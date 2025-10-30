Eriba Feeling & Novaline 2025 – Neue Caravan-Highlights entdecken

Zwei Modelle, zwei Konzepte – und ein gemeinsamer Anspruch: Mit dem neuen Eriba Feeling und dem Eriba Novaline stellt Eriba zwei Neuheiten vor, die zukunftsfähiges, flexibles Reisen ermöglichen. Auf diesem gemeinsamen Weg bieten die beiden Neuheiten Antworten auf unterschiedliche Bedürfnisse.

"Mit dem neuen Eriba Feeling und Eriba Novaline haben wir eine neue Baureihe entwickelt, die in jeder Hinsicht neu durchdacht ist. Neben neuen Grundrissen und dem für Eriba typischen außergewöhnlichen Design haben wir auch im Bereich der Funktionalität neue Maßstäbe gesetzt. Selbst in sehr kompakten Grundrissen finden sich Betten mit 2,10 m Länge wieder. Hier hat das Entwicklungsteam einen erstklassigen Job gemacht", sagt Matthias Binder, Markenleitung bei Eriba.

Eriba Feeling – für alle, die mehr mitnehmen wollen Der neue Eriba Feeling ist die perfekte Wahl für alle, die auf Reisen maximale Flexibilität und Raumkomfort suchen. Sein serienmäßiges Hubdach ermöglicht eine geringe Gesamthöhe für bessere Aerodynamik und entspanntes Fahren, sorgt aber gleichzeitig für volle Stehhöhe im Inneren. Wer mehr Platz zum Schlafen benötigt, kann den Feeling mit einem optionalen Schlafdach erweitern. Je nach Grundriss finden bis zu fünf Personen Platz.

Die intelligente Raumgestaltung kombiniert cleveren Stauraum mit multifunktionalen Sitzgruppen und durchdachten Details: Ein leistungsstarker Kompressorkühlschrank, eine Eingangstür mit integrierter Hakenleiste und Multifunktionsschienen sowie eine dimmbare, magnetisch befestigte Multifunktionsleuchte schaffen vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und Komfort auf höchstem Niveau.

Der Eriba Feeling ist in Deutschland ab einem Grundpreis von 27.990 Euro erhältlich.

Eriba Novaline – großzügig, elegant und komfortabel Reisekomfort hat einen neuen Namen: Eriba Novaline. Frische Designs, durchdachte Grundrisse und eine Ausstattung auf höchstem Niveau heben das Caravaning-Erlebnis auf die nächste Stufe. Die durchgängige Stehhöhe von 198 Zentimetern sorgt für ein offenes Raumgefühl, das in Kombination mit cleveren Grundrissen, bis zu fünf Schlafplätzen und eleganten Sitzgruppen überzeugt.

Wer sein Reisevergnügen noch weiter steigern möchte, ergänzt sein Modell um optionale Features wie eine Dachklimaanlage, ein hagelresistentes GFK-Dach oder ein voll integriertes Entertainmentsystem mit 22-Zoll-TV.

Der Eriba Novaline ist in Deutschland ab einem Grundpreis von 29.490 Euro verfügbar.

Markentypisches Design außen, wohnliches Ambiente innen Beide Modelle folgen der neuen Designsprache von Eriba: Klare Linien, moderne LED-Heckleuchten mit angedeutetem Bridge-Light und Glattblech in Carrara White oder optional Crystal Silver prägen das Exterieur. Im Inneren erwartet Reisende ein wohnliches Ambiente, das Funktion und Design vereint: Vier Stoffwelten – Seattle Stone, Asmara Cinnamon, Treviso Lake und Lulea Leaf – sowie das neue Möbeldekor Biarritz in Holzoptik schaffen ein harmonisches Raumgefühl. Abgerundet wird das Interieur durch Marmor- und Betonoptiken in Küche und Bad, mattschwarze Armaturen und stoffbezogene Seitenwände. Die indirekt beleuchteten Dachstauschränke unterstreichen den hohen Anspruch an Ästhetik und Wohnlichkeit.

Digital und autark: Technik, die mitdenkt Sowohl der Eriba Feeling als auch der Eriba Novaline bieten zahlreiche technologische Highlights, die das Reisen entspannter machen, und lassen sich auf Wunsch mit digitalen und autarken Features ausstatten. Die serienmäßig integrierte Eriba Connect App ermöglicht eine intuitive Überwachung von Wasserstand und Batteriestatus via Smartphone. Wer unabhängig reisen möchte, kann zwischen verschiedenen Autarkiepaketen mit Lithium- oder AGM-Batterie wählen. Serienmäßig sorgt die Truma Vario Heat Heizung mit digitalem Bedienpanel für wohlige Wärme an kühleren Tagen.

Beide Modellreihen sind ab Juli 2025 im Handel verfügbar.

