Across Car Premium 780 CDL: spanischer Wohnwagen-Gigant zum Familienpreis

Ein knapp 8,5 Meter langer Tandemachser Wohnwagen mit Elternschlafzimmer, Wohnküche und Kinderzimmer für nur wenig mehr als 30.000 Euro – das ist der Across Car Premium 780 CDL aus Spanien. Im Konfigurator auf der Website des Herstellers startet das Flaggschiff bei 31.400 Euro. Zu ähnlichen Preisen gibt es den Grundriss auch in den Baureihen Safari und Arena.

Der deutsche Händler Dümo in Dülmen bietet ein Safari-Modell mit diesem Grundriss und einigen Extras wie einer Dachklimaanlage aktuell für 31.990 Euro an. Kleiner Haken: das Fahrzeug steht in Spanien. Wer sich dafür interessiert, kann es vor Ort selbst abholen und gleich zur ersten Urlaubstour starten. Alternativ bietet der Händler auch einen Transport nach Deutschland für 1.900 Euro an.

Jede Menge Platz Im Innenraum ist dieser Spanier dem günstigen Preis entsprechend zwar einfach gehalten, aber es ist alles vorhanden, was eine Familie im Campingurlaub braucht. Vor allem richtig viel Platz. Und dank der abgetrennten Zimmer für Eltern und Kinder in Bug und Heck des Caravans, kann man sich auch prima aus dem Weg gehen – ein nicht zu unterschätzender Vorteil beim Familienurlaub mit dem Wohnwagen.

Wer den Across Car Premium 780 CDL betritt, steht zunächst im Wohnraum des Caravans.

Philipp Heise Die Dinette mit zwei Querbänken bietet zwei Erwachsenen und zwei bis drei Kindern ausreichend Platz zum Sitzen rund um den Tisch.



Top-ausgestattete Küche Gegenüber, direkt linker Hand der Aufbautür, befindet sich die Küchenzeile, die die Spanier mit Spüle, Dreiflamm-Kocher sowie einem immerhin 100 Liter großen Kühlschrank ausstatten. Darüber ist noch Platz für eine Mikrowelle.

Philipp Heise Optional bekommen Camperinnen und Camper sogar einen 190-Liter-Kühlschrank mit großem separatem Gefrierfach – richtig familientauglich.



Ins Bad mit Kassettentoilette und Waschbecken integriert der Hersteller eine abtrennbare Duschkabine. Auffällig und sicher Geschmackssache: die mintgrüne Farbe der Bodenwanne.

Schlafzimmer für Eltern und Kinder Beide Schlafzimmer – das für die Eltern hinten, das für die Kinder vorne – sind mit soliden Türen von Wohnraum, Küche und Bad separiert. Im Heckschlafzimmer baut Across Car ein bequem von drei Seiten erreichbares Queensbett ein. Die Liegefläche misst eher knappe 190 mal 135 Zentimeter. Flankiert wird das Bett von zwei großen Kleiderschränken. Die Dachluke sowie Seitenfenster links und rechts lassen Licht und Luft herein.

Philipp Heise Die Stockbetten zielen mit ihrer Länge von jeweils 174 Zentimeter auf Kinder bis ins jugendliche Alter.



Das Zimmer für die Kinder kombiniert quer eingebaute Stockbetten mit einer eigenen kleinen Sitzgruppe ganz vorn im Bug. Aus dieser Dinette lässt sich bei Bedarf noch ein zusätzlicher Schlafplatz bauen. Neben diversen Hängeschränken befindet sich auch im Kinderzimmer ein veritabler Kleiderschrank.

Trotz Größe leicht gebaut Bemerkenswert: Für einen Wohnwagen dieser Größe fällt der Across Car mit einem Leergewicht laut Hersteller von nur 1.460 Kilogramm sehr leicht aus. Bis zur zulässigen Gesamtmasse von zwei Tonnen bleibt somit reichlich Luft fürs Familiengepäck.

Auch die Serienausstattung kann sich sehen lassen: Neben einem feuchtigkeitsresistenten GfK-Boden gehört eine Keramik-Toilettenschüssel und die Duschausstattung dazu. Eine Heizung gibt es nur gegen Aufpreis – hier zeigt sich die Herkunft des Wohnwagens aus dem sonnigen Spanien.