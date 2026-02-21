5-Sterne-Camping direkt am Strand – mit einer der größten Pool-Anlagen Europas

Yelloh Camping Le Brasilia ist ein vielfach ausgezeichneter und sehr beliebter Campingplatz in den östlichen Pyrenäen, direkt am Mittelmeer. Das 15 ha große Gelände bietet großzügig angelegte Stellplätze und Mietunterkünfte.

Dank des direkten Strandzugangs können Gäste von jeder Stelle der Campinganlage in wenigen Minuten ans Meer spazieren. Egal, ob mit Liegestuhl oder Strandtuch, mit oder ohne Sonnenschirm, am platzeigenen Sandstrand gibt's Urlaubs- und Mittelmeer-Feeling pur!

Einer der größten Pool-Komplexe Europas Besonders beeindruckend ist die 6.000 m² große Pool-Landschaft mit Granitfelsen, Palmen, kleinen Wasserfällen und türkisfarbenen Lagunen. Während sich die Kids über ein beheiztes Planschbecken und ein Spaßbad mit vier Rutschen freuen, genießen Erwachsene das warme Wasser im Hydrobecken mit Massagedüsen und Sprudelbereich.

Thomas Cernak Camping Le Brasilia ist ein großer Campingplatz für die ganze Familie im Süden Frankreichs.



Zudem gibt es exklusiv diverse Wellness-Angebote, wie Massagen, Hamam oder einen Whirlpool. Wer gerne anderweitig entspannt und Wasser eher mit sportlicher Aktivität verbindet, wird im Bereich der beiden Infinity-Pools fündig. Eines der Becken ist ideal fürs Bahnenschwimmen, im anderen gibt’s Aquabike- und Wassergymnastikkurse.

Apropos Sport: Wie wäre es mit einem Yoga-Kurs, Beachvolleyball, Tischtennis, Bogenschießen oder einem Besuch im Fitnessraum? Für Kinder gibt es einen 1.875m² großen Spielplatz mit Schaukeln, Rutschen und Kletterpyramide. Gemeinsam mit anderen geht es zum Fußballspielen, Tanzen, Kettcarfahren oder zum Escape-Game im Freien. Das Animationsteam ist rund um die Uhr für Action und Spaß verantwortlich und begeistert am Abend mit Shows und einer Diskothek.

Camping und Glamping für alle Wer kein eingenes Campingfahrzeug hat, kann eine Mietunterkunft buchen. Zur Auswahl stehen Cottages, Chalets und Ferienhäuser. Für den perfekten Urlaub ergänzen acht beheizte Sanitär-Pavillons den Stellplatz-Bereich, der in 3 Kategorien unterteilt ist.

Die Komfort-Stellplätze verfügen über Wasser-, Abwasser- und einen Stromanschluss, wobei die Komfortplätze der 1. Kategorie nur maximal 200 Meter vom Strand entfernt und ca. 100m² groß sind. Komfortplätze der 2. Kategorie haben eine Fläche von 80-100m² und befinden sich zwischen 200 und 400 Meter vom Strand entfernt. Die "normalen" Stellplätze liegen im Dorfzentrum, sind mit einem Stromanschluss ausgestattet und ca. 80m² groß.

Yelloh! Village Le Brasilia Restaurant mit Terrasse.



Eine Art Dorfzentrum befindet sich im Herzen des Campingplatzes und bietet charmante Läden, einen katalanischen Glockenturm und malerische Arkaden. Ob ofenfrisches Baguette, sonnengereifte Tomaten, Melonen, regionale Spezialitäten oder praktische Fertiggerichte – hier finden Campinggäste alles, was das Herz begehrt. Restaurants, Snackbar, Imbiss, Pizzeria, Bar, Friseur, Bibliothek, Waschsalon, Post- und Shuttle-Service sowie eine Touristeninformation sind nur einige der vielen angebotenen Serviceleistungen.

Ausflugsziele in der Umgebung Abseits des Platzes locken schöne Ausflugsziele. In Perpignan schlendert man durch kleine Gassen und genießt den tollen Ausblick vom Palais des Rois de Majorque. Etwas weiter südlich befindet sich das charmante Küstenstädtchen Collioure mit seinen bunten Häusern und dem direkt am Wasser gelegenen Château Royal de Collioure. Im Aqualand Saint-Cyprien sorgen Rutschen und Wellen für Spaß bei Groß und Klein, während die Réserve Africaine de Sigean echtes Safari-Feeling bietet.

66140 Canet-en-Roussillon(FR) Yelloh Camping Le Brasilia 10 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt