Stellplatz mit Pool und Sauna ‒ Rosenstädter Wohnmobiloase Sangerhausen im Test

Aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wurde das brach liegende Industriegelände von Thomas Klaube, der 2004 in der Rosenstadt Sangerhausen einen Betrieb für Dienstleistungen gründete. Das Geschäft lief gut, er sah sich nach einem größeren Grundstück um – und stieß dabei auf das Gelände der ehemaligen Feilenfabrik. Was er da an Fläche erwerben konnte, war mehr, als er für sein Gewerbe benötigte. Also sannen er und seine Frau Peggy, beides begeisterte Reisemobilisten, über eine weitere Nutzung nach – und kamen auf die Idee, dort einen Stellplatz einzurichten. Gedacht, getan. Die Stadt sah es mit Wohlwollen, denn Sangerhausen ist immer eine Reise wert.