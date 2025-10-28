ADRIA ADORA 2026 Wohnwagen mit Komfort und Stil erleben

Neues Interieur: ruhig, hell, einladend Im Inneren setzt der ADORA auf warme Naturtöne mit markanten schwarzen Akzenten. Großzügige, fließende Wohnbereiche und das große, integrierte Panoramafenster prägen das Raumgefühl: tagsüber lichtdurchflutet, abends dank durchdachtem Lichtkonzept angenehm wohnlich. Materialien, Polster und Bodenbelag wurden neu aufeinander abgestimmt, um die hochwertige Anmutung zu unterstreichen.

Adria Modernes Wohngefühl im ADRIA ADORA 572 UT mit gemütlicher Polstergruppe.



Mehr Komfort im Alltag Sitzgruppen mit verbesserten Polstern, teilweise verstellbare Rückenlehnen, ein eleganter Tisch im Marmor-Look und durchdachte Stauräume zeigen: Der ADORA überzeugt mit Komfort, Design und Funktionalität. In der Küche: robuste Arbeitsfläche, Kochfeld, Spüle, große Schubladen mit Push-Lock und ein moderner Kompressor-Kühlschrank. Im Bad findet sich bei fast allen Grundrissen ein festes, großes Waschbecken mit schwarzer Armatur, ein beleuchteter Spiegel und eine eigene Duschsäule.

Schlafen: höher liegen, besser ruhen Die Schlafzimmer bieten höher positionierte, dennoch gut erreichbare Betten mit Stauraum darunter (grundrissabhängig). Serienmäßig kommen Evopore®-Matratzen zum Einsatz – jetzt sogar bei Etagenbetten, wo vorhanden. Das neue, textilbezogene Kopfteil rundet den wertigen Eindruck ab.

Adria Ideal für Kinder: ADRIA ADORA 573 PT mit gemütlichen Etagenbetten.



Kälte, Hitze, Saison: bereit fürs ganze Jahr Truma Combi ist serienmäßig an Bord; im Grundriss 663 UT gehört die Alde-Warmwasserheizung zur Serie, sonst ist sie optional. Die Thermo-Build-Philosophie mit optimierten Isoliermaterialien, abgestimmtem Heizungsdesign und dem Air-Flow-System sorgt für ein stabiles Klima. Optional hält eine Klimaanlage die Temperaturen im Griff.

Konstruktion mit Feinschliff Das neue Modelljahr zeichnet sich durch Optimierungen unter der Oberfläche aus. Die GFK-Karosserie wird durch Verstärkungsleisten in den Wänden, PVC-Rahmen um die Fenster und einen stärkeren XPS-Kern in Dach und Boden mit Polyesterschicht ergänzt, das erhöht Stabilität und Haltbarkeit spürbar. Dazu kommen die ADRIA typischen aerodynamische Details wie Luftdiffusoren, die das Ziehen effizienter machen, sowie eine Heckwand mit Voll-LED-Rückleuchten.

Ein leistungsfähiges AL-KO Chassis (Ein-oder Tandemachser, je nach Modell) und Antischlingerkupplung unterstützen sicheres Rangieren und entspanntes Reisen. 14-Zoll-Leichtmetallräder sind Serie, 15-Zoll-Felgen mit Continental®-Bereifung optional

Smarte Bedienung: ADRIA MACH Digital wird der ADORA mit der optional erhältlichen ADRIA MACH App. Sie vernetzt den Caravan mit Smartphone oder Tablet und ermöglicht die Steuerung zahlreicher Funktionen.

Grundrisse für Paare und Familien – bis zu 7 Schlafplätze