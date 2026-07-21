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Vom Campingplatz direkt an den Strand ‒ 8 Plätze direkt am Strand in Frankreich

8 Campingplätze am Meer (Frankreich)
Normandie, Atlantik, Mittelmeer ‒ Campen am Strand

Camping direkt am Strand ‒ was will man mehr? Denn so verbindet man Erholung mit aktiver Freizeit und atemberaubenden Landschaften. Das sind die beliebtesten Plätze in Frankreich mit direktem Meerzugang.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.07.2026
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Yelloh! Village Le Brasilia
Foto: Yelloh! Village Le Brasilia

Lage, Lage, Lage ‒ das ist nicht nur beim Immobilienkauf das oberste Mantra, sondern auch ein wichtiger Indikator für den Campingurlaub. Die wahrscheinlich beliebteste Lage von Campingplätzen ist dabei möglichst nah am Meer und mit direktem Zugang zum Strand. Zum einen kann man sich so bei Belieben eine Abkühlung in den Wellen abholen, hat aber auch die Möglichkeit für ausgedehnte Strandspaziergänge, Picknicks und traumhafte Sonnenuntergänge. In unserer Stellplatz-Radar-App finden Sie die von Nutzerinnen und Nutzern am besten bewerteten Plätze direkt am Meer.

Und natürlich sind auch die Landschaften direkt am Meer, gerade in Frankreich, besonders reizvoll. So gibt es zum Beispiel in Nordfrankreich die berühmten Steilküsten der Bretagne und Normandie,...