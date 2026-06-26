Ladungssicherung im Wohnmobil: 10 Tipps für Anfänger

Wer zum ersten Mal mit einem Wohnmobil in den Urlaub startet, denkt an die Route, den Campingplatz und die perfekte Aussicht – aber selten an die Ladungssicherung.

Dabei kann ein ungesicherter Gegenstand bei einer Vollbremsung zum gefährlichen Geschoss werden. Schon bei 50 km/h wirkt auf einen Gegenstand das 25- bis 50-fache seines Eigengewichts. Eine 1-Liter-Wasserflasche wird dann zu einer Kraft von bis zu 50 kg!

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich, Ihre Mitreisenden und Ihr Hab und Gut durch gute Ladungssicherung einfach und effektiv schützen.

1. Kennen Sie das zulässige Gesamtgewicht Bevor Sie überhaupt mit dem Beladen beginnen, sollten Sie wissen, wie viel Ihr Wohnmobil tragen darf. Das zulässige Gesamtgewicht finden Sie im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) unter dem Punkt F.1. Ziehen Sie davon das Leergewicht ab – und Sie wissen, wie viel Zuladung Ihnen bleibt. Bei vielen Wohnmobilen ist das überraschend wenig (oft nur 300–500 kg). Eine Überladung ist nicht nur ein Bußgeldrisiko, sie verschlechtert auch das Fahrverhalten und verlängert den Bremsweg erheblich.

Tipp: Fahren Sie vor der ersten großen Reise auf eine öffentliche Fahrzeugwaage, um ein Gefühl für das tatsächliche Gewicht zu bekommen.

2. Schwere Gegenstände nach unten und in Achsnähe

Andreas Becker Grills, Kühlboxen, Wasservorräte und Co gehören nach unten und möglichst in Achsnähe.

Die goldene Regel der Beladung lautet: Schweres gehört nach unten und möglichst tief in die Mitte des Fahrzeugs. Verteilen Sie schwere Sachen wie Wasserflaschen, Konserven oder Werkzeug in den unteren Staufächern, idealerweise zwischen den Achsen oder über der Hinterachse. So bleibt der Schwerpunkt des Wohnmobils niedrig, was sich positiv auf die Fahrstabilität, das Kurvenverhalten und die Seitenwindempfindlichkeit auswirkt.

Leichte Gegenstände wie Kleidung oder Bettwäsche dürfen dagegen in die oberen Stauräume und Hängeschränke. Hier gibts mehr Tipps zum Beladen.

3. Hängeschränke nicht überladen

Andreas Becker Auch im Bad gehört Leichtes nach oben. Flüssig-Chemie-Kanister und Kurzhantel gehören in die tieferen Schränke.

Die Hängeschränke über der Sitzgruppe oder dem Bett sind verlockend geräumig – aber sie sind nicht für schwere Lasten ausgelegt. Zu viel Gewicht in der Höhe verschiebt den Schwerpunkt nach oben und erhöht die Kippgefahr in Kurven. Außerdem können sich Schranktüren während der Fahrt öffnen, wenn der Inhalt dagegen drückt.

Empfehlung:

Lagern Sie dort nur leichte Dinge wie Kleidung, Handtücher oder Plastikgeschirr.

Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Schrankverschlüsse richtig eingerastet sind.

Ergänzen Sie bei Bedarf zusätzliche Riegel oder Magnetverschlüsse. 4. Nutzen Sie Antirutschmatten und Schubladeneinlagen

Clemens Hirschfeld Rutschmatten in den Schubladen und auch auf dem Boden der Heckgaragen halten das Gepäck an Ort und Stelle.

Eine der einfachsten und günstigsten Maßnahmen: Antirutschmatten. Diese gummierten Matten verhindern, dass Gegenstände in Schränken, Schubladen und auf Ablagen hin- und herrutschen. Besonders bei Flaschen, Gläsern und Küchenutensilien machen sie einen enormen Unterschied.

Sie bekommen sie in jedem Baumarkt oder Campingzubehör-Laden und können sie einfach auf die passende Größe zuschneiden. Auch in der Dusche oder unter dem Geschirr im Oberschrank leisten sie gute Dienste.

5. Zurrgurte und Spanngurte sind Ihre besten Freunde

Timo Großhans Eigentlich sollte selbst die Leiter fürs Bett fest verstaut werden. Hier helfen Spanngurte.

Für größere Gegenstände wie Campingmöbel, Fahrräder in der Garage oder Getränkekisten sind Zurrgurte mit Ratsche unverzichtbar. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe der Zugkraft (LC = Lashing Capacity) – sie zeigt Ihnen, wie viel der Gurt im geraden Zug sichern kann.

Grundausstattung:

Mehrere Zurrgurte in verschiedenen Längen (2–4 Meter)

Zurrgurte mit Ratsche für schwere Ladung

Klemmschloss-Gurte für leichtere Gegenstände Wichtig: Gurte dürfen nicht verdreht sein, da sie sonst an Haltekraft verlieren. Kontrollieren Sie sie regelmäßig auf Beschädigungen und tauschen Sie abgenutzte Gurte aus.

6. Nutzen Sie die Zurrpunkte und Airline-Schienen im Fahrzeug

Bernd Thissen Schienen und Ösen in der Heckgarage sind nicht nur Deko.

Viele Wohnmobile – vor allem im Garagenbereich – verfügen über werkseitig eingebaute Zurrösen oder Airline-Schienen (Lochschienen im Boden oder an den Wänden). Diese sind dafür gemacht, Ladung professionell zu fixieren. Leider werden sie von vielen Anfängern gar nicht bemerkt oder genutzt.

Falls Ihr Wohnmobil keine Zurrpunkte hat, können Sie nachträglich Zurrösen einbauen oder Airline-Schienen nachrüsten lassen. Das ist eine lohnende Investition, insbesondere für die Heckgarage.

Tipp: Passende Fitting-Elemente für Airline-Schienen gibt es im Campingzubehör. Damit lassen sich Gurte flexibel an verschiedenen Positionen befestigen.

7. Die Heckgarage richtig sichern

Dethleffs Locker reinlegen oder sichern durch Vollstopfen gilt nicht als Ladungssicherung.

Die Heckgarage ist der Stauraum, der am meisten unterschätzt wird. Hier landen Campingmöbel, Grills, Werkzeug, Getränkekisten – und oft alles lose übereinander. Bei einer Vollbremsung kann sich dieser Bereich in ein gefährliches Durcheinander verwandeln.

So sichern Sie die Heckgarage richtig:

Verwenden Sie Zurrgurte und Zurrnetze , um den Inhalt zu fixieren.

, um den Inhalt zu fixieren. Nutzen Sie stapelbare Transportboxen statt loser Tüten und Taschen.

statt loser Tüten und Taschen. Setzen Sie ein Trennnetz oder Trenngestell ein, falls die Garage zum Fahrgastraum hin offen ist – so verhindern Sie, dass Gegenstände bei einem Unfall nach vorne geschleudert werden.

ein, falls die Garage zum Fahrgastraum hin offen ist – so verhindern Sie, dass Gegenstände bei einem Unfall nach vorne geschleudert werden. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten, um einseitige Belastung zu vermeiden. 8. Kühlschrank, Herd und Inventar fahrbereit machen

Christian Becker Jeden Womo-Kühlschrank kann man für die Fahrt mit einem kurzen Handgriff sichern.

Bevor Sie den Motor starten, sollten Sie einen festen "Fahrbereit-Check" zur Routine machen. Denn nicht nur die großen Gegenstände sind gefährlich – auch das Wohnmobil-Inventar selbst kann zur Gefahr werden:

Kühlschranktür: Ist sie verriegelt? Bei vielen Modellen gibt es einen speziellen Fahrt-Verschluss.

Ist sie verriegelt? Bei vielen Modellen gibt es einen speziellen Fahrt-Verschluss. Herd/Kocher: Sind Gitterroste gesichert? Liegt nichts auf den Kochfeldern?

Sind Gitterroste gesichert? Liegt nichts auf den Kochfeldern? Tisch: Ist er abgesenkt oder fixiert?

Ist er abgesenkt oder fixiert? Oberschränke: Alle Türen eingerastet?

Alle Türen eingerastet? Töpfe und Geschirr: Rutschfest verstaut oder mit Handtüchern gepolstert? Erstellen Sie sich am besten eine persönliche Checkliste, die Sie vor jeder Abfahrt durchgehen. Nach ein paar Mal wird das zur Gewohnheit.

9. Sonderfälle: Gasflaschen, E-Bikes und Haustiere

Andreas Becker Haustiere müssen besonders gut gesichert werden. Am sichersten sind Sie in einer eigenen, gesicherten Box.

Einige Ladungsgüter brauchen besondere Aufmerksamkeit:

Gasflaschen

Müssen aufrecht stehen und im vorgesehenen Gaskasten gesichert sein.

und im vorgesehenen Gaskasten gesichert sein. Mit Spanngurten oder den eingebauten Halterungen fixieren.

Ventile während der Fahrt geschlossen halten (außer bei zugelassenen Crashsensoren/Sicherheitsventilen).

Rund ums Gas im Camper informieren wir Sie hier. E-Bikes und Fahrräder

Auf dem Heckträger: Maximale Stützlast des Trägers beachten und Räder einzeln fixieren.

In der Heckgarage: Radhalter oder Schienen nutzen und mit Gurten sichern.

Achten Sie darauf, dass die E-Bike-Akkus im Fahrzeuginneren transportiert werden.

Hier lesen Sie, ob Fahrradträger oder Heckgarage besser ist für den Transport. Haustiere

Hunde und Katzen gelten laut Straßenverkehrsordnung als Ladung und müssen entsprechend gesichert werden.

und müssen entsprechend gesichert werden. Bewährte Lösungen: Transportboxen, Hundegitter oder spezielle Anschnallgurte für Hunde.

Hier finden Sie Tipps, Tricks und Reiseziele fürs Camping mit Katze, Hund und Frettchen. 10. Regelmäßig kontrollieren – auch während der Fahrt Ladungssicherung ist keine einmalige Sache. Kontrollieren Sie die Sicherung bei jeder Pause, besonders nach den ersten Kilometern, nach Schotterpisten oder nach Autobahnfahrten. Gurte können sich lockern, Gegenstände verrutschen, Schrankverschlüsse aufspringen.

Ein kurzer Rundgang durch das Wohnmobil an jeder Raststätte dauert nur zwei Minuten – kann aber Schäden und Unfälle verhindern.