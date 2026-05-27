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6 günstige Wohnwagen mit Queensbetten: Schlafen wie eine Königin

6 preiswerte Wohnwagen mit Queensbett
Schlafen wie eine Königin, zu Schnäppchenpreisen

vom Campingprofi seit 1959

Freistehende Queensbetten bieten Schlafkomfort wie zuhause, sind aber meist teuren Wohnwagen vorbehalten. Wir zeigen sechs Modelle unter 35.000 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.05.2026
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LMC Bett, LMC Videro 450 D, Queensbett, Wohnwagen
Foto: LMC

Ein von drei Seiten bequem erreichbares Doppelbett wie im heimischen Schlafzimmer: Diese Lösung nennt sich Queensbett. Mehr Schlafkomfort für Paare geht im Wohnwagen nicht. Weil es bei diesem Bett Platz zum Drum-Herum-Laufen braucht, kommt es vorzugsweise in größeren und nicht zuletzt deshalb häufig auch teureren Modellen zum Einsatz.

Doch auch Queensbett-Fans, die nicht so viel Geld für ihren neuen Wohnwagen ausgeben wollen, werden fündig. Liegt das Limit bei 35.000 Euro Grundpreis, kommen immerhin elf Caravans von Bürstner, Caravelair, Dethleffs, Hobby, LMC und Sterckeman in Frage. Unter 30.000 Euro bleiben noch acht Modelle, die Einsteiger von Caravelair und Sterckeman aus Frankreich kosten in der Basis sogar keine 20.000 Euro.

Wie unterscheiden ...