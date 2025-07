Stunt auf Wohnwagen: Riskante Szene von Sexsymbol Jensen Ackles für die Serie "Countdown"

Jensen Ackles dürfte spätestens seit seiner Rolle als Soldier Boy in der Amazon-Prime-Serie "The Boys" ein Begriff sein. Zum Staffelstart haben sein blanker Hintern und die enormen Views am ersten Tag mal kurz den Streamingdienst zum Erliegen gebracht. Hartgesottene Fans kennen ihn noch aus seiner Rolle als Dean Winchester in der Serie Supernatural.

Stunt mit Wohnwagen Momentan läuft er mit seiner neuen Serie "Countdown" auf Amazon Prime, in der unter anderem Schauspieler Eric Dane mitspielt (bekannt aus Grey's Anatomy). In dieser Serie wagt er in Folge sechs einen verrückten Stunt auf einem Wohnwagen.

Die Verfolgung eines Verdächtigen führt die Taskforce, der Jensen Ackles Charakter Mark Meachum angehört, zu einem Trailerpark in der Wüste Kaliforniens. Bei der Überprüfung eines Wohnwagens setzt sich dieser plötzlich in Bewegung. Jensen Ackles, im Inneren des Caravans gefangen, wagt während der Fahrt ein riskantes Manöver, um vom Wohnwagen auf das Zugfahrzeug zu gelangen. Natürlich erhält der Schauspieler dabei Unterstützung von einem Stuntdouble.

Die Szenen zeigen dabei auf, wie gefährlich es wäre, wenn jemand sich während der Fahrt im Inneren eines Wohnwagens aufhalten würde. Natürlich ist die rasante Verfolgung mit dem Wohnwagen-Gespann in der Serie ein übertriebenes Beispiel. Im wahren Leben würden leichte Kurven ausreichen, um Insassen und lose Gegenstände durch den Innenraum fliegen zu lassen. Vor allem, da vom Wohnwagen aus nicht ersichtlich ist, in welche Richtung das Zugfahrzeug fährt, anders als im Wohnmobil.

Riskante Fahrmanöver mit Wohnwagen Dass nicht nur der Stunt riskant ist, sondern auch die wilde Fahrt mit dem Gespann, kann wohl jeder Wohnwagen-Fahrende verstehen. Wohnwagen angehängt am Pkw können ähnlich einem Pendel schnell unkontrolliert von einer zur anderen Seite schwenken. Schnell schaukelt sich das Gespann so auf, bis der Wohnwagen kippt. Solche Unfälle passieren regelmäßig auf der Autobahn.

Drei einfache Tipps helfen gegen Pendeln

Gewichte richtig verteilen: Möglichst tief und unter Einhaltung der Stützlast nahe der Achse packen. Gewicht reduzieren: Schwere Gegenstände besser in den Zugwagen packen. Fahrgeschwindigkeit anpassen.

In der Serie Countdown ist natürlich alles nur Show. In der Realität sollten Sie Ihre Fahrweise stets an die Umgebung anpassen. Außerdem sind auf deutschen Autobahnen ohnehin maximal 100 km/h mit dem Gespann erlaubt.