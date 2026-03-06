Die besten Wohnmobil-Stellplätze an italienischen Häfen: Von Italien übers Mittelmeer

Wer mit dem Wohnmobil oder Caravan von Italien aus in See sticht, kennt die Herausforderung: lange Anfahrten, frühe Check-in-Zeiten und überfüllte Hafenbereiche. Gerade in der Hochsaison sind Parkflächen knapp. Doch es gibt eine entspannte Alternative: Stellplätze direkt am Fährhäfen. So beginnt die Reise nicht im Stau am Terminal, sondern mit Meeresrauschen und Espressoduft.

Warum also im Industriegebiet übernachten, wenn man stattdessen auf einem gut ausgestatteten Stell- oder Campingplatz stehen, am Abend noch durch die Altstadt bummeln und morgens stressfrei zum Schiff rollen kann?

Viele Plätze kooperieren eng mit den Hafenbehörden und informieren auf ihren offiziellen Seiten über kurze Wege zu den Terminals, Check-in-Zeiten und Verkehrsanbindung. Das macht sie zur idealen Lösung für Reisemobilistinnen und Reisemobilisten.

Stellplatz-Tipp: iPARK24h in Bari

70132 Bari(IT) iPARK24h 5 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Der Stellplatz iPARK24h liegt verkehrsgünstig im Industriegebiet von Bari und ist besonders praktisch für Früh- oder Spätabfahrten. Der Hafen von Bari ist je nach Verkehr in etwa 10–15 Minuten mit dem Wohnmobil erreichbar. Der Platz ist zweckmäßig ausgestattet, gut gesichert und ideal für eine entspannte Nacht vor der Überfahrt.

Fähren ab Bari:

mit Ventouris Ferries, Adria Ferries und Grandi Navi Veloci geht es nach Durrës (Albanien, ca. 10 Std.)

(Albanien, ca. 10 Std.) mit Superfast Ferries und Ventouris Ferries geht es nach Igoumenitsa (Griechenland, 9-12 Std.), Korfu (Griechenland, 8-10 Std.) und Patras (Griechenland, 16-17 Std. – nur Superfast Ferries).

(Griechenland, 9-12 Std.), (Griechenland, 8-10 Std.) und (Griechenland, 16-17 Std. – nur Superfast Ferries). mit Jadrolinija geht es nach Dubrovnik (Kroatien, ca. 8 Std.) und Split (Kroatien, ca. 10 Std.). Stellplatz-Tipp: Parcheggio gratuito Brindisi in Brindisi

72100 Brindisi(IT) Parcheggio gratuito Brindisi 1 Bewertung Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Dieser einfache, kostenlose Parkplatz eignet sich hervorragend als unkomplizierter Übernachtungsplatz vor der Fährüberfahrt. Der Hafen von Brindisi ist in rund 5–10 Minuten erreichbar. Ideal für Reisende, die eine schlichte, stadtnah gelegene Lösung suchen.

Fähren ab Brindisi

mit Grimaldi Lines geht es nach Igoumenitsa (Griechenland, ca. 8 – 9 Std.) und Korfu (Griechenland, ca. 6–7 Std.)

(Griechenland, ca. 8 – 9 Std.) und (Griechenland, ca. 6–7 Std.) mit Starlines geht es nach Vlorë (Albanien, 5–7 Std.). Stellplatz-Tipp: Area Camper Le Galaie in Albissola Marina

17012 Albissola Marina(IT) Area Camper Le Galaie 6 Bewertungen 5,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein ruhiger, preiswerter Stellplatz nahe der ligurischen Küste. Die charmante Altstadt und der Strand sind fußläufig erreichbar, während der Hafen von Savona etwa 10 Autominuten entfernt liegt. Perfekt für alle, die ihre Fährpassage mit einem kleinen Küstenaufenthalt verbinden möchten.

Fähren ab Savona

mit Corsica Ferries geht es nach Ile Rousse (Korsika, ca. 7 Std.) und Bastia (Korsika, ca. 8 Std.). Stellplatz-Tipp: Salerno Camper Service in Salerno

84128 Salerno(IT) Salerno Camper Service 9 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden

Der Stellplatz bietet guten Service und eine praktische Lage südlich der Altstadt. Bis zum Hafen von Salerno sind es rund 10 Minuten Fahrzeit. Ideal, um vor der Abfahrt noch einen Spaziergang an der Uferpromenade zu genießen.

Fähren ab Salerno

mit Grimaldi Lines geht es nach Palermo (Sizilien, 9-11 Std.) und Tunis (Tunesien, 19-27 Std.).

(Sizilien, 9-11 Std.) und (Tunesien, 19-27 Std.). mit Caronte & Tourist geht es nach Messina (Sizilien, ca. 9 Std.) Stellplatz-Tipp: Area Sosta Alvin Porta in Piombino

57025 Piombino(IT) Area Sosta Alvin Porta 3 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Ein gepflegter Stellplatz in unmittelbarer Hafennähe – ideal für frühe Abfahrten Richtung Elba oder Sardinien. Der Hafen ist in wenigen Minuten erreichbar, teilweise sogar fußläufig. Die Altstadt von Piombino bietet zudem schöne Ausblicke auf das Meer.

Fähren ab Piombino

mit diversen Reedereien geht es an verschiedene Häfen auf der Insel Elba (Portoferraio, Rio Marina oder Cavo). Je nach Ziel dauert die Überfahrt 15-60 Minuten.

(Portoferraio, Rio Marina oder Cavo). Je nach Ziel dauert die Überfahrt 15-60 Minuten. mit Toremar geht es nach Pianosa (2–3 Std.).

(2–3 Std.). mit Corsica Ferries geht es nach Golfo Aranci (Sardinien, ca. 7 Std.) und Bastia (Korsika, ca. 4 Std.). Stellplatz-Tipp: Parcheggio Stazione Marittima in Livorno

57123 Livorno(IT) Parcheggio Stazione Marittima 10 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Hafen gelegen und daher unschlagbar für Fährreisende. Von hier sind es nur wenige Minuten zu den Check-in-Spuren. Der Platz ist einfach, aber für eine Nacht vor der Überfahrt absolut praktisch.

Fähren ab Livorno

mit Moby Lines und Grimaldi Lines geht es nach Olbia (Sardinien,ca. 9 Std.), Bastia (Korsika, 4–5 Std. – nur Moby Lines) und Palermo (Sizilien, ca. 19–20 Std. – nur Grimaldi Lines).

(Sardinien,ca. 9 Std.), (Korsika, 4–5 Std. – nur Moby Lines) und (Sizilien, ca. 19–20 Std. – nur Grimaldi Lines). mit Corsica Ferries geht es nach Golfo Aranci (Sardinien, 10–11 Std.) und Bastia (Korsika, 4–5 Std.).

(Sardinien, 10–11 Std.) und (Korsika, 4–5 Std.). mit Toremar geht es nach Capraia (Insel im Toskanischen Archipel, ca. 3 Std.). Stellplatz-Tipp: Marina-Park in Genua

Der Stellplatz liegt zentral nahe der Uferpromenade und bietet eine gute Kombination aus Stadtnähe und Hafenzugang. Der Fährhafen ist je nach Terminal etwa 5–10 Minuten entfernt. Ideal, um vor der Abfahrt noch durch die historische Altstadt zu schlendern.

Fähren ab Genua

mit Grandi Navi Veloci geht es nach Palermo (Sizilien, 19–21 Std.), Olbia (Sardinien, 12-13 Std.), Porto Torres (Sardinien, 10-14 Std. – Alternativ auch mit Tirrenia), Barcelona (Spanien, 19-21 Std.), Tunis (Tunesien, 21-27 Std. – Alternativ auch mit CTN) und Tanger Med (Marokko 46-52 Std.).

(Sizilien, 19–21 Std.), (Sardinien, 12-13 Std.), (Sardinien, 10-14 Std. – Alternativ auch mit Tirrenia), (Spanien, 19-21 Std.), (Tunesien, 21-27 Std. – Alternativ auch mit CTN) und (Marokko 46-52 Std.). mit Moby Lines geht es nach Olbia (Sardinien, ca. 13 Std.) und Bastia (Korsika 5-6 Std.). Stellplatz-Tipp: Area Comunale in Ancona

60123 Ancona(IT) Area Comunale 5 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein stadtnaher Stellplatz mit schönem Blick über Ancona und das Meer. Der Hafen ist in etwa 5–10 Minuten erreichbar. Durch die erhöhte Lage genießt man hier oft eine angenehme Brise – perfekt für eine entspannte Nacht vor der langen Überfahrt.

Fähren ab Ancona

mit Anek Superfast und Grimaldi Lines geht es nach Igoumenitsa (Griechenland, 16-21 Std.), Patras (Griechenland, 20–27 Std. – nur Blue Star Ferries) und Korfu (Griechenland, 19–21 Std.).

(Griechenland, 16-21 Std.), (Griechenland, 20–27 Std. – nur Blue Star Ferries) und (Griechenland, 19–21 Std.). mit Jadrolinija geht es nach Split (Kroatien, 9–11 Std. – Alternativ auch SNAV) und Zadar (Kroatien, 4–8 Std. – nur saisonal).

(Kroatien, 9–11 Std. – Alternativ auch SNAV) und (Kroatien, 4–8 Std. – nur saisonal). mit Adria Ferries geht es nach Durrës (Albanien, 16–19 Std.).

(Albanien, 16–19 Std.). saisonal geht es mit wechselnden Reedereien in 12–14 Std. nach Bar (Montenegro).