Beeindruckende Pionierinnen der Campingbranche: So prägen Frauen die Camping-Welt

Pionierinnen der Campingbranche
So prägen Frauen die Camping-Welt

Frauen prägen die Campingwelt auf allen Ebenen und zu jeder Zeit: Von der mutigen Abenteurerin Isabella Bird bis zu heutigen Leaderinnen gestalten sie mit Mut und Leidenschaft die gesamte Branche.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.03.2026
Camper Van Holiday
Foto: Getty // Thurston Hopkins

Allein losziehen, den eigenen Rhythmus bestimmen, unterwegs zu Hause sein: Was heute für viele Camperinnen selbstverständlich klingt, war über lange Zeit alles andere als vorgesehen. Rund um den Weltfrauentag am 8. März lohnt sich ein Blick darauf, wie Frauen Reisen – und später auch Camping und Caravaning – als Freiheitsraum geprägt haben. Von einer viktorianischen Abenteurerin bis zu heutigen Entscheiderinnen in Verbänden und Unternehmen.

Isabella Bird: Reisen als Medizin

Eine dieser frühen Pionierinnen war Isabella Bird. Als Tochter eines anglikanischen Geistlichen wuchs sie im religiös geprägten England des 19. Jahrhunderts auf – in einer Zeit, in der für Frauen ein klarer Lebensentwurf vorgesehen war: Heirat, Haushalt, Anpassung. Bird wollte ...