Neues 7" Touchpanel für Hobby-Wohnwagen 2026

Reisen bedeutet Freiheit – und diese lässt sich mit den Wohnwagen von Hobby jetzt noch komfortabler erleben. Mit der weiterentwickelten Bordtechnik erreicht Hobby die nächste Evolutionsstufe in Sachen Bedienkomfort, Alltagstauglichkeit und smarter Steuerung. Herzstück dieser Innovation ist das neue 7" Touchbedienpanel, das modernes Design, intuitive Handhabung und den erweiterten Funktionsumfang in einem Display vereint.

Ob Licht, Heizung, Klimaanlage oder Batteriestatus: Alle zentralen Funktionen des Bordmanagements lassen sich mit nur einem Fingertipp abrufen und steuern. Neu ab der Saison 2026 ist die digitale Anzeigenhilfe für die Nivellierung des Wohnwagens. Damit wird schon die Ankunft am Urlaubsort spürbar erleichtert: Mit einem Blick aufs Display ist sofort ablesbar, wie der Wohnwagen perfekt ausgerichtet werden kann. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: ankommen und entspannen.

Die neue Symbolführung greift auf die bewährten, klar erkennbaren Hobby-Icons zurück, sodass die Orientierung leichtfällt. Mit dem reaktionsschnellen Digitaldisplay ist die Steuerung ab sofort nur ein beiläufiger Bestandteil des Reisealltags. Die Steuerung funktioniert darüber hinaus auch via Bluetooth mit der kostenfreien HobbyConnect-App: Sowohl innerhalb des Wohnwagens als auch in der näheren Umgebung können die Tankfüllstände, das Licht, die Heizungsfunktionen oder die Klimaanlage bequem vom Campingstuhl per Smartphone oder Tablet geprüft oder gesteuert werden.

In den Baureihen MAXIA und PRESTIGE gehört das moderne Digitaldisplay zur HobbyKomplett-Vollausstattung, in allen anderen Baureihen ist es optional erhältlich. Außerdem ist das neue 7" Touchbedienpanel für Wohnwagen bis einschließlich Modelljahr 2022 nachrüstbar – so profitieren auch Bestandskunden von der neuesten Entwicklung.

Dank der HobbyKomplett-Vollausstattung beinhalten alle Wohnwagen ab Werk alles, was einen komfortablen Urlaub ausmacht. Hochwertige Bordtechnik, durchdachte Details im Aufbau und eine umfangreiche Grundausstattung machen jedes Hobby-Fahrzeug sofort startklar – ohne Aufpreis, ohne Zusatzpakete.