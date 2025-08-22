NEU Faltcaravan Holtkamper Astro: In nur 6 Minuten aufgebaut

Mit dem neu entwickelten Modell Astro erweitert der niederländische Hersteller Holtkamper sein Portfolio an Premium-Faltcaravans. Das Fahrzeug zeichnet sich vor allem durch einen besonders schnellen Aufbau aus: Laut Hersteller ist der Caravan in rund sechs Minuten vollständig einsatzbereit. Die Konstruktion basiert auf Erfahrungen aus dem Vorgängermodell von 2006, wurde jedoch vollständig überarbeitet und an aktuelle Anforderungen angepasst.
Modulare Ausstattung für unterschiedliche Anforderungen
Der Astro ist als modular erweiterbares Basismodell konzipiert. Käufer können die Grundausstattung schrittweise ergänzen – etwa durch ein Vorzelt, Seitenwände, eine Küchenzeile oder ein separates Kinderschlafzelt. Diese flexible Ausstattung ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Nutzungsszenarien, vom kompakten Reisecaravan für Einzelpersonen bis zur Campingbasis für die ganze Familie.
Optimierter Aufbauprozess
Holtkamper verfolgt seit Jahrzehnten das Ziel, Faltcaravans mit möglichst kurzer Aufbauzeit anzubieten. Der Astro führt dieses Prinzip weiter und soll die Aufbauzeit im Vergleich zu herkömmlichen Modellen deutlich reduzieren. Das System ist darauf ausgelegt, mit wenigen Handgriffen einen stabilen und wettergeschützten Stand zu erreichen, was besonders für Kurzaufenthalte und häufige Standortwechsel von Vorteil ist.
Schlafkomfort und Wetterschutz
Ein zentrales Element der Neuentwicklung ist das Innenzelt. Auch bei Sonnenschein in den Morgenstunden soll es im Faltcaravan angenehm dunkel bleiben. Das Schlafsystem besteht aus einer Kaltschaummatratze auf einem vollständigen Lattenrost. Die erhöhte Liegefläche trägt dazu bei, Feuchtigkeit vom Boden fernzuhalten und die Wärmeisolierung zu verbessern.
Überarbeitete Küchenausstattung
Die Küche des Astro wurde neu gestaltet, um eine bessere Funktionalität und Stauraumnutzung zu erreichen. Sie umfasst einen zweiflammigen Gaskocher, fließendes Wasser sowie einen Kompressor-Kühlschrank von Dometic. Damit lässt sich sowohl die einfache Zubereitung kleiner Mahlzeiten als auch die Versorgung auf längeren Reisen realisieren.
Markteinführung und Präsentation
Der neue Holtkamper Astro wird erstmals auf dem Caravan Salon in Düsseldorf präsentiert, der vom 29. August bis 7. September 2025 stattfindet. Genaue technische Daten und Preise hat der Hersteller vorab nicht genannt. Ein günstiger Faltcaravan ist jedoch nicht zu erwarten: die bislang bekannten Baureihen von Holtkamper haben Grundpreise von mehr als 20.000 Euro.