Wohnmobil mit viel Stauraum und wenig Gewicht — Malibu T 450 RB-LE im Test

Zum Modelljahr ’26 entwickelt Malibu seine Reisemobile umfassend weiter. Während die Integrierten-Modelle eine komplett neue Außenoptik bekommen, profitieren die Teilintegrierten vom ebenfalls neu gestalteten Interieur. Zudem ergänzen zwei neue Grundrisse das Programm: zum einen der 7,35 Meter lange 480 RB-QB "K" mit Queensbett, zum anderen der etwas kürzere 470 RB-LE "K" mit Einzelbetten und zusätzlichem raumhohen Kleiderschrank. Bereits bewährt hat sich der ausgeklügelte Grundriss des 7,16 Meter langen 450 RB-LE, der zum Test auf Sprinter-Basis antritt. Alternativ treibt ihn wie alle T-Modelle ein Fiat an, was die Fahrzeuge rund 16 cm kompakter macht.