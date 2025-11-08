Kompakt-Wohnwagen mit Klappentrick fürs Doppelbett: Easy Caravanning Getaway CS

Gerade mal 1,85 Meter breit ist der Minicaravan Getaway von Easy Caravanning. Für 2026 haben die umtriebigen Holländer trotzdem einen neuen Grundriss mit quer eingebautem Doppelbett vorgestellt: den Easy Caravanning Getaway CS.

Wie das geht? Am Fußende des Bettes klappt ein Teil der linken Seitenwand nach oben. Das funktioniert ganz ähnlich wie bei einer herkömmlichen Serviceklappe. Anders sieht die Konstruktion von außen auch nicht aus – sie ist nur ein wenig größer. Ist die Klappe ausgestellt, muss noch eine Hülle als Regen- und Wetterschutz darüber gezogen werden. Das funktioniert per Reißverschluss. Perfekt isoliert ist der Getaway CS in diesem Bereich natürlich nicht mehr. Für richtiges Wintercamping ist der kleine Wohnwagen aber ohnehin nicht konzipiert.

Kompakter Leichtwohn-Wohnwagen Bis auf die große Seitenklappe unterscheidet sich das Modell nicht vom bekannten Getaway, der statt festem Doppelbett auf eine zur Liegefläche wandelbare Sitzgruppe setzt. Auch das Leergewicht des inklusive Deichsel 5,46 Meter kurzen Wohnwagens dürfte wie gehabt und je nach Version bei um die 700 Kilogramm liegen. Für den Möbelbau kommen leichte Sandwich-Platten zum Einsatz.

Easy Caravanning Das Querbett im Bug erreich bei ausgeklappter Seitenwand 2,10 Meter Länge und ist 1,45 Meter breit.



Vorteil des neuen CS: Das Doppelbett im Bug bietet nicht nur großzügige Abmessungen von 2,10 Meter mal 1,45 Meter, es verfügt auch über eine bequeme, durchgehende Matratze. Nur die Füße ruhen auf einem separaten Matratzenteil, das den Spalt nach Aufklappen der Seitenwand füllt.

Der Getaway CS hat bis zu vier Schlafplätze Im Heck des Getaway CS befindet sich eine kleine Sitzgruppe, an der sich zwei Erwachsene gegenübersitzen können. Für die Nacht entsteht hier ein dritter Schlafplatz als Gästebett. Darüber will Easy Caravanning sogar noch die Option eines Kinderbettes zum Einhängen anbieten.

Über der Achse stehen sich der Küchenblock mit Herd, Spüle und Kompressor-Kühlschrank sowie der Kleiderschrank gegenüber. Sogar eine Toilette hat der Getaway CS an Bord: Sie befindet sich unter der Sitzbank links im Heck.

Simon Ribnitzky Im Innenraum des nur 5,46 Meter langen Getaway CS ist neben dem Doppelbett im Bug auch Platz für einen vollständig ausgestatteten Küchenblock und eine Sitzgruppe im Heck.



Unterwegs flach, auf dem Campingplatz ein Riese Die Innenhöhe im Getaway beträgt 1,70 Meter und wächst bis auf 2,40 Meter, wenn man das Hubdach aufstellt. Ist das Dach eingeklappt, misst der Wohnwagen nur 2,25 Meter in der Höhe, duckt sich quasi hinters Zugfahrzeug.

Easy Caravanning legt viel Wert auf eine gute Aerodynamik, weshalb das Dach um zwei Grad nach hinten abfällt. Der Getaway soll sich deshalb besonders für kompakte und elektrische Zugfahrzeuge eignen, ohne dass deren Reichweite dramatisch einbricht. Dank der geringen Außenbreite von 1,85 Meter sind am Zugfahrzeug keine Zusatzspiegel nötig.