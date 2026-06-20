So wird promobil.de Ihre Nummer 1 für Themen rund ums Camping, Wohnmobile & Wohnwagen

Sie möchten Camping-Tests, Wohnmobil-News und Ratgeber von promobil.de künftig häufiger in Ihrer Google-Suche sehen? Google hat eine neue Funktion eingeführt, die mehr Kontrolle darüber gibt, was in der Suche – konkret: in den Schlagzeilen – erscheint. Mit wenigen Klicks können Sie promobil.de als bevorzugte Quelle festlegen – und damit unabhängigen Camping-Journalismus unterstützen.

Was sind "Bevorzugte Quellen" bei Google? "Bevorzugte Quellen" ist eine Funktion bei Google, die festlegen kann, welche Webseiten in der Suche häufiger und prominenter angezeigt werden. Ist promobil.de als bevorzugte Quelle markiert, taucht promobil im Bereich "Schlagzeilen" oder "Top Stories" der Google-Suche öfter auf oder wird in einer eigenen Rubrik wie "Aus deinen Quellen" hervorgehoben.

Mit den bevorzugten Quellen können Sie Google aktiv mitteilen, welche Websites Sie in Ihren Suchergebnissen häufiger sehen möchten. Seiten, die Sie als Favorit markieren, tauchen prominenter in Google News und im Bereich "Schlagzeilen" in der normalen Google-Suche auf. Andere Quellen verschwinden dabei nicht – Sie behalten also weiterhin den vollen Überblick.

Warum promobil.de als bevorzugte Quelle festlegen? Als Camping-Begeisterte kennen Sie das: Sie suchen nach Wohnmobil-Tests, Stellplatz-Tipps oder Reiserouten – und müssen sich durch unzählige Suchergebnisse kämpfen. Mit promobil.de als bevorzugter Quelle sorgen Sie dafür, dass unsere unabhängigen Tests, Kaufberatungen und News direkt oben erscheinen.

Das ist eine einfache Möglichkeit für Sie als Nutzerin oder Nutzer, einerseits mehr Kontrolle über Ihre News-Quellen zu übernehmen und gleichzeitig Verlage und Medienhäuser kostenlos zu unterstützen.

So legen Sie promobil.de als bevorzugte Quelle fest

Der schnellste Weg: Direktlink Der einfachste Weg führt über einen Direktlink. Klicken Sie einfach auf diesen Link:

Setzen Sie das Häkchen bei promobil.de und bestätigen Sie mit "Take me to Google Search" – fertig!

Voraussetzung ist ein persönliches Google-Konto, und Sie müssen bei Google angemeldet und eingeloggt sein.