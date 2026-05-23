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Was bekommt man für 30.000 Euro? 6 Wohnwagen mit Einzelbetten im Vergleich

Einzelbetten Wohnwagen um 30.000 Euro
Wer hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

vom Campingprofi seit 1959

Sie schätzen Einzelbetten und können rund 30.000 Euro für einen neuen Wohnwagen ausgeben? Dann sollten Sie diese acht Modelle der 7,5-Meter-Klasse auf dem Zettel haben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.05.2026
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f_Dethleffs-Nomad_Einzelbetten
Foto: Andreas Becker

Es gilt nach wie vor: Einzelbetten sind in Deutschland die beliebteste Grundrissvariante im Wohnwagen. Sie bieten beim Reisen zu zweit viel Komfort, denn jeder hat sein eigenes Bett und niemand muss über den Partner klettern, wenn er nachts mal raus muss. In der Regel lassen sich die Einzelbetten aber auch zum großen Doppelbett zusammenlegen, wenn man das will.

Wer dazu Wert auf eine große Rundsitzgruppe sowie ausreichend Raum für Küche und Bad legt, landet rasch bei Wohnwagen um die 7,5 Meter Gesamtlänge und Standard-Aufbaubreite von rund 2,30 Meter. In dieser Klasse finden Paare ein großzügiges Raumangebot, der Caravan ist aber noch handlich genug, damit die Anreise entspannt bleibt und das Zugfahrzeug nicht zu riesig und teuer sein muss.

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