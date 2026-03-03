Finanzierung fürs erste Wohnmobil: Das müssen Sie wissen

Den Traum vom ersten eigenen Wohnmobil verbindet man mit spontanen Wochenendtrips, spektakulären Aussichten und dem Gedanken "sofort loszufahren". Vielen fehlt dafür aber das nötige Geld für den Sofortkauf eines teuren Campingfahrzeugs. Wer trotzdem nicht verzichten will, kann ein Wohnmobil finanzieren.

Einsteigerinnen und Einsteiger sind dabei oft unsicher, welches Budget realistisch ist, welche versteckten Kosten auf sie zukommen und welche Finanzierungsform die beste Wahl ist. Dieser kompakte Guide gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Aspekte – von der Budgetplanung über typische Anfängerfehler bis zur richtigen Finanzierungsentscheidung.

Realistische Budgetplanung: Was kann ich mir leisten? Bevor sich Camperinnen und Camper in Marken-Kataloge vertiefen, sollten sie ihr tatsächliches Budget ermitteln. Eine bewährte Faustformel lautet, dass die monatlichen Kosten für ein Fahrzeug 15 bis 20 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens nicht übersteigen sollen. In diesem Betrag sind die Kosten für die Versicherungen und mögliche Reparaturen und Inspektionen schon eingerechnet. Diese Regel schützt davor, sich finanziell zu übernehmen.

Banken empfehlen bei Autos mindestens 20 Prozent Anzahlung, bei Wohnmobilen tendieren Haus- und Händlerbanken sogar zu 40 Prozent. Das senkt den Kreditbetrag, bringt oft niedrigere Zinsen und senkt damit die monatliche Belastung. Bei einem Wohnmobil für 60.000 Euro sollten zukünftige Camperinnen und Camper also mindestens 24.000 Euro Eigenkapital mitbringen.

Versteckte Kosten nicht vergessen Der Kaufpreis ist nur die halbe Wahrheit. Zusätzlich fallen einmalige Nebenkosten an: Zulassung und Überführung schlagen mit 500 bis 1.500 Euro zu Buche, die Grundausstattung mit Winterreifen, Keilen, Gasflaschen und Sicherheitsausrüstung kostet weitere 1.500 bis 3.000 Euro. Faustregel: 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises sollte man zusätzlich einplanen.

Noch wichtiger sind die laufenden Kosten, die AnfängerInnen gerne unterschätzen:

Versicherung (Vollkasko und Haftpflicht): ungefähr 800 bis 1.500 Euro

(Vollkasko und Haftpflicht): ungefähr 800 bis 1.500 Euro Kfz-Steuer : ungefähr 200 bis 400 Euro

: ungefähr 200 bis 400 Euro Wartung/Inspektion : ungefähr: 500 bis 1.000 Euro

: ungefähr: 500 bis 1.000 Euro Reparaturrücklage: 500 bis 1.000 Euro Rechnen sollten Camping-Einsteigerinnen und -Einsteiger also mit monatlichen Fixkosten zwischen 170 und 430 Euro – zusätzlich zur Kreditrate.

Besonders wichtig: Bei einer Finanzierung verlangen Banken in der Regel eine Vollkaskoversicherung. Auch eine GAP-Versicherung ist überlegenswert – sie schützt bei Totalschaden vor einer Unterdeckung zwischen Restwert und Kreditsumme.

Wohnmobil finanzieren: 4 Anfängerfehler Fehler 1 – zu groß oder zu teuer kaufen: Viele, die neu ins Camping einsteigen, überschätzen ihre Bedürfnisse. Ein Familien-Alkoven für sechs Personen klingt verlockend, wird aber selten voll ausgenutzt. Unser Tipp: Mieten Sie vor dem Kauf verschiedene Wohnmobil-Typen für mehrere Wochen, um herauszufinden, was Sie wirklich brauchen.

Fehler 2 – Vollfinanzierung ohne Puffer. Eine Finanzierung ohne Eigenkapital (100 Prozent) mag verlockend erscheinen, birgt aber erhebliche Risiken. Wohnmobile verlieren in den ersten drei Jahren 20 bis 30 Prozent an Wert. Bei einem Totalschaden nach zwei Jahren kann es passieren, dass die Versicherung weniger auszahlt, als die Restschuld beträgt – und man letztlich für ein Wohnmobil zahlt, das nicht mehr existiert.

Fehler 3 – Händlerfinanzierung ohne Vergleich: "Wir machen Ihnen ein attraktives Finanzierungsangebot" klingt als Statement vom Händler bequem. Camperinnen und Camper sollten aber unbedingt mindestens drei Vergleichsangebote einholen, wenn sie ein Wohnmobil finanzieren möchten: Dafür bieten sich die Hausbank und Online-Kreditvermittler wie Finanzcheck an.

Fehler 4 – zu altes, gebrauchtes Wohnmobil finanzieren: Banken finanzieren meist nur Wohnmobile bis zu einem Alter von 12 bis 15 Jahren – und auch dann oft nur zu deutlich höheren Zinsen. Hinzu kommt das steigende Reparaturrisiko bei älteren Fahrzeugen. Für Einsteigerinnen und Einsteiger empfiehlt sich ein Fahrzeugalter von maximal fünf bis acht Jahren: modern genug für niedrige Zinsen, alt genug für moderate Preise.

Welche Finanzierung für Einsteiger? Ratenkredit: Ein klassischer Autokredit bietet derzeit Zinsen zwischen 4 und 7 Prozent und macht CamperInnen sofort zu EigentümerInnen des Wohnmobils. Eine Anzahlung von mindestens 20 bis 40 Prozent ist in der Regel erforderlich. Diese Variante ist ideal für sicherheitsorientierte Käuferinnen und Käufer mit ausreichend Eigenkapital. Viele Wohnmobilhändler bieten sie über Kooperationen mit spezialisierten Banken an. Wer über die Hausbank finanziert, bekommt dort in der Regel einen klassischen Ratenkredit.

Ballonfinanzierung: Bei dieser Finanzierungsform zahlen Camperinnen und Camper niedrige monatliche Raten, am Ende der Laufzeit wird aber eine hohe Schlussrate fällig – oft 30 bis 50 Prozent des Kaufpreises. Das klingt zunächst attraktiv, birgt aber Risiken: Wenn man das Geld am Ende nicht hat, muss man teuer nachfinanzieren. Diese Option eignet sich nur, wenn man eine gesicherte Sonderzahlung (Bonus, Erbschaft) planen kann oder das Wohnmobil nach wenigen Jahren ohnehin verkaufen will.

Drei-Wege-Finanzierung: Viele Wohnmobilhändler bieten auch Drei-Wege-Finanzierungen an. Am Ende der Laufzeit stehen drei Optionen zur Wahl: Rückgabe des Wohnmobils, Zahlung der Schlussrate oder eine Anschlussfinanzierung.

promobil-Ratgeber Wohnmobil finanzieren Weitergehende Informationen zum Thema "Wohnmobil finanzieren" können Camperinnen und Camper im großen Ratgeber von promobil nachlesen. Dort sind alle wichtigen Zahlen, Fakten und Begriffe zusammengefasst: