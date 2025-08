Wohnmobilhafen Grünewalder Lauch: Toller Stellplatz im Lausitzer Seenland

Die letzten Häuser Grünewalds sind in westlicher Richtung passiert, Kurve um Kurve schlängelt sich die schmale Straße zwischen einem riesigen Maisfeld und einem wild gewachsenen Birkenhain ihrem Ziel entgegen. Keine Sorge, hier ist man schon richtig, der Stellplatz ist nach drei Kilometern erreicht!

Die Anfahrt lohnt sich, denn man landet in einem Areal fern von Lärm und Gestank, das obendrein noch bestens organisiert ist und viel Platz bietet. Falls der Gast sich grundorientiert und den Lauch sucht, der hier offensichtlich namensgebend existiert, wird er aufgeklärt, dass nicht vom Gemüse die Rede ist, sondern Lauch in dieser Gegend für Moor oder Sumpf steht. Aber keine Sorge, der Stellplatz ist fest und trocken.

Stellplatz vor dem Campingplatz

Die heutigen Betreiber, das Ehepaar Doreen und Jens Bohge, starteten hier 2012 mit dem Campingplatz, den es bereits seit 1976 gibt. Der See, der Grünewalder Lauch, war eines der ersten "Restlöcher"; so heißen die landschaftlichen Überbleibsel des Braunkohletagebaus, die für eine touristische Nutzung freigegeben wurden. Für die Zeit vor 50 Jahren in der DDR bedeutete das: öffentlicher Badestrand und ein sehr einfacher Campingplatz. Die Bohges machten den Wohnmobilfahrern bereits 2013 ein spezielles Übernachtungsangebot direkt vor dem Campingplatz mit zunächst 21 Plätzen, inzwischen sind es 64 geworden.