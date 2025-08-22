NEU Faltcaravan Holtkamper Astro: In nur 6 Minuten aufgebaut

Mit dem neu entwickelten Modell Astro erweitert der niederländische Hersteller Holtkamper sein Portfolio an Premium-Faltcaravans. Das Fahrzeug zeichnet sich vor allem durch einen besonders schnellen Aufbau aus: Laut Hersteller ist der Caravan in rund sechs Minuten vollständig einsatzbereit. Die Konstruktion basiert auf Erfahrungen aus dem Vorgängermodell von 2006, wurde jedoch vollständig überarbeitet und an aktuelle Anforderungen angepasst.

Modulare Ausstattung für unterschiedliche Anforderungen Der Astro ist als modular erweiterbares Basismodell konzipiert. Käufer können die Grundausstattung schrittweise ergänzen – etwa durch ein Vorzelt, Seitenwände, eine Küchenzeile oder ein separates Kinderschlafzelt. Diese flexible Ausstattung ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Nutzungsszenarien, vom kompakten Reisecaravan für Einzelpersonen bis zur Campingbasis für die ganze Familie.

Optimierter Aufbauprozess Holtkamper verfolgt seit Jahrzehnten das Ziel, Faltcaravans mit möglichst kurzer Aufbauzeit anzubieten. Der Astro führt dieses Prinzip weiter und soll die Aufbauzeit im Vergleich zu herkömmlichen Modellen deutlich reduzieren. Das System ist darauf ausgelegt, mit wenigen Handgriffen einen stabilen und wettergeschützten Stand zu erreichen, was besonders für Kurzaufenthalte und häufige Standortwechsel von Vorteil ist.

Hersteller Der Bereich vor dem Faltcaravan lässt sich mit zusätzlichen Seitenwänden schrittweise schließen. Hier ist bereits die hintere Seitenwand angebracht.



Schlafkomfort und Wetterschutz Ein zentrales Element der Neuentwicklung ist das Innenzelt. Auch bei Sonnenschein in den Morgenstunden soll es im Faltcaravan angenehm dunkel bleiben. Das Schlafsystem besteht aus einer Kaltschaummatratze auf einem vollständigen Lattenrost. Die erhöhte Liegefläche trägt dazu bei, Feuchtigkeit vom Boden fernzuhalten und die Wärmeisolierung zu verbessern.

Hersteller Eine Kaltschaummatratze auf Lattenrost sorgt für einen guten Schlafkomfort im Holtkamper Astro.



Überarbeitete Küchenausstattung Die Küche des Astro wurde neu gestaltet, um eine bessere Funktionalität und Stauraumnutzung zu erreichen. Sie umfasst einen zweiflammigen Gaskocher, fließendes Wasser sowie einen Kompressor-Kühlschrank von Dometic. Damit lässt sich sowohl die einfache Zubereitung kleiner Mahlzeiten als auch die Versorgung auf längeren Reisen realisieren.

Hersteller Die Küche des Faltcaravans ist mit Gaskocher, Spüle, Kühlbox und Stauraum zweckmäßig eingerichtet.

