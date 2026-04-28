Diesel knapp in Frankreich - Campingurlaub in Gefahr? So vermeiden Sie leere Tankstellen

Das beliebte Urlaubsland Frankreich gehört zu einem der größten Dieselimporteure Europas. Etwa 50 % des Bedarfs kommen aus dem Mittleren Osten. Kein Wunder, dass verschiedene Medien bereits Anfang des April 2026 über leergekaufte Tankstellen und frustrierte Autofahrende berichteten. Der Angriff auf den Iran hält immer noch dutzende Schiffe davon ab, die Straße von Hormus zu passieren und Europa mit Kraftstoff zu versorgen.

Uns erreichte eine Lesermail, in der die Sorge vor einer potenziellen Dieselknappheit im Campingurlaub geäußert wurde. Natürlich ist diese Sorge nicht unberechtigt: Jedes Jahr reisen etwa 100 Millionen Touristinnen und Touristen durch unser südwestliches Nachbarland. Viele Reisende sind unterwegs mit Wohnmobilen, die fast ausschließlich mit Diesel angetrieben werden. Bleibt die Meeresstraße also weiterhin geschlossen, kann es in der Camping-Hochsaison auf den Tankstellen ungemütlich werden. Camperinnen und Camper sollten wissen, wie sie sich über Knappheiten informieren können.

In welchen Regionen herrschen Knappheiten? Wie viele Tankstellen tatsächlich eine Knappheit bei Diesel oder Benzin erleben, zeigt diese anschauliche Karte der französischen Regierung.

Screenshot Mit der Karte lässt sich eine grobe Route im Vorraus planen.

Stand 27.04. scheint es nur in einer Region ernsthafte Knappheiten zu geben, leichte Probleme konzentrieren sich größtenteils im Süden. Trotzdem sieht man in der Tabelle, dass die Prozentzahl der Tankstellen mit Engpässen in den letzten Tagen gestiegen ist. Ein Trend, der sich ohne geopolitische Besserung und gleichzeitig ankommenden Urlaubermassen durchaus fortsetzen könnte.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Versorgung zurzeit recht stabil ist. Reisende müssen in der Regel mit keinen Problemen rechnen.

Informieren über Knappheiten und Preise Unklar ist, wie sich die Versorgungslage in der Urlaubssaison entwickeln wird. Um ein Liegenbleiben auf der Autobahn und einen ruinierten Urlaub zu vermeiden, sollten sich vor allem Camperinnen und Camper mit Reisemobilen über die Situation auf der eigenen Route informieren.

Das kann übrigens zu erheblichen Einsparungen bei der Tankfüllung führen, denn oftmals unterscheiden sich die Preise pro Liter zwischen Autobahn-Tankstellen und solchen auf dem Land um 10-20 Cent. Auch hier liefert die französische Regierung eine informative und interaktive Karte, auf der alle Tankstellen des Landes verzeichnet sind. Für jede Tankstelle können die Preise der verschiedenen Kraftstoffe aufgerufen werden. Wenn ein Produkt nicht verfügbar ist, wird dies ebenfalls angezeigt.

Screenshot Auf der Karte findet man alle wichtigen Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit.

Eine stichprobenartige Untersuchung von uns zeigte, dass Engpässe schwer zu finden sind. Nahegelegene Tankstellen können als Ausweichmöglichkeiten dienen.