Reiseplanung
Übernachtungstipps

Wohnmobil-Stellplätzen zum Schiffe gucken: Disneykreuzer, Containerriese und mehr

Wohnmobil-Stellplätze an Fluss und Hafen
Kreuzfahrtschiffe direkt vom Camper aus bestaunen

Disneykreuzer, Flusskreuzfahrt oder Containerschiff – wir haben acht coole Wohnmobil-Stellplätze mit faszinierendem Blick auf den Schiffsverkehr und das Wasser.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.08.2025
Als Favorit speichern
Flussufer mit Wohnmobilen und Schiff
Foto: Holger Leue via GettyImages

Erst vor wenigen Tagen feierte die Meyer Werft in Papenburg ein besonderes Spektakel: am 8. August 2025 wurde der erste Stahl für das nächste Disney-Kreuzfahrtschiff der Wish-Flotte geschnitten. Kurz zuvor hatte die Disney Destiny das Baudock verlassen. Für die Werft ein technisches Großereignis – für viele Schiffsbegeisterte jedoch auch ein echtes Volksfest. Hunderte strömten an die Ems, um das Ausdocken zu verfolgen. Mit dabei: zahlreiche Camperinnen und Camper, die mit ihren Wohnmobilen an den Stellplätzen rund um die Meyer Werft übernachteten und das Spektakel aus der ersten Reihe miterlebten.

Große Schiffe faszinieren die Menschen seit jeher. Wenn ein neuer Ozeanriese vom Stapel läuft oder eine Jungfernfahrt bevorsteht, herrscht Feststimmung. Tausende wollen dabei sein, wenn sich die Giganten in Bewegung setzen. Auch unter Camperinnen und Campern sind diese Ereignisse längst zu einem besonderen Erlebnis geworden: Stellplätze rund um die Meyer Werft sind regelmäßig voll besetzt, wenn sich ein Neubau ankündigt.

Beliebt sind auch Plätze direkt an einem Hafen oder an viel befahrenen Schifffahrtswegen, wo man selbst nachts noch die glanzvoll beleuchteten Flusskreuzfahrtschiffe beobachten kann. Wenn sich ihre Lichter im Wasser spiegeln, entsteht eine fast magische Atmosphäre: ein Glas Wein in der Hand, Freunde neben sich, der Camper als gemütlicher Rückzugsort – und davor das faszinierende Schauspiel aus Technik, Licht und Wasser.

8 Top-Stellplätze für Schiffs-Fans

Um diese Faszination zu teilen, haben wir im Folgenden acht besonders empfehlenswerte Stellplätze mit Blick aufs Wasser oder den Hafen und regelmäßigen Schiffsverkehr für Sie gesammelt.

1. Wohnmobilstellplatz am Fährhafen, Cuxhaven

Lage: Direkt am Weltschifffahrtsweg Elbe, mit Blick auf ein- und auslaufende Schiffe.

Preis: Ca. 14–19 €/Nacht zzgl. Kurtaxe (~2,90 €).

Ausstattung: Strom (1 €/1,6 kWh), Frischwasser (1 €/80 l), Grauwasser- & Chemie-Entsorgung inklusive; Platzwart, Beleuchtung, Brötchenservice.

Bewertungen: Lob für zentrale Lage & Aussicht, Kritik an fehlenden Sanitäranlagen & Platzwart.

Besonderheit: Direkt am Wasser gelegen, ideal für Schiffsbeobachtungen.

27472 Cuxhaven (D)
Stellplatz am Fährhafen
124 Bewertungen
19,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

2. Strandparkplatz Duhnen, Cuxhaven

Lage: Nur wenige Meter bis zur Nordsee, Sicht aufs Wasser möglich.

Preis: 17 €/Nacht zzgl. Kurtaxe (~2,80 €); Strom tagesweise (4 €/Tag).

Ausstattung: Frischwasser, Strom, WC & Dusche vor Ort; überwiegend ebener Untergrund, teilweise Wiese.

Bewertungen: gute Lage gelobt, einzelne Kritik an Management / Stromkosten.

Besonderheit: Zentrale Lage mit fußläufiger Entfernung zum Strand und Sehenswürdigkeiten.

27476 Cuxhaven (D)
Stellplatz am Strandparkplatz
116 Bewertungen
17,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

3. Wohnmobilhafen Strand Pauli, Hamburg

Lage: Direkt an der Elbe, ideal für Hafen- & Kreuzfahrtschiff-Sichtungen.

Preis: Ca. 19 €/Nacht.

Ausstattung: keine Ver- und Entsorgung.

Bewertungen: Besonders beliebt wegen der Aussicht. Nachts unruhig.

Besonderheit: Zentrale Lage mit direktem Blick auf den Hafen.

20359 Hamburg (D)
Stellplatz am Strand Pauli
35 Bewertungen
19,50 EUR/Nacht
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

4. Stellplatz am Museumshafen, Hamburg

Lage: Direkt am historischen Museumshafen Övelgönne mit Blick auf die Elbe und zahlreiche Museumsschiffe.

Preis: 24 €/Nacht in der Hauptsaison; Zahlung vor Ort.

Ausstattung: Keine Ver- und Entsorgung vor Ort; keine Strom- oder Wasseranschlüsse.

Bewertungen: Besonders positiv hervorgehoben werden die ruhige Lage und der direkte Zugang zum Museumshafen.

Besonderheit: Einzigartige maritime Atmosphäre mit historischem Flair; ideal für Schiffsbeobachtungen und Spaziergänge entlang der Elbe.

22763 Hamburg (D)
Hamburg Hafen
7 Bewertungen
24,00 EUR/Nacht

5. Green Camping am Rhein

Lage: Direkt am Rheinufer, traumhafte Aussicht auf vorbeiziehende Flusskreuzer.

Preis: Ca. 20 €/Nacht.

Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung; ruhige Lage.

Bewertungen: Sehr gut v. a. Sauberkeit & Freundlichkeit hervorgehoben.

Besonderheit: Idyllische Lage mit direktem Zugang zum Rhein.

56338 Braubach (D)
Green Camping am Rhein
11 Bewertungen
30,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

6. Stellplatz am Rheinufer, Bad Säckingen

Lage: Direkt am Hochrhein, idyllisch gelegen nahe Altstadt.

Preis: 13 €/Nacht, inkl. Kurtaxe.

Ausstattung: Strom, Frischwasser, Entsorgung; WLAN inklusive; Hunde erlaubt.

Bewertungen: gepflegter Platz mit hohem Wohlfühlfaktor.

Besonderheit: Ruhige Lage mit historischem Flair der Altstadt.

79713 Bad Säckingen (D)
Stellplatz am Rheinufer
33 Bewertungen
13,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

7. Campingplatz "Am Weltschifffahrtsweg", Cuxhaven‑Altenbruch

Lage: Am Ortsrand nahe Wasser-/Schifffahrtsweg.

Preis: Ca. 18 €/Nacht.

Ausstattung: Strom, Wasser, Entsorgung; ruhige Lage.

Bewertungen: besonders gute Bewertungen zu Lage & Sauberkeit.

Besonderheit: Direkt am Schifffahrtsweg gelegen, ideal für Schiffsbeobachtungen.

8. Wohnmobilstellplatz Rheinterrasse/Tonhalle, Düsseldorf

Lage: Direkt am Rhein, mit Blick auf den Fluss und die Kreuzfahrtschiffe, fußläufig zur Altstadt.

Preis: 2,40 €/h, Tageshöchstsatz 14 €, Nacht 18 €; WC 50 Cent.

Ausstattung: keine Ver- und Entsorgung; WC gegen Gebühr.

Bewertungen: Lob für zentrale Lage & Aussicht, Kritik an Lärm und fehlender Infrastruktur. Im Sommer Open Air Kino.

40213 Düsseldorf (D)
Parkplatz Rheinterrasse/­Tonhalle
59 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
WC vorhanden
Hunde erlaubt