Hobby De Luxe 460 SL – Kompakter Luxus-Wohnwagen für kleine Familien

Neuer Hobby De Luxe 460 SL für kleine Familien
Der ideale Wohnwagen für den Kurzurlaub

Kompakt, funktional und komfortabel: So bringt der Hobby De Luxe 460 SL alles an Bord, was ein Wohnwagen bieten muss.

16.09.2025
Sitzgruppe
Foto: Ingolf Pompe

Der Hobby De Luxe 460 SL ist ein moderner und kompakter Wohnwagen, der speziell für Paare oder kleine Familien entwickelt wurde, die Wert auf Komfort und Funktionalität legen. Mit einer durchdachten Raumaufteilung bietet der 460 SL viel Platz auf relativ kleinem Raum – ideal für kurze Ausflüge oder längere Urlaubsreisen zu zweit oder zu dritt.

Neues Baddesign für mehr Komfort

Ein besonderes Highlight des De Luxe 460 SL ist das neu gestaltete Badezimmer. Es überzeugt durch eine clevere Raumaufteilung mit separierbarer Dusche. Ein praktisches Trenntür-System sorgt für mehr Privatsphäre, und das Bad wirkt durch moderne Armaturen und helle Gestaltung sehr ansprechend.

Komfortable Einzelbetten für erholsame Nächte

Im Bug des Wohnwagens befinden sich zwei Einzelbetten (ca. 1,93 × 0,82 m), die mit Lattenrosten und Federkernmatratzen für hohen Schlafkomfort sorgen. Bei Bedarf lässt sich der Schlafbereich durch einen Faltvorhang vom Wohnraum abtrennen, was zusätzliche Privatsphäre schafft.

Küche und Stauraum: Praktisch und funktional

Die Küche des De Luxe 460 SL ist mit einem großen Kühlschrank, einem Herd und reichlich Stauraum ausgestattet. Trotz der kompakten Gesamtlänge wurde der Raum optimal genutzt, sodass sich Lebensmittel und Kochutensilien problemlos verstauen lassen.

Maße, Gewicht und Preis

Der Hobby De Luxe 460 SL überzeugt nicht nur durch seine Ausstattung, sondern auch durch handliche Abmessungen:

  • Gesamtlänge: ca. 6,77 m
  • Breite: ca. 2,30 m
  • Höhe: ca. 2,63 m
  • Masse im fahrbereiten Zustand: ca. 1.287 kg
  • Zulässiges Gesamtgewicht: ab Werk 1.400 kg (optional auflastbar)

Damit bleibt er wendig und auch für mittelgroße Zugfahrzeuge geeignet.

Der Einstiegspreis liegt bei etwa 26.600 Euro (Grundpreis, Stand 2025). Damit gehört er zu den attraktiven Angeboten im mittleren Preissegment und bietet ein gutes Verhältnis von Ausstattung und Komfort.