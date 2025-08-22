Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Caravan Salon
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnwagen
Neuheiten

NEU Faltcaravan Holtkamper Astro: In nur 6 Minuten aufgebaut

In nur 6 Minuten campingbereit
Neuer Faltcaravan Holtkamper Astro

Der neue Faltcaravan Holtkamper Astro soll in nur sechs Minuten campingbereit sein. Was kann die Neuheit aus den Niederlanden noch?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.08.2025
Als Favorit speichern
f_Holtkamper_Astro_eingeklappt
Foto: Hersteller

Mit dem neu entwickelten Modell Astro erweitert der niederländische Hersteller Holtkamper sein Portfolio an Premium-Faltcaravans. Das Fahrzeug zeichnet sich vor allem durch einen besonders schnellen Aufbau aus: Laut Hersteller ist der Caravan in rund sechs Minuten vollständig einsatzbereit. Die Konstruktion basiert auf Erfahrungen aus dem Vorgängermodell von 2006, wurde jedoch vollständig überarbeitet und an aktuelle Anforderungen angepasst.

Modulare Ausstattung für unterschiedliche Anforderungen

Der Astro ist als modular erweiterbares Basismodell konzipiert. Käufer können die Grundausstattung schrittweise ergänzen – etwa durch ein Vorzelt, Seitenwände, eine Küchenzeile oder ein separates Kinderschlafzelt. Diese flexible Ausstattung ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Nutzungsszenarien, vom kompakten Reisecaravan für Einzelpersonen bis zur Campingbasis für die ganze Familie.

Optimierter Aufbauprozess

Holtkamper verfolgt seit Jahrzehnten das Ziel, Faltcaravans mit möglichst kurzer Aufbauzeit anzubieten. Der Astro führt dieses Prinzip weiter und soll die Aufbauzeit im Vergleich zu herkömmlichen Modellen deutlich reduzieren. Das System ist darauf ausgelegt, mit wenigen Handgriffen einen stabilen und wettergeschützten Stand zu erreichen, was besonders für Kurzaufenthalte und häufige Standortwechsel von Vorteil ist.

f_Holtkamper_Astro_Außenbereich
Hersteller

Der Bereich vor dem Faltcaravan lässt sich mit zusätzlichen Seitenwänden schrittweise schließen. Hier ist bereits die hintere Seitenwand angebracht.

Schlafkomfort und Wetterschutz

Ein zentrales Element der Neuentwicklung ist das Innenzelt. Auch bei Sonnenschein in den Morgenstunden soll es im Faltcaravan angenehm dunkel bleiben. Das Schlafsystem besteht aus einer Kaltschaummatratze auf einem vollständigen Lattenrost. Die erhöhte Liegefläche trägt dazu bei, Feuchtigkeit vom Boden fernzuhalten und die Wärmeisolierung zu verbessern.

f_Holtkamper_Astro_Matratze
Hersteller

Eine Kaltschaummatratze auf Lattenrost sorgt für einen guten Schlafkomfort im Holtkamper Astro.

Überarbeitete Küchenausstattung

Die Küche des Astro wurde neu gestaltet, um eine bessere Funktionalität und Stauraumnutzung zu erreichen. Sie umfasst einen zweiflammigen Gaskocher, fließendes Wasser sowie einen Kompressor-Kühlschrank von Dometic. Damit lässt sich sowohl die einfache Zubereitung kleiner Mahlzeiten als auch die Versorgung auf längeren Reisen realisieren.

f_Holtkamper_Astro_Küche
Hersteller

Die Küche des Faltcaravans ist mit Gaskocher, Spüle, Kühlbox und Stauraum zweckmäßig eingerichtet.

Markteinführung und Präsentation

Der neue Holtkamper Astro wird erstmals auf dem Caravan Salon in Düsseldorf präsentiert, der vom 29. August bis 7. September 2025 stattfindet. Genaue technische Daten und Preise hat der Hersteller vorab nicht genannt. Ein günstiger Faltcaravan ist jedoch nicht zu erwarten: die bislang bekannten Baureihen von Holtkamper haben Grundpreise von mehr als 20.000 Euro.