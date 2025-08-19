Wohnmobil-Stellplätzen zum Schiffe gucken: Disneykreuzer, Containerriese und mehr

Erst vor wenigen Tagen feierte die Meyer Werft in Papenburg ein besonderes Spektakel: am 8. August 2025 wurde der erste Stahl für das nächste Disney-Kreuzfahrtschiff der Wish-Flotte geschnitten. Kurz zuvor hatte die Disney Destiny das Baudock verlassen. Für die Werft ein technisches Großereignis – für viele Schiffsbegeisterte jedoch auch ein echtes Volksfest. Hunderte strömten an die Ems, um das Ausdocken zu verfolgen. Mit dabei: zahlreiche Camperinnen und Camper, die mit ihren Wohnmobilen an den Stellplätzen rund um die Meyer Werft übernachteten und das Spektakel aus der ersten Reihe miterlebten.

Große Schiffe faszinieren die Menschen seit jeher. Wenn ein neuer Ozeanriese vom Stapel läuft oder eine Jungfernfahrt bevorsteht, herrscht Feststimmung. Tausende wollen dabei sein, wenn sich die Giganten in Bewegung setzen. Auch unter Camperinnen und Campern sind diese Ereignisse längst zu einem besonderen Erlebnis geworden: Stellplätze rund um die Meyer Werft sind regelmäßig voll besetzt, wenn sich ein Neubau ankündigt.

Beliebt sind auch Plätze direkt an einem Hafen oder an viel befahrenen Schifffahrtswegen, wo man selbst nachts noch die glanzvoll beleuchteten Flusskreuzfahrtschiffe beobachten kann. Wenn sich ihre Lichter im Wasser spiegeln, entsteht eine fast magische Atmosphäre: ein Glas Wein in der Hand, Freunde neben sich, der Camper als gemütlicher Rückzugsort – und davor das faszinierende Schauspiel aus Technik, Licht und Wasser.

8 Top-Stellplätze für Schiffs-Fans Um diese Faszination zu teilen, haben wir im Folgenden acht besonders empfehlenswerte Stellplätze mit Blick aufs Wasser oder den Hafen und regelmäßigen Schiffsverkehr für Sie gesammelt.

1. Wohnmobilstellplatz am Fährhafen, Cuxhaven Lage: Direkt am Weltschifffahrtsweg Elbe, mit Blick auf ein- und auslaufende Schiffe.

Preis: Ca. 14–19 €/Nacht zzgl. Kurtaxe (~2,90 €).

Ausstattung: Strom (1 €/1,6 kWh), Frischwasser (1 €/80 l), Grauwasser- & Chemie-Entsorgung inklusive; Platzwart, Beleuchtung, Brötchenservice.

Bewertungen: Lob für zentrale Lage & Aussicht, Kritik an fehlenden Sanitäranlagen & Platzwart.

Besonderheit: Direkt am Wasser gelegen, ideal für Schiffsbeobachtungen.

27472 Cuxhaven (D) Stellplatz am Fährhafen 124 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Strandparkplatz Duhnen, Cuxhaven Lage: Nur wenige Meter bis zur Nordsee, Sicht aufs Wasser möglich.

Preis: 17 €/Nacht zzgl. Kurtaxe (~2,80 €); Strom tagesweise (4 €/Tag).

Ausstattung: Frischwasser, Strom, WC & Dusche vor Ort; überwiegend ebener Untergrund, teilweise Wiese.

Bewertungen: gute Lage gelobt, einzelne Kritik an Management / Stromkosten.

Besonderheit: Zentrale Lage mit fußläufiger Entfernung zum Strand und Sehenswürdigkeiten.

27476 Cuxhaven (D) Stellplatz am Strandparkplatz 116 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Wohnmobilhafen Strand Pauli, Hamburg Lage: Direkt an der Elbe, ideal für Hafen- & Kreuzfahrtschiff-Sichtungen.

Preis: Ca. 19 €/Nacht.

Ausstattung: keine Ver- und Entsorgung.

Bewertungen: Besonders beliebt wegen der Aussicht. Nachts unruhig.

Besonderheit: Zentrale Lage mit direktem Blick auf den Hafen.

20359 Hamburg (D) Stellplatz am Strand Pauli 35 Bewertungen 19,50 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Stellplatz am Museumshafen, Hamburg Lage: Direkt am historischen Museumshafen Övelgönne mit Blick auf die Elbe und zahlreiche Museumsschiffe.

Preis: 24 €/Nacht in der Hauptsaison; Zahlung vor Ort.

Ausstattung: Keine Ver- und Entsorgung vor Ort; keine Strom- oder Wasseranschlüsse.

Bewertungen: Besonders positiv hervorgehoben werden die ruhige Lage und der direkte Zugang zum Museumshafen.

Besonderheit: Einzigartige maritime Atmosphäre mit historischem Flair; ideal für Schiffsbeobachtungen und Spaziergänge entlang der Elbe.

5. Green Camping am Rhein Lage: Direkt am Rheinufer, traumhafte Aussicht auf vorbeiziehende Flusskreuzer.

Preis: Ca. 20 €/Nacht.

Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung; ruhige Lage.

Bewertungen: Sehr gut v. a. Sauberkeit & Freundlichkeit hervorgehoben.

Besonderheit: Idyllische Lage mit direktem Zugang zum Rhein.

56338 Braubach (D) Green Camping am Rhein 11 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Stellplatz am Rheinufer, Bad Säckingen Lage: Direkt am Hochrhein, idyllisch gelegen nahe Altstadt.

Preis: 13 €/Nacht, inkl. Kurtaxe.

Ausstattung: Strom, Frischwasser, Entsorgung; WLAN inklusive; Hunde erlaubt.

Bewertungen: gepflegter Platz mit hohem Wohlfühlfaktor.

Besonderheit: Ruhige Lage mit historischem Flair der Altstadt.

79713 Bad Säckingen (D) Stellplatz am Rheinufer 33 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. Campingplatz "Am Weltschifffahrtsweg", Cuxhaven‑Altenbruch Lage: Am Ortsrand nahe Wasser-/Schifffahrtsweg.

Preis: Ca. 18 €/Nacht.

Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung; ruhige Lage.

Bewertungen: besonders gute Bewertungen zu Lage & Sauberkeit.

Besonderheit: Direkt am Schifffahrtsweg gelegen, ideal für Schiffsbeobachtungen.

8. Wohnmobilstellplatz Rheinterrasse/Tonhalle, Düsseldorf Lage: Direkt am Rhein, mit Blick auf den Fluss und die Kreuzfahrtschiffe, fußläufig zur Altstadt.

Preis: 2,40 €/h, Tageshöchstsatz 14 €, Nacht 18 €; WC 50 Cent.

Ausstattung: keine Ver- und Entsorgung; WC gegen Gebühr.

Bewertungen: Lob für zentrale Lage & Aussicht, Kritik an Lärm und fehlender Infrastruktur. Im Sommer Open Air Kino.