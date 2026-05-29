Camping-Luxus auf über 10 Metern — Wohnwagen von Adria und Kabe

Darf es etwas mehr sein? Mehr Platz, mehr Komfort, und ja, auch mehr Prestige? Selbst wer einen großen Tandemachser wählt: bei den meisten Herstellern ist spätestens bei neun bis neuneinhalb Metern Gesamtlänge inklusive Deichsel Schluss. Kein Wunder, denn so ein Trumm zimmert man nicht mal eben so um enge Kurven und auf normale Campingplatz-Parzellen.

Doch es geht noch mehr. Zwei Hersteller bieten aktuell Seriencaravans mit mehr als zehn Meter Gesamtlänge an: Adria und Kabe. Große Stückzahlen sind in diesem Segment nicht drin. Eine gehobene Ausstattung tut ihr übriges um klar zu machen, dass so ein Riesenwohnwagen kein Schnäppchen ist. Für einen Zehn-Meter-Kabe der Baureihen Hacienda oder Imperial muss man eine sechsstellige Summe aufwenden....