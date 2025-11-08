Markenverzeichnis öffnen
Kompakt-Wohnwagen mit Klappentrick fürs Doppelbett: Easy Caravanning Getaway CS

Neuer Easy Caravanning Getaway CS
Mini-Wohnwagen mit Klappwand und Doppelbett

vom Campingprofi seit 1959

Um im extraschmalen Wohnwagen Platz für ein Querbett zu schaffen, klappt beim neuen Getaway CS von Easy Caravanning die Seitenwand auf. Wir haben exklusive Details.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.11.2025
Als Favorit speichern
Tür, Gateway CS, Easy Caravanning, Wohnwagen, Caravan, Camping
Foto: Simon Ribnitzky

Gerade mal 1,85 Meter breit ist der Minicaravan Getaway von Easy Caravanning. Für 2026 haben die umtriebigen Holländer trotzdem einen neuen Grundriss mit quer eingebautem Doppelbett vorgestellt: den Easy Caravanning Getaway CS.

Wie das geht? Am Fußende des Bettes klappt ein Teil der linken Seitenwand nach oben. Das funktioniert ganz ähnlich wie bei einer herkömmlichen Serviceklappe. Anders sieht die Konstruktion von außen auch nicht aus – sie ist nur ein wenig größer. Ist die Klappe ausgestellt, muss noch eine Hülle als Regen- und Wetterschutz darüber gezogen werden. Das funktioniert per Reißverschluss. Perfekt isoliert ist der Getaway CS in diesem Bereich natürlich nicht mehr. Für richtiges Wintercamping ist der kleine Wohnwagen aber ohnehin nicht konzipiert.

Kompakter Leichtwohn-Wohnwagen

Bis auf die große Seitenklappe unterscheidet sich das Modell nicht vom bekannten Getaway, der statt festem Doppelbett auf eine zur Liegefläche wandelbare Sitzgruppe setzt. Auch das Leergewicht des inklusive Deichsel 5,46 Meter kurzen Wohnwagens dürfte wie gehabt und je nach Version bei um die 700 Kilogramm liegen. Für den Möbelbau kommen leichte Sandwich-Platten zum Einsatz.

Bett, Gateway CS, Easy Caravanning, Wohnwagen, Caravan, Camping
Easy Caravanning

Das Querbett im Bug erreich bei ausgeklappter Seitenwand 2,10 Meter Länge und ist 1,45 Meter breit.

Vorteil des neuen CS: Das Doppelbett im Bug bietet nicht nur großzügige Abmessungen von 2,10 Meter mal 1,45 Meter, es verfügt auch über eine bequeme, durchgehende Matratze. Nur die Füße ruhen auf einem separaten Matratzenteil, das den Spalt nach Aufklappen der Seitenwand füllt.

Der Getaway CS hat bis zu vier Schlafplätze

Im Heck des Getaway CS befindet sich eine kleine Sitzgruppe, an der sich zwei Erwachsene gegenübersitzen können. Für die Nacht entsteht hier ein dritter Schlafplatz als Gästebett. Darüber will Easy Caravanning sogar noch die Option eines Kinderbettes zum Einhängen anbieten.

Über der Achse stehen sich der Küchenblock mit Herd, Spüle und Kompressor-Kühlschrank sowie der Kleiderschrank gegenüber. Sogar eine Toilette hat der Getaway CS an Bord: Sie befindet sich unter der Sitzbank links im Heck.

Küche, Gateway CS, Easy Caravanning, Wohnwagen, Caravan, Camping
Simon Ribnitzky

Im Innenraum des nur 5,46 Meter langen Getaway CS ist neben dem Doppelbett im Bug auch Platz für einen vollständig ausgestatteten Küchenblock und eine Sitzgruppe im Heck.

Unterwegs flach, auf dem Campingplatz ein Riese

Die Innenhöhe im Getaway beträgt 1,70 Meter und wächst bis auf 2,40 Meter, wenn man das Hubdach aufstellt. Ist das Dach eingeklappt, misst der Wohnwagen nur 2,25 Meter in der Höhe, duckt sich quasi hinters Zugfahrzeug.

Easy Caravanning legt viel Wert auf eine gute Aerodynamik, weshalb das Dach um zwei Grad nach hinten abfällt. Der Getaway soll sich deshalb besonders für kompakte und elektrische Zugfahrzeuge eignen, ohne dass deren Reichweite dramatisch einbricht. Dank der geringen Außenbreite von 1,85 Meter sind am Zugfahrzeug keine Zusatzspiegel nötig.

Preise für den neuen Getaway CS hat der Hersteller noch nicht genannt. Ab Frühjahr 2026 soll der neue Grundriss verfügbar sein. Der bereits bekannte Getaway ohne Klappwand startet bei rund 29.000 Euro in der Basisausstattung Active.