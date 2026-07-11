Multifunktionale Pop-Top-Wohnwagen für unter 20.000 Euro: Mini Freestyle 270, 290 und 320

Große Hecktür oder klassische Seitentür: Die Modellpalette von Mini Freestyle bietet beide Varianten. Wer gerne sperriges Sportgepäck im Wohnwagen transportiert, wählt die breite Hecktür, durch die sich Fahrräder und Co. leicht einladen lassen. Es gibt dafür auch praktische Zurrschienen im Innenraum zur Befestigung.

Die Variante mit Seitentür punktet mit dem wohnlicheren Innenraum, denn hier ist Platz für eine Heckküche und einen festen Toilettenraum. Stehhöhe schafft in allen Modellen ein Hubdach, das mit wenigen Handgriffen aufgestellt ist. Der Hersteller spricht deshalb von sogenannten Pop-Top-Wohnwagen. Neben den bekannten Varianten 270 und 290 gibt es fürs Modelljahr 2027 auch einen etwas größeren 320er, der den bisherigen 300 ersetzt.

Passt für fast jedes Auto Alle drei Mini Freestyle-Modelle sind so klein und leicht, dass sie von beinahe jedem Auto gezogen werden können. Der schmale Aufbau macht häufig Zusatzspiegel am PKW obsolet. Wegen der niedrigen Höhe und des damit verbundenen geringen Windwiderstands kosten sie bei einem E-Auto weniger Reichweite als ein herkömmlicher Wohnwagen. Wer mit einem Verbrenner-Auto unterwegs ist, spart entsprechend Sprit.

Simon Ribnitzky Die breite Hecktür ist ein Erkennungsmerkmal des Mini Freestyle 270. Praktisch: Der Tisch lässt sich auch draußen in eine Schiene an der geöffneten Hecktür einhängen.

Auf die breite Hecktür setzten die Modelle 270 (3,95 Meter Gesamtlänge inklusive Deichsel) und 320 (4,65 Meter). Der Mittelgang muss für sperriges Sportgepäck frei bleiben, deshalb finden sich Küchenblock und Schrank seitlich im Heck. Die große Sitzgruppe vorn wird mit abgesenktem Tisch zum Doppelbett. Im kurzen 270er schläft man quer, im 320er kann man auch bequem in Längsrichtung liegen. Praktisch: An der Innenseite der Hecktür befindet sich eine Schiene für den Tisch. Bei geöffneter Hecktür lässt sich der Tisch so auch ganz einfach draußen aufbauen.

Mini Freestyle 290: Komfort auf kleinstem Raum Der Mini Freestyle 290 kommt mit der seitlich angeschlagenen Tür. Mit aufgestelltem Dach kommt der Wohnraum einem herkömmlichen Wohnwagen in Sachen Platz und Komfort schon recht nahe – ein idealer Kompromiss für alle, die einen kleinen und leichten Wohnwagen schätzen, aber auf Komfort nicht verzichten wollen. Zum Schlafen muss auch beim 290er die Sitzgruppe umgebaut werden. Feste Betten bieten bei Mini Freestyle nur die größeren Modelle der Silver-Reihe, die zudem auf ein Klappdach mit festen Wänden setzen.

Simon Ribnitzky Auch im 290er wird aus der Sitzgruppe das Doppelbett für die Nacht.



Die Preise für die Mini Freestyle-Modelle beginnen bei 15.990 Euro für den 270, 17.990 Euro für den 290 und 19.490 Euro für den neuen 320.

Mini Freestyle

Länge: 3,95 – 4,65 Meter

3,95 – 4,65 Meter Breite: 2,03 Meter

2,03 Meter Höhe: 1,98 Meter

1,98 Meter Zulässige Gesamtmasse: ab 750 kg

ab 750 kg Grundpreise: 15.990 – 19.490 Euro