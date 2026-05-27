6 günstige Wohnwagen mit Queensbetten: Schlafen wie eine Königin

Ein von drei Seiten bequem erreichbares Doppelbett wie im heimischen Schlafzimmer: Diese Lösung nennt sich Queensbett. Mehr Schlafkomfort für Paare geht im Wohnwagen nicht. Weil es bei diesem Bett Platz zum Drum-Herum-Laufen braucht, kommt es vorzugsweise in größeren und nicht zuletzt deshalb häufig auch teureren Modellen zum Einsatz.

Doch auch Queensbett-Fans, die nicht so viel Geld für ihren neuen Wohnwagen ausgeben wollen, werden fündig. Liegt das Limit bei 35.000 Euro Grundpreis, kommen immerhin elf Caravans von Bürstner, Caravelair, Dethleffs, Hobby, LMC und Sterckeman in Frage. Unter 30.000 Euro bleiben noch acht Modelle, die Einsteiger von Caravelair und Sterckeman aus Frankreich kosten in der Basis sogar keine 20.000 Euro.