Vom Campingplatz direkt an den Strand ‒ 8 Plätze direkt am Strand in Frankreich

Lage, Lage, Lage ‒ das ist nicht nur beim Immobilienkauf das oberste Mantra, sondern auch ein wichtiger Indikator für den Campingurlaub. Die wahrscheinlich beliebteste Lage von Campingplätzen ist dabei möglichst nah am Meer und mit direktem Zugang zum Strand. Zum einen kann man sich so bei Belieben eine Abkühlung in den Wellen abholen, hat aber auch die Möglichkeit für ausgedehnte Strandspaziergänge, Picknicks und traumhafte Sonnenuntergänge. In unserer Stellplatz-Radar-App finden Sie die von Nutzerinnen und Nutzern am besten bewerteten Plätze direkt am Meer.