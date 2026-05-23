Was bekommt man für 30.000 Euro? 6 Wohnwagen mit Einzelbetten im Vergleich

Es gilt nach wie vor: Einzelbetten sind in Deutschland die beliebteste Grundrissvariante im Wohnwagen. Sie bieten beim Reisen zu zweit viel Komfort, denn jeder hat sein eigenes Bett und niemand muss über den Partner klettern, wenn er nachts mal raus muss. In der Regel lassen sich die Einzelbetten aber auch zum großen Doppelbett zusammenlegen, wenn man das will.