ein Ort der Ruhe Das charakteristische TABBERT-Dach aus GfK schützt nicht nur zuverlässig vor Hagel, sondern sorgt zugleich für eine beeindruckende Schalldämmung. Man hört kaum Außengeräusche, was den Wohnraum in eine Oase der Ruhe verwandelt – der perfekte Rückzugsort.

TABBERT Großzügige U-Sitzgruppe im Heck.



Sobald die Dämmerung einsetzt, entfaltet die Ambientebeleuchtung gemeinsam mit der beleuchteten Markisenleiste eine unverwechselbare Stimmung. Ein sanftes, warmes Licht schafft eine Atmosphäre, die Geborgenheit ausstrahlt und den Abend perfekt abrundet.

Raum für Komfort Der durchdachte Innenraum ist eine Einladung zum Wohlfühlen: Eine großzügige U-Sitzgruppe im Heck, eine stilvolle Küche mit 3-Flammen-Kocher und hochwertiger Arbeitsfläche sowie ein Bad mit separater Dusche und elegantem Waschtisch lassen keine Wünsche offen.

Sicherheit auf jeder Reise Für ein gutes Gefühl unterwegs sorgen die flächenbündigen, einbruchsicheren Rahmenfenster und das elektromechanische AL-KO Trailer Control (ATC). Sicherheit und Schutz – damit Sie jede Fahrt mit vollstem Vertrauen genießen können.