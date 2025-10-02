Leserwahl: Reisemobile und Caravans des Jahres 2026 - Mitmachen und tolle Preise gewinnen!

promobil und CARAVANING suchen auch 2026 wieder das Reisemobil bzw. den Caravan des Jahres. Ihre Meinung ist gefragt! Was ist für Sie das tollste Wohnmobil bzw. der beste Wohnwagen? Machen Sie bei unserer großen Umfrage mit und gewinnen Sie Preise im Wert von über 20.000 Euro.

Von A wie Adria bis W wie Weinsberg: Mehr als 60 aktuelle Caravan-Modellreihen bewerben sich um den Titel Caravan des Jahres 2026 – bzw. über 274 Wohnmobil-Baureihen wollen Reisemobil des Jahres 2026 werden. Wer gewinnt, das entscheiden wie immer Sie, liebe Leserinnen und Leser. Küren Sie Ihre Favoriten in unterschiedlichen Wertungsklassen – wir sind gespannt auf Ihr Urteil.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Wählen Sie in jeder Kategorie der Leserwahl Ihre persönlichen Favoriten. Dabei können Sie bis zu drei Stimmen pro Kategorie vergeben. Teilnahmeschluss ist der 13. November 2025.

Fest steht: Als Teilnehmer bei der Wahl zu den Caravans/Reisemobilen des Jahres 2026 sichern Sie sich die Chance auf wertvolle Preise. Welche genau das sind, erfahren Sie im Folgenden. Viel Spaß beim Küren Ihrer persönlichen Favoriten!

13. Preis: AL-KO Prosafe Ob am Campingplatz, auf Reisen oder am heimischen Parkplatz: Es ist ein beruhigendes Gefühl, den Wohnwagen bestens gesichert zu wissen. Mit der AL-KO-PROSAFE-Diebstahlsicherung können Sie schnelle Diebstahlversuche effektiv verhindern. Wert: 220 Euro.

12. Preis: Möbelset von Isabella Der "Loke" ist ein flexibler Campingstuhl in gepolsterter Ausführung. Zusammengeklappt ist er nur 9 cm hoch und lässt sich daher platzsparend aufbewahren. Der "Loke" zeichnet sich durch seinen stabilen Rahmen, guten Sitzkomfort und einen schmutz- und wasserabweisenden Bezug aus. Inklusive des praktischen Beistelltischs hat das Set einen Wert von 347 Euro.

11. Preis: Feuerschale Tyropit von Petromax Erlebe mit der Feuerschale Tyropit echtes Lagerfeuer-Feeling. Dank cleverer Konstruktion genießt du eine raucharme Verbrennung. Der integrierte Hitzeschild reduziert die Hitze nach unten und schützt deinen Boden vor Beschädigungen. Wert: 379 Euro.

10. Preis: Garmin Instinct 3 Smartwatch Lebe deine Individualität mit dieser Multisport-Smartwatch inklusive brillantem 1,3 Zoll großem AMOLED-Display und 50-mm-Gehäuse. Zum robusten Design gehören eine metallverstärkte Lünette und ein kratzfestes Display. So kannst du deine Abenteuer in vollen Zügen genießen. Physiologische Messwerte geben dir Auskunft über deine Gesundheit – mit 24-h-Herzfrequenzmessung, Body Battery, Stresslevelüberwachung, Pulse Ox2, erweiterter Schlafanalyse u. v. m. Wert: 499 Euro.

Hersteller 10. Preis: die Garmin Instinct 3 Smartwatch.



9. Preis: Thule Subsola Side Pack Die Thule-Subsola-Paneele erweitern deine Wohnfläche und bieten Privatsphäre sowie Schutz vor Sonne und Regen. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, sodass du die perfekte Passform für dein Fahrzeug findest. Die Paneele sind mit hochwertigen Reißverschlüssen und Keder ausgestattet. Wert: 569 Euro.

8. Preis: Dometic CFX2 37 Mit dieser zuverlässigen, elektrischen Kühlbox können Sie mehr von Ihren Lieblingsspeisen und -getränken mitnehmen, egal wohin die Reise geht. Durch ihr stabiles Design ist sie ideal für Outdoor-Abenteuer. Diese mittelgroße elektrische Kühlbox verfügt über eine Smartphone-App zur Steuerung der Innentemperatur, ergonomische, klappbare Griffe zum Tragen und ein digitales Display. Damit ist sie perfekt für Ihr nächstes Wochenendabenteuer. Wert: 649 Euro.

7. Preis: Wechselrichter von Ten Haaft Dank ihrer reinen Sinusspannung garantieren die Wechselrichter der INV-Serie von ten Haaft Energy einen sicheren und stabilen Betrieb empfindlicher Geräte bis zu einer Leistung von 3600 W. Das speziell entwickelte, kompakte Design ermöglicht eine platzsparende Installation auch bei begrenztem Bauraum und reduziert gleichzeitig das Gewicht – ideal für mobile Anwendungen. Netzvorrangschaltung und RCD inklusive! Wert: 869 Euro.

6. Preis: Liontron All In One Die Lithium-Batterie hat eine Kapazität von 100 Ah und ein vollwertiges BMS mit Bluetooth-Überwachung. Sie ist extrem zyklenfest mit über 3000 Zyklen bei 90 % Entladungstiefe und wurde speziell für den mobilen Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen entwickelt. Das Gewicht beträgt 15,5 Kilogramm, der maximale Ladestrom 150 A, ebenso der mögliche Dauer-Entladestrom. Die Selbstentladung ist mit ca. 3 % pro Monat sehr gering. Wert: 988 Euro.

5. Preis: Yamaha Booster Easy Das eBike mit dem minimalistischen Aluminium-Rahmen bietet eine verzögerungsfreie Unterstützung bis 25 km/h. Dank 630-Wh-Akku reicht diese bis zu 120 Kilometer weit. Durch den tiefen Schwerpunkt und die breiten 20 x 4-Zoll-Reifen fährt sich das urbane Booster Easy stabil und wendig. Wert: 2000 Euro.

Hersteller 5. Preis: das Yamaha Booster Easy E-Bike.



4. Preis: Reich Easydriver Pro 2.0 Inkl. Mobility-Power-Pack Mit dem Rangier-Profi easydriver pro 2.0 manövrierst du deinen Wohnwagen millimetergenau und bewegst ihn entspannt selbst dorthin, wo es eng wird. Der Rangierantrieb lässt sich bequem per Knopfdruck an- und abschwenken und per App oder Fernbedienung steuern.

Das Kraftpaket überzeugt durch optimale Bodenfreiheit, geringes Gewicht und bewältigt Steigungen bis zu 28 % bei 1200 kg. Ebenfalls enthalten ist das Lithium-Ionen-Batteriepaket Mobility-Power-Pack neo s und der Einbau direkt durch REICH. Gesamtwert: ca. 2600 Euro.

3. Preis: Yamaha Neo's Der wendige Elektroroller bietet durch seinen leisen Direktantriebs-Radnabenmotor eine starke, aber gut kontrollierbare Beschleunigung. Über das leicht ablesbare LCD-Cockpit können verschiedene Fahrmodi ausgewählt werden. Mit der kostenlosen App MyRide lassen sich Fahrten tracken und teilen sowie neue Routen erkunden. Wert: 3275 Euro.

2. Preis: Truma Aventa Compact Plus Die Aventa compact plus der 2. Generation überzeugt mit kompaktem Design, kühlt dabei aber höchst effizient mit 2200 W. Dank des stufenlos regelbaren Kompressors und des Night Mode ist sie im Betrieb besonders leise.

Ein weiteres Highlight der Aventa-Klimaanlagen ist der geringe Anlaufstrom. So können die Anlagen auch an Campingplätzen mit geringerer elektrischer Absicherung problemlos betrieben werden, ohne dass es zu Überlastungen kommt. Wert inkl. Einbau: ca. 3350 Euro.

1. Preis: Next 380 bzw. Yamaha NMAX 125 Für Teilnehmende bei der Wahl zum Caravan des Jahres gibt es einen Next 380 zu gewinnen. So leicht und komfortabel kann Caravaning sein: Der Next 380 ist auf zwei Personen zugeschnitten und wiegt leer rund 800 Kilogramm. Weil im Hauptpreis die Pakete NXtec 1.1 und NXcom an Bord sind, rollt der Gewinner-Next auf einer 1,1-Tonnen-Achse, hat einen Fahrradträger und überhaupt alles, was man so braucht. Der Gesamtwert: 21.280 Euro!

Hersteller 1. Preis: der Hauptgewinn ist der Next 380 mit den Ausstattungspaketen NXtec 1.1 und NXcom.



Teilnehmende an der Wahl zum Reisemobil des Jahres können als ersten Preis einen Yamaha NMAX 125 gewinnen. Mit dem neuesten Modell gibt es noch mehr Gründe, sich über diesen Sport Scooter von Yamaha zu freuen. Das intelligente 4,2-Zoll-LCD-Cockpit ermöglicht eine Smartphone-Konnektivität, nachdem man die kostenlose MyRide-App heruntergeladen hat. Benachrichtigungen über eingehende Anrufe und Nachrichten im Cockpit helfen, in Kontakt zu bleiben. Wert: 4000 Euro.

Ausdrücklich ausgeschlossen von der Teilnahme sind solche Zusendungen, die beauftragte Unternehmen für ihre Kunden vornehmen. Mitmachen kann jeder Leser ab 18 Jahren außer Mitarbeitern der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie deren Angehörigen. Rechtsweg und Umtausch sind ausgeschlossen. Eine Auszahlung der Gewinne im Geldwert ist nicht möglich.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig! Hier finden Sie Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzerklärung zu unserer Umfrage.