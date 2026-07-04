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Wohnmobil mit viel Stauraum und wenig Gewicht — Malibu T 450 RB-LE im Test

Malibu T 450 RB-LE Lightweight (2026)
Leichtbau-Stauraumwunder von Malibu im Test

Malibu hat seine Reisemobile zur Saison ’26 überarbeitet. Konsequenter Leichtbau soll die Zuladung verbessern. Der T 450 RB-LE soll mit 3,5 t Gesamtgewicht funktionieren. Ob das klappt, klärt der Supercheck!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.07.2026
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Außenansicht 1, Malibu T 450 RB-LE Lightweight, Leichtbau, Teilintegriert, Wohnmobil
Foto: Ingolf Pompe

Zum Modelljahr ’26 entwickelt Malibu seine Reisemobile umfassend weiter. Während die Integrierten-Modelle eine komplett neue Außenoptik bekommen, profitieren die Teilintegrierten vom ebenfalls neu gestalteten Interieur. Zudem ergänzen zwei neue Grundrisse das Programm: zum einen der 7,35 Meter lange 480 RB-QB "K" mit Queensbett, zum anderen der etwas kürzere 470 RB-LE "K" mit Einzelbetten und zusätzlichem raumhohen Kleiderschrank. Bereits bewährt hat sich der ausgeklügelte Grundriss des 7,16 Meter langen 450 RB-LE, der zum Test auf Sprinter-Basis antritt. Alternativ treibt ihn wie alle T-Modelle ein Fiat an, was die Fahrzeuge rund 16 cm kompakter macht.

Vier von fünf Grundrissen stehen außerdem als Comfort- oder als die hier getestete Lightweight-Variante ...

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