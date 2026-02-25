Beliebtes Familiencamping-Resort an der Adria: Valamar Camping Lanterna in Istrien

An der Westküste Istriens, direkt an der Adria zwischen Novigrad und Poreč, zählt Valamar Camping Lanterna zu den beliebtesten Campingadressen Kroatiens. Auf der grünen Halbinsel Lanterna trifft Familienurlaub mit Action auf entspannte Strand- und Pooltage – mit einer großen Auswahl an Unterkünften, vielen Sport- und Freizeitangeboten sowie einer lebendigen "Piazza" als Zentrum des Resorts.

Lage & Atmosphäre: Istrien, Meerblick und Pinienwald Der Campingplatz liegt auf einer Halbinsel mit viel Natur: Pinien- und Eichenwälder spenden Schatten, Wege führen entlang der Küste, und an vielen Stellen öffnet sich der Blick aufs Meer. Gleichzeitig ist man schnell in den beiden sehenswerten Küstenstädten Poreč und Novigrad – ideal für Abendspaziergänge, Restaurantbesuche oder einen kleinen Shopping-Trip.

Übernachten: verschiedene Unterkünfte Valamar Camping Lanterna ist ein Resort-Campingplatz mit breitem Angebot – vom klassischen Stellplatz bis zum komfortablen Glamping-Zelt.

Stellplätze: 15 Kategorien – von "Standard" bis "Luxury Mare" Wohnmobilisten und Caravan-Fans können aus 15 Stellplatzkategorien wählen. Je nach Lage und Komfort unterscheiden sie sich deutlich:

Standard-Stellplätze : eher schlicht, typischerweise mit Stromanschluss , oft im Pinienhain und damit angenehm schattig.

: eher schlicht, typischerweise mit , oft und damit angenehm schattig. Marbello Luxury Mare XL (direkt am Meer) : besonders hochwertig ausgestattet – u. a. mit Frisch- und Abwasseranschluss , Grill und privater Dusche .

: besonders hochwertig ausgestattet – u. a. mit , und . Comfort-Varianten : je nach Ausführung mit privatem Jacuzzi oder sogar eigener Küche und Bad – perfekt für alle, die Camping mit Extra-Komfort verbinden wollen.

: je nach Ausführung mit oder sogar – perfekt für alle, die Camping mit Extra-Komfort verbinden wollen. Kontići-Parzellen: die "Story"-Stellplätze des Resorts: kleine Erdhäuschen gehören hier dazu – der Legende nach bewohnt von istrischen Waldelfen, den Kontići. Camping mit Hund: eigener Bereich für Vierbeiner Für Hundebesitzer gibt es einen separaten Campingbereich, dessen Stellplätze speziell auf Urlaub mit Hund ausgerichtet sind – praktisch, wenn man kurze Wege und eine passende Infrastruktur rund ums Thema Hund schätzt.

Alternative Unterkünfte Wer ohne eigenes Fahrzeug anreist oder "fix und fertig" wohnen möchte, findet:

Camping Homes und Chalets (komfortabel, familienfreundlich)

(komfortabel, familienfreundlich) Glamping-Zelte (luxuriöser, naturnaher Stil – teils in Meeresnähe)

Kulinarik & Resortleben: Piazza, Restaurants und Bars Herzstück des Resorts ist die zentrale Piazza – ein Treffpunkt mit Gastronomie und Urlaubsflair. Dazu kommen mehrere Signature-Restaurants und Bars, die von schnellen Snacks bis zum entspannten Abendessen einiges abdecken. So bleibt man auch kulinarisch flexibel, ohne den Campingplatz verlassen zu müssen.

Strand, Meer & Wasserspaß: 3 km Küstenlinie Mit rund drei Kilometern Küste bietet Lanterna viel Abwechslung: Sand-, Kies- und Felsstrand wechseln sich ab – je nachdem, ob man lieber ins Wasser spaziert, am Kies liegt oder von Felsen ins Meer springt.

Möglichkeiten am Meer:

Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen, Surfen

Beachvolleyball

aufblasbarer Wasserpark im Meer (besonders beliebt bei Kindern)

im Meer (besonders beliebt bei Kindern) Verleih im Strand-Sportzentrum: SUP-Boards, Tretboote, Paddelboote Poollandschaft & Wasserpark: Aquamar Lanterna und insgesamt 16 Pools Wer Pool statt Strand bevorzugt (oder beides kombinieren will), wird hier ebenfalls fündig:

Aquamar Lanterna : Wasserpark mit acht Pools , Kinderschiff und Wasserrutschen

: Wasserpark mit , und Hauptpool mit Meerwasser : geeignet für Familien und Genießer – inklusive Unterwassermassage und kinderfreundlichen Elementen

: geeignet für Familien und Genießer – inklusive und kinderfreundlichen Elementen Insgesamt stehen auf dem Gelände 16 Pools zur Verfügung, darunter auch Becken, in denen man gut Bahnen schwimmen kann. Für Erwachsene gibt es entspannte Bereiche mit Pool-Bar sowie Wellnessangeboten vor Ort – ideal, wenn die Kids beschäftigt sind und man selbst kurz in den "Urlaubsmodus" runterfahren möchte.

Sport & Unterhaltung: Aktivurlaub für alle Altersgruppen Auch abseits von Strand und Pool wird es nicht langweilig:

Sport & Bewegung

Fitnessraum

Basketball- und Tennisplatz

Tischtennis

Adventure-Minigolf

familienfreundlicher Rad- und Wanderweg entlang der Küste über das Gelände Animation & Abendprogramm

Kinderanimation mit abwechslungsreichem Programm

für Erwachsene u. a. Tanzkurse, Nordic Walking oder kreative Workshops (z. B. Souvenirs herstellen)

abends: Livemusik, Sommerkino sowie Spiele wie Billard, Tischfußball, Darts Nachhaltigkeit: Strom aus erneuerbaren Energien Valamar Camping Lanterna legt Wert auf Nachhaltigkeit und deckt seinen Strom vollständig aus erneuerbaren Energien. Das passt gut zur Lage in der Natur – und ist ein Pluspunkt für alle, die umweltbewusster reisen möchten.

Ausflugstipps rund um Lanterna: Natur, Promenaden und Altstädte

Direkt außerhalb des Campingplatzes laden die Wälder der Halbinsel zu Spaziergängen, Radtouren oder Rollerfahrten im Schatten ein. Für einen Tapetenwechsel bieten sich die nahen Küstenstädte an:

Poreč : charmante Altstadt, Promenade, viele Cafés und typisch istrisches Flair

: charmante Altstadt, Promenade, viele Cafés und typisch istrisches Flair Novigrad: kompakt, gemütlich und ideal für einen entspannten Abend am Wasser