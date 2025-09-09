Familienwohnwagen unter 800 Kilo: Dieser Caravan passt sogar an den Golf

Ein Familienwohnwagen, den sogar ein Ford Fiesta oder Škoda Octavia ziehen darf? Der Niewiadow N-Lazur 4 Family aus Polen macht genau das möglich. Mit unter 800 Kilogramm Eigengewicht zeigt er, dass Camping mit Kindern nicht automatisch ein großes Zugfahrzeug erfordert.

Technik & Gewicht Mit rund 795 Kilogramm Leergewicht bleibt der N-Lazur deutlich unter der magischen 1.000-Kilo-Grenze. Zum Vergleich: Viele gängige Familien-Caravans bringen locker 1.200 bis 1.400 Kilo auf die Waage. Wer also mit einem normalen Pkw unterwegs ist, bekommt hier viel mehr Spielraum. Ein Kombi wie der VW Golf Variant darf in der Regel 1.400 Kilo ziehen – da bleibt mit dem N-Lazur noch einiges übrig. Beim Ford Fiesta kommt man bei neueren Modellen auf um die 1.000 kg gebremste Anhängelast. Punktlandung. Auch für die Führerscheinregelung ist das praktisch: Mit Klasse B darf man Gespanne bis 3,5 Tonnen fahren. Das ist mit vielen Gespannkombinationen heute gar nicht mehr möglich, da moderne Hybrid-SUVs gerne selbst schon über 2,2 Tonnen wiegen.

Ausstattung trotz Leichtbau Leicht heißt nicht spartanisch. Im Bug wartet eine wagenbreite Sitzgruppe, die sich nachts in ein Doppelbett verwandelt. Im Heck gibt es ein Etagenbett – mit knapp zwei Metern Länge sogar tauglich für Jugendliche. Dazu ein kleines Bad mit Dusche, Warmwasserboiler und Kassettentoilette. Die Küche bringt Spüle, Zwei-Flammen-Kocher und einen 57-Liter-Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach mit. Der mag zwar kompakt wirken, reicht aber für eine Wochenendtour locker aus.

Vorteile für kleine Zugfahrzeuge Gerade weil der Caravan so leicht ist, passt er zu einer enormen Bandbreite an Autos. Ob kleiner SUV, Kombi oder kompakter Familienwagen – der N-Lazur bleibt handlich. Das bedeutet: weniger Spritverbrauch, einfacheres Rangieren, stressfreieres Parken. Auf Reisen mit Kindern sind das nicht zu unterschätzende Vorteile. Wer schon einmal mit einem 10 Meter langen Gespann an der Supermarkt-Einfahrt rangiert hat, weiß genau, wovon die Rede ist. Wobei auch der N-Lazur und ein Golf älteren Baujahrs noch auf fast 9 Meter Gespannlänge kommen.