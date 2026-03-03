Beeindruckende Pionierinnen der Campingbranche: So prägen Frauen die Camping-Welt

Allein losziehen, den eigenen Rhythmus bestimmen, unterwegs zu Hause sein: Was heute für viele Camperinnen selbstverständlich klingt, war über lange Zeit alles andere als vorgesehen. Rund um den Weltfrauentag am 8. März lohnt sich ein Blick darauf, wie Frauen Reisen – und später auch Camping und Caravaning – als Freiheitsraum geprägt haben. Von einer viktorianischen Abenteurerin bis zu heutigen Entscheiderinnen in Verbänden und Unternehmen.