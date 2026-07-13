Silberne Knutschkugel ‒ neuer Mini-Airstream 17RB für Europa

Die ikonischen Airstream-Wohnwagen aus Ohio sind ein echter Hingucker und vereinen außergewöhnliches Design mit hochwertiger Ausstattung. Für den europäischen Markt jedoch sind die 8-Meter-Schiffe oftmals ungeeignet, da mit ihnen in mediterranen Städtchen kein Durchkommen ist und ohnehin ein Allrad-SUV zur Fortbewegung benötigt wird. Mit dem neuen Modell 17RB der World Traveler Reihe ändert sich dies jetzt.

Der neue Caravan mit einer Länge von unter 6 Metern wurde im Rahmen der neuen Modellpalette 2027 vorgestellt und ist der bisher kompakteste Airstream Wohnwagen für den europäischen Markt. Die World Traveler Modellreihe wurde speziell für internationale Camperinnen und Camper entworfen und setzt auf Wendigkeit, weniger Gewicht sowie besonders aerodynamisches Design. Im gleichen Zuge wurde zum 20-jährigen Europa-Jubiläum der Marke auch ein Sondermodell des eher klassischen International 534 angekündigt. Dazu später mehr.

Gewohntes Design innen wie außen Von außen hat der 17RB das gewohnte Airstream-Design: große Aluminiumplatten, die sichtbar vernietet sind und rundherum abgerundete Ecken. Um die Aerodynamik noch weiter zu verbessern, wurde die Klimaanlage vom Dach unter das rechte Bett verlegt. Ein weiteres Markenzeichen, das bleibt, ist die manuelle Markise von Zip Dee, deren Füße direkt an der Außenwand des Caravans befestigt werden und so nicht im Weg rumstehen.

Airstream Der 17RB bietet Platz für bis zu 4 Personen.



Und auch im Innenraum geht es gewohnt hell, weiß und mit wenigen Holzakzenten weiter. Zusätzlich kann man zwischen grünen und beigen Polstern wählen. Im Bug direkt rechter Hand der Eingangstür befindet sich die Dinette, in der bis zu 4 Personen gemütlich Platz finden. Wer mehr Schlafplätze braucht, kann diese auch in ein Doppelbett umbauen oder als großes Sofa nutzen.

Funktionale Ausstattung im kompakten Ami Weiter geht es zur Küchenzeile mit zwei Gaskochern, einem Kühlschrank mit ca. 60 Litern und einem Stahlspülbecken. Stauraum gibt es nur in Form von zwei Unterschränken, optional kann unter einer der beiden Sitzbänke eine kleine Kühlschublade eingebaut werden. Immerhin ist die Arbeitsfläche durch Verlängerungen an beiden Enden der Küchenzeile überdurchschnittlich groß.

Airstream Im Wohnraum herrscht ein angenehm helles Ambiente.



Gegenüber der Küchenzeile befindet sich die kompakte Nasszelle mit Toilette, Duscharmaturen, Waschbecken und Spiegel. Ein Fenster ist serienmäßig vorhanden. Daneben liegt der relativ große Kleiderschrank, unter dem optional eine Mikrowelle eingebaut werden kann. Im Gegensatz zum größeren 22RB setzt der 17RB nicht auf V-förmige Einzelbetten, sondern verbaut auf Grund der kürzeren Länge ein 140 cm breites Querbett. Unter und über den Betten gibt es Stauraum für Kleidung oder andere Campingausrüstung.

Für wohlige Wärme und warmes Wasser sorgt eine Truma Combi Eco Plus/ Truma Combi 4 E, die entweder durch die zwei Gasflaschen auf der Deichsel oder mit Strom befeuert werden kann. Interessant für autarke Camperinnen und Camper ist das optionale 200 W Dach-Solarsystem mit Lithiumbatterien.

Details Airstream World Traveler 17RB

Airstream Grundriss des World Traveler 17RB.



Außenlänge/ Außenhöhe : ca. 5,28 m/ ca. 2,74 m

ca. 5,28 m/ ca. 2,74 m Leergewicht/ Zulässiges Gesamtgewicht: ca. 1.429 kg/ ca. 1.588 kg

ca. 1.429 kg/ ca. 1.588 kg Zuladung: ca. 159 kg

ca. 159 kg Stützlast: ca. 170 kg

ca. 170 kg Frischwassertank: 72 L

72 L Grauwassertank: ca. 91 L

ca. 91 L Schwarzwassertank: ca. 45 L Sondermodell zu 20 Jahren Airstream Europa Die Einführung in Europa war für die Aluminium-Caravans nicht leicht, da ihr Äußeres bei uns eher an Imbisswagen des letzten Dorffests als an luxuriöse Urlaubsbegleiter erinnerten. Natürlich kann die Marke auch heute nicht mit den einheimischen Konzernen mithalten, erfreut sich aber dennoch bei einem besonders designbewussten Publikum großer Beliebtheit. Diese Liebhaberinnen und Liebhaber treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Events im Rahmen des Airstream Club Europe.

Airstream Das Sondermodell des International 534 bringt Farbe ins Spiel.



Um das Jubiläum gebührend zu feiern, gibt es nun ein Sondermodell des Klassikers International 534 mit einem Preisvorteil von 13.375 Euro. Inkludiert sind dabei unter anderem eine Markise im gestreiften Vintage-Look, Lederausstattungen in Bordeauxrot oder Marineblau, technische Ausstattung wie Mover, Klimaanlage, Batterie und weitere kleine Details im Innenraum. Der Preis des 4-Personen-Sondermodells startet bei 112.850 Euro.