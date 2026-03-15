Caravan-Markt schrumpft: Die Marke Adria setzt auf Innovationen

Adria verfügt über eine sehr breit gefächerte Palette von Modellreihen, die für 2026 teils tiefgreifend renoviert wurde. Das Unternehmen aus Slowenien gehört seit 2017 zur Trigano-Gruppe. Wir haben mit Vertriebschef Denis Car über die Zukunft des Caravans gesprochen.

Wie blickt Adria auf die Zukunft des Caravans? Das Caravan-Segment befindet sich seit einiger Zeit im Rückgang. Dennoch bleibt es ein bedeutender Markt mit jährlich über 55.000 verkauften Einheiten in Europa. Angesichts Adrias starker Position in Europa und darüber hinaus, betrachten wir den Caravan als ebenso wichtig wie die übrigen Bereiche im Adria-Portfolio. Caravans sind Teil von Adrias DNA. Viele unserer Kunden lieben den Caravan-Lifestyle explizit. Sie erwarten, dass Adria-Caravans innovativ, eigenständig und modern bleiben. Wenn man diese "weichen" Faktoren mit den "harten" Fakten wie wirtschaftliche Bedingungen und Zulassungsstatistiken kombiniert, lässt sich eine solide Strategie für das Caravan-Programm entwickeln. Ein perfektes Beispiel ist der neue Adria Action: Hätten wir bei diesem Nischenprodukt nur die Fakten betrachtet, hätten wir keine neue Generation entwickelt. Doch das Projektteam war bereit, das Risiko einzugehen und sich auf Faktoren wie Fans, Emotionen und Weiterentwicklung zu stützen. Und Adria hat recht behalten.

Wie werden Adria-Caravans künftig aussehen? Die Transformation läuft bereits, ebenso die Anpassung an sich verändernde Kundenerwartungen. Wir müssen über unsere Branche hinausblicken und beobachten, was andere Industrien tun. Und damit meine ich nicht, dass wir nur auf Neueinsteiger schauen. Es ist hochinteressant zu sehen, was traditionelle Caravan-Käufer von der nächsten Produktgeneration erwarten und wie sie auf neue Trends reagieren. Ich glaube, dass eine Mischung aus traditionellen Formen und Stilen, kombiniert mit kompakten, modernen und modularen Lösungen ein Win-Win-Ansatz ist. Insbesondere, wenn man noch eine Portion Emotion hinzufügt. Wir müssen auch alternative Geschäftsmodelle berücksichtigen, bei denen Caravans nicht exakt dieselbe Funktion erfüllen wie heute.

Was sind Adrias drei wichtigste Schwerpunkte bei der Caravan-Entwicklung? Als europa- und quasi weltweit aktiver Hersteller steht Adria vor der Herausforderung sehr unterschiedlicher Kundenerwartungen beim Desig erfüllen zu müssen; Mit gewissen Anpassungen gelingt es uns, ein Produktportfolio zu schaffen, das die Bedürfnisse der meisten Kunden in verschiedenen Regionen erfüllt. Kunden erwarten zudem Funktionalität: Einfachheit, Autarkie, Geräumigkeit, Modularität, Ganzjahrestauglichkeit sowie Innovation Leichtbau, Aerodynamik, Digitalisierung, nachhaltige Lösungen und Materialien. Wenn wir die Erwartungen in diese Richtungen erfüllen und ein kluges Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, haben wir Erfolg.