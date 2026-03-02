5 Gründe, warum immer mehr Frauen allein im Camper urlauben: Solo-Reisen im Trend

Allein reisen ist kein Plan B. Für immer mehr Frauen ist es der direkte Weg zu mehr Freiheit: hinfahren, wo sie wollen – bleiben, wo es ihnen gut tut – weiterfahren, wann sie es wollen. Solo-Camperreisen wachsen, und Frauen prägen diesen Trend mit. Laut CamperDays Trend Index waren 2025 bereits 40 Prozent der Alleinreisenden weiblich.

Warum? Hier sind fünf Gründe, die zeigen, warum Frauen den Camping-Solo-Trip lieben. Warum das bemerkenswert ist: Die Zahl wirkt wie ein Gegencheck zu alten Bildern ("Camper = Männerdomäne", "Solo = Ausnahme"). Sie zeigt: In der Solo-Nische sind Frauen längst stark vertreten.

Grund 1: Mehr Freiheit und Unabhängigkeit Kein Kompromiss, kein "Ich muss mich erst abstimmen". Alleinreisende Frauen entscheiden spontan: Heute wandern? Morgen faulenzen? Übermorgen doch noch schnell zum nächsten See? Die Route gehört nur ihnen – und das ist ein Gefühl, als hätte jemand die Ketten der Alltagsplanung einfach durchgeschnitten. Eine Frau, die am liebsten alleine reist, beschreibt es wie folgt auf Reddit: "Ich bin völlig frei und muss keine Kompromisse eingehen."

"Wir sehen, dass Frauen bewusst alleine reisen, nicht aus Mangel an Alternativen, sondern aus Überzeugung", sagt Christiane Schenk, Teamlead Brand Marketing bei CamperDays.

Grund 2: Mehr Singles, mehr Selbstbewusstsein Solo-Reisen kommen nicht von ungefähr. Die Gesellschaftsstruktur verändert sich und damit das Leben von Frauen, das sich immer weniger an Partnerschaften ausrichtet. Der Economist beschreibt in einem Leitartikel vom 6. November 2025, dass Singlehood in wohlhabenden Ländern zunimmt. In den USA hat sich bei der Bevölkerung im Alter von 25 bis 34 Jahren der Anteil ohne Ehepartner oder Partner über Jahrzehnte stark erhöht: auf 50% bei Männern und 41% bei Frauen.

Auch im deutschen Lifestyle-Diskurs ist das Thema angekommen: ELLE schreibt (20. Januar 2024), dass sich mehr Frauen bewusst für ein Leben allein entscheiden – auch, weil sie keine Lust mehr auf traditionelle Care-Arbeit- und Mental-Load-Schieflagen haben. Die Brücke zum Camper: Wenn Lebensmodelle und der Alltag unabhängiger werden, geschieht dasselbe im Urlaub. Viele Frauen warten nicht mehr, bis jemand Zeit (oder Lust) hat – sie fahren los.

Gleichzeitig bestärkt Solo-Camping dieses Lebensgefühl: Jeder Schritt allein ein Mini-Sieg. Die erste Nacht im Camper? Check. Die richtige Route in einer fremden Stadt ohne Google Maps finden? Check. Plötzlich merken Frauen: "Hey, ich schaff das ja!" – und nehmen dieses Gefühl mit nach Hause. Solo-Camping ist wie ein zusätzlicher Booster fürs Selbstbewusstsein.

In einem Thread auf Reddit beschreibt eine Nutzerin, warum sie lieber allein reist: "Wenn ich auf jemanden gewartet hätte, der mit mir reist, würde ich nichts auf diesem Planeten sehen."

Grund 3: Mehr Sicherheit Ja, es gibt Risiken – aber die meisten alleinreisenden Frauen berichten: Die größte Gefahr ist oft das eigene Kopfkino. Dank praktischer Apps, Sicherheitsausrüstung und mehr Sichtbarkeit von Solo-Reisenden trauen sich immer mehr, ohne Begleitung loszuziehen. Und siehe da: Die meisten Begegnungen unterwegs sind herzlich, nicht gruselig.

"Der Camper bietet ein hohes Maß an Autonomie und Sicherheit", sagt Christiane Schenk von CamperDays. Ein eigenes Fahrzeug und die Kontrolle über die Umgebung – das gibt ein Gefühl von Sicherheit, das kein Hotelzimmer ersetzen kann.

Grund 4: Mehr Minimalismus statt Luxus Ein Bus, ein Schlafsack, ein Campingkocher – mehr braucht es nicht. Frauen entdecken, dass Abenteuer nicht teuer sein muss. Und dass ein Sternenhimmel manchmal mehr wert ist als ein 5-Sterne-Balkon. Der Trend-Index zeigt: Immer mehr Solo-Reisende setzen auf kleinere, effizientere Camper mit funktionaler Grundausstattung – kompakt, leicht zu parken, schnell unterwegs.

Die Entscheidung orientiert sich stärker an Anforderungen im Zielgebiet (Infrastruktur, Autarkie) als an Lifestyle-Faktoren. Gerade allein unterwegs kann das ein Vorteil sein: kompakter fahren, leichter parken, schneller ankommen – ohne auf Unabhängigkeit zu verzichten.

Grund 5: Mehr Community Solo-Reisende Frauen finden sich – online und offline. Ob beim gemeinsamen Lagerfeuer, auf Campingplätzen oder in Foren: Es gibt eine riesige, solidarische Szene. Plötzlich ist man nicht mehr allein, sondern Teil eines Netzwerks, das Tipps gibt, Mut macht und manchmal sogar Reisebuddies vermittelt. Dazu gehören beispielsweise Facebook-Communitys wie Girls Love Travel mit 1,5 Millionen Mitgliederinnen oder deutschsprachige Gruppen wie "Wohnmobil / Wohnwagen Frauengruppe" oder "Camperfrauen Treffen on tour mit Tipps und Tricks".

CamperDays nutzt den Weltfrauentag (8. März) als Anlass, den Trend mit der Initiative "She Drives" sichtbarer zu machen: Frauen am Steuer, allein unterwegs, selbstbestimmt reisend – ohne die üblichen Klischees rund um Technik oder Sicherheit. Drei passionierte Camperinnen erzählen bei "She Drives" von ihren Erlebnissen – und geben Tipps und Einblicke ins Solo-Reisen.

Quick-Tipps: So starten Sie entspannt in die erste Solo-Tour Drei Tipps der Camperinnen von "She Drives" fassen wir hier zusammen:

Starten Sie bewusst "einfach": Gerade beim ersten Solo-Trip helfen überschaubare Etappen und etablierte Stellplätze. Finden Sie Anschluss an andere Alleinreisende. Die Website The Female Traveller etwa versteht sich als Community für allein reisende Frauen – inklusive Austausch und der Möglichkeit zur Vernetzung. Neue Perspektive: Allein heißt nicht "ohne Optionen". Viele Solo-Reisende beschreiben es genau andersherum: Allein ist oft der Weg, damit Reisen überhaupt stattfindet – ohne dass es an Terminen und Abstimmungen scheitert.