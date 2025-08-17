Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Top 15 Campingplätze in Baden-Württemberg: beste Bewertungen vom Schwarzwald bis Bodensee

Die 15 besten Campingplätze in Baden-Württemberg
Top-Camps vom Bodensee nach Oberschwaben

Inhalt von

Mit über fünf Millionen Übernachtungen liegt Baden-Württemberg weit vorn in der Gunst der Camperinnen und Camper. Hier kommen die 15 beliebtesten Campingplätze.

Veröffentlicht am 17.08.2025
Als Favorit speichern
f_Camping_Bankenhof
Foto: Camping.Info

Dunkle Nadelwälder und kahle Höhen im Schwarzwald, Kalksteinfelsen und Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb oder mediterranes Flair und Alpenblick am Bodensee – die Landschaften in Baden-Württemberg sind vielfältig. Auch das Campingplatzangebot ist mit über 200 auf der Bewertungsplattform Camping.info gelisteten Plätzen beachtlich. Wir stellen Ihnen die Top 15 der beliebtesten Campingplätze der Nutzerinnen und Nutzer der Internetplattform mit mindestens 100 qualifizierten Gästebewertungen vor.

Die Reise zu den ausgewählten Camps führt vom Main-Tauber-Kreis ganz im Norden über den Odenwald im Nordwesten, durch den langgestreckten Schwarzwald bis nach Freiburg im Breisgau und vom Bodensee nach Oberschwaben bis auf die Schwäbische Alb.

Von Schwarzwald bis Oberschwaben

Radfahren, Wandern und Entspannen stehen auf der Unternehmungsliste der Campingurlauber in Baden-Württemberg ganz oben. Die Mehrzahl der hier gezeigten Lieblingsplätze ist von überschaubarer Größe, mit teils unter 100 Standplätzen für Touristen. Das trägt ebenso zur familiären Atmosphäre bei wie der Umstand, dass viele dieser Campingplätze echte Familienbetriebe mit teils jahrzehntelanger Tradition sind.

Auf Abwechslung und Luxus muss man auf den Lieblingsplätzen in Baden-Württemberg ebenfalls nicht verzichten. Sei es kulinarisch, wie auf dem Camping Kreuzhof in Lenzkirch, der neben einer eigenen Brauerei am Platz gleich zwei Gaststätten bietet. Oder sportlich, wie am St. Leoner See mit Wassersportschule, Wasserski- und Wakeboardanlage sowie SUP-Center. Auch Hallenbäder, Wellness- und Gesundheitseinrichtungen findet man auf einigen der Campingplätze, wie im Münstertal und in Bad Bellingen; Freibäder und Badeseen gibt es etwa in Kirchberg, Lenzkirch und Westerheim.

Hohe Preise im Südwesten

Die Übernachtungskosten in Baden-Württemberg sind mit einem durchschnittlichen Vergleichspreis von 31,29 Euro für zwei Personen inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe laut der jährlichen Preisauswertung von Camping.info im oberen Bereich angesiedelt.

Die Preise der Lieblingsplätze liegen überwiegend etwas darüber, bieten dafür durchweg eine Klassifikation mit vier oder fünf Sternen. Das bescheinigt ihnen unter anderem einen gehobenen Komfort bei der Sanitärausstattung. Dieses Urteil schlägt sich auch im Gesamteindruck der Nutzer auf Camping.info nieder, der für die beschriebenen Campingplätze auf hohem Niveau zwischen 4,5 und 4,9 liegt.

Im folgenden nun die Top 15 der beliebtesten Campingplätze in Baden-Württemberg.

Platz 15: Erholungsanlage St. Leoner See, St. Leon-Rot

68789 Sankt Leon-Rot (D)
Erholungsanlage St. Leoner See
11 Bewertungen
23,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
  • Campingplatz: 20 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand (See), Hunde (teilweise) erlaubt.
  • Freizeit: Strand (See), Schwimmen, Wasserski, Paddeln, Stand-up-Paddling, Wakeboarding.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,5 von 5 Sterne.

Platz 14: Camping Kreuzhof, Lenzkirch

79853 Lenzkirch (D)
Campingplatz Kreuzhof
6 Bewertungen
35,00 EUR/Nacht
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
  • Campingplatz: 120 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Strand (Teich), Hunde willkommen.
  • Freizeit: Strand, Pool, Wanderungen, Tagesausflüge.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,5 von 5 Sterne.

Platz 13: Campinggarten Wahlwies, Stockach-Wahlwies

78333 Stockach-Wahlwies (D)
Campinggarten Wahlwies
6 Bewertungen
38,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 55 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Restaurant (500 Meter), Pool, Hunde willkommen.
  • Freizeit: Pool, Bodensee (5 km), Wandern.
  • Öffnungszeiten: 1. März – 9. November.
  • Bewertung: 4,6 von 5 Sterne.

Platz 12: Campingplatz unterm Dilsberg, Neckargemünd

69151 Neckargemünd (D)
Campingplatz unterm Dilsberg
9 Bewertungen
28,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 100 Stellplätze, Womo-Pl. vor Schranke, Brötchen, Strand (Fluss), Hunde erlaubt.
  • Freizeit: Strand (Fluss), Wandern, Ausflugsziel Heidelberg, Radfahren.
  • Öffnungszeiten: 15. März – 15. Oktober.
  • Bewertung: 4,6 von 5 Sterne.

Platz 11: Busses Camping am Möslepark, Freiburg im Breisgau

79117 Freiburg im Breisgau (D)
Campingplatz am Möslepark
30 Bewertungen
28,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 73 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Restaurant (200 Meter), Hunde willkommen.
  • Freizeit: Wandern, Radfahren, Sightseeing.
  • Öffnungszeiten: 1. März – 20. Dezember.
  • Bewertung: 4,6 von 5 Sterne.

Platz 10: Camping Christophorus, Kirchberg an der Iller

  • Campingplatz: 270 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen (nur Hochsaison), Restaurant, Imbiss, Strand (See), Pool, Hunde nicht erlaubt.
  • Freizeit: Strand (See), Pool, Wandern, Radfahren.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,6 von 5 Sterne.

Platz 9: Camping Münstertal, Münstertal

79244 Münstertal/Schwarzwald (D)
Camping Münstertal Schwarzwald
15 Bewertungen
37,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 310 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen.
  • Freizeit: Wandern, Radfahren, Pool, Sauna.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,6 von 5 Sterne.

PLatz 8: Camping Lug ins Land, Bad Bellingen-Bamlach

79415 Bad Bellingen (D)
Campingpark Lug ins Land
14 Bewertungen
41,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 220 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen.
  • Freizeit: Pool, Wandern, Radfahren, Wellness.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,6 von 5 Sterne.

Platz 7: Camping Kirchzarten, Kirchzarten

79199 Kirchzarten (D)
Camping Kirchzarten
8 Bewertungen
50,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 130 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool (50 Meter), Hunde willkommen.
  • Freizeit: Pool (50 Meter), Wandern, Radfahren, Sightseeing.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,6 von 5 Sterne.

Platz 6: Schwarzwaldcamping Alisehof, Bad Rippoldsau-Sch.

77776 Bad Rippoldsau-Schapbach (D)
Schwarzwald-Camping Alisehof
6 Bewertungen
30,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 100 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Strand (Fluss), Hunde willkommen.
  • Freizeit: Strand (Fluss), Mountainbiken, Wandern.
  • Öffnungszeiten: 11. April – 2. November.
  • Bewertung: 4,7 von 5 Sterne.

Platz 5: Alb-Camping Westerheim, Westerheim

72589 Westerheim (D)
Alb-Camping Westerheim
1 Bewertung
31,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 60 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen.
  • Freizeit: Pool, Wandern, Mountainbiken.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,7 von 5 Sterne.

Platz 4: Trendcamping Wolfach, Wolfach-Halbmeil

77709 Wolfach (D)
Stellplatz am Trendcamping
2 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 60 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand (Fluss, 200 Meter), Hunde willkommen.
  • Freizeit: Strand (Fluss, 200 Meter), Wandern, Radfahren.
  • Öffnungszeiten: 11. April – 4. Oktober.
  • Bewertung: 4,7 von 5 Sterne.

Platz 3: Camping Bankenhof, Hinterzarten

79822 Hinterzarten (D)
Campingplatz Camping Bankenhof
11 Bewertungen
42,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 180 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor der Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Hunde willkommen.
  • Freizeit: Strand (Titisee, 1 km), Radfahren, Wandern.
  • Öffnungszeiten: ganzjährig.
  • Bewertung: 4,7 von 5 Sterne.

Platz 2: Natur-Camping Langenwald, Freudenstadt

72250 Freudenstadt (D)
NaturCamping Langenwald
9 Bewertungen
39,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 90 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Hunde willkommen.
  • Freizeit: Wandern, Mountainbiken, Radfahren.
  • Öffnungszeiten: 11. April – 2. November.
  • Bewertung: 4,8 von 5 Sterne.

Platz 1: Camping Schwabenmühle, Weikersheim

97990 Weikersheim (D)
Camping Schwabenmühle
3 Bewertungen
22,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Campingplatz: 70 Stellplätze, Mietunterkünfte, Brötchen, Restaurant (200 Meter), Imbiss (200 Meter), Hunde willkommen.
  • Freizeit: Wandern, Radfahren, Kultur, Sightseeing.
  • Öffnungszeiten: 11. April – 5. Oktober.
  • Bewertung: 4,9 von 5 Sterne.