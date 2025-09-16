Hobby De Luxe 460 SL – Kompakter Luxus-Wohnwagen für kleine Familien

Der Hobby De Luxe 460 SL ist ein moderner und kompakter Wohnwagen, der speziell für Paare oder kleine Familien entwickelt wurde, die Wert auf Komfort und Funktionalität legen. Mit einer durchdachten Raumaufteilung bietet der 460 SL viel Platz auf relativ kleinem Raum – ideal für kurze Ausflüge oder längere Urlaubsreisen zu zweit oder zu dritt.

Neues Baddesign für mehr Komfort Ein besonderes Highlight des De Luxe 460 SL ist das neu gestaltete Badezimmer. Es überzeugt durch eine clevere Raumaufteilung mit separierbarer Dusche. Ein praktisches Trenntür-System sorgt für mehr Privatsphäre, und das Bad wirkt durch moderne Armaturen und helle Gestaltung sehr ansprechend.

Komfortable Einzelbetten für erholsame Nächte Im Bug des Wohnwagens befinden sich zwei Einzelbetten (ca. 1,93 × 0,82 m), die mit Lattenrosten und Federkernmatratzen für hohen Schlafkomfort sorgen. Bei Bedarf lässt sich der Schlafbereich durch einen Faltvorhang vom Wohnraum abtrennen, was zusätzliche Privatsphäre schafft.

Küche und Stauraum: Praktisch und funktional Die Küche des De Luxe 460 SL ist mit einem großen Kühlschrank, einem Herd und reichlich Stauraum ausgestattet. Trotz der kompakten Gesamtlänge wurde der Raum optimal genutzt, sodass sich Lebensmittel und Kochutensilien problemlos verstauen lassen.

Maße, Gewicht und Preis Der Hobby De Luxe 460 SL überzeugt nicht nur durch seine Ausstattung, sondern auch durch handliche Abmessungen:

Gesamtlänge: ca. 6,77 m

ca. 6,77 m Breite: ca. 2,30 m

ca. 2,30 m Höhe: ca. 2,63 m

ca. 2,63 m Masse im fahrbereiten Zustand: ca. 1.287 kg

ca. 1.287 kg Zulässiges Gesamtgewicht: ab Werk 1.400 kg (optional auflastbar) Damit bleibt er wendig und auch für mittelgroße Zugfahrzeuge geeignet.