Top 15 Campingplätze in Baden-Württemberg: beste Bewertungen vom Schwarzwald bis Bodensee

Dunkle Nadelwälder und kahle Höhen im Schwarzwald, Kalksteinfelsen und Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb oder mediterranes Flair und Alpenblick am Bodensee – die Landschaften in Baden-Württemberg sind vielfältig. Auch das Campingplatzangebot ist mit über 200 auf der Bewertungsplattform Camping.info gelisteten Plätzen beachtlich. Wir stellen Ihnen die Top 15 der beliebtesten Campingplätze der Nutzerinnen und Nutzer der Internetplattform mit mindestens 100 qualifizierten Gästebewertungen vor.

Die Reise zu den ausgewählten Camps führt vom Main-Tauber-Kreis ganz im Norden über den Odenwald im Nordwesten, durch den langgestreckten Schwarzwald bis nach Freiburg im Breisgau und vom Bodensee nach Oberschwaben bis auf die Schwäbische Alb.

Von Schwarzwald bis Oberschwaben Radfahren, Wandern und Entspannen stehen auf der Unternehmungsliste der Campingurlauber in Baden-Württemberg ganz oben. Die Mehrzahl der hier gezeigten Lieblingsplätze ist von überschaubarer Größe, mit teils unter 100 Standplätzen für Touristen. Das trägt ebenso zur familiären Atmosphäre bei wie der Umstand, dass viele dieser Campingplätze echte Familienbetriebe mit teils jahrzehntelanger Tradition sind.

Auf Abwechslung und Luxus muss man auf den Lieblingsplätzen in Baden-Württemberg ebenfalls nicht verzichten. Sei es kulinarisch, wie auf dem Camping Kreuzhof in Lenzkirch, der neben einer eigenen Brauerei am Platz gleich zwei Gaststätten bietet. Oder sportlich, wie am St. Leoner See mit Wassersportschule, Wasserski- und Wakeboardanlage sowie SUP-Center. Auch Hallenbäder, Wellness- und Gesundheitseinrichtungen findet man auf einigen der Campingplätze, wie im Münstertal und in Bad Bellingen; Freibäder und Badeseen gibt es etwa in Kirchberg, Lenzkirch und Westerheim.

Hohe Preise im Südwesten Die Übernachtungskosten in Baden-Württemberg sind mit einem durchschnittlichen Vergleichspreis von 31,29 Euro für zwei Personen inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe laut der jährlichen Preisauswertung von Camping.info im oberen Bereich angesiedelt.

Die Preise der Lieblingsplätze liegen überwiegend etwas darüber, bieten dafür durchweg eine Klassifikation mit vier oder fünf Sternen. Das bescheinigt ihnen unter anderem einen gehobenen Komfort bei der Sanitärausstattung. Dieses Urteil schlägt sich auch im Gesamteindruck der Nutzer auf Camping.info nieder, der für die beschriebenen Campingplätze auf hohem Niveau zwischen 4,5 und 4,9 liegt.

Im folgenden nun die Top 15 der beliebtesten Campingplätze in Baden-Württemberg.

Platz 15: Erholungsanlage St. Leoner See, St. Leon-Rot

68789 Sankt Leon-Rot (D) Erholungsanlage St. Leoner See 11 Bewertungen 23,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Campingplatz: 20 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand (See), Hunde (teilweise) erlaubt.

20 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand (See), Hunde (teilweise) erlaubt. Freizeit: Strand (See), Schwimmen, Wasserski, Paddeln, Stand-up-Paddling, Wakeboarding.

Strand (See), Schwimmen, Wasserski, Paddeln, Stand-up-Paddling, Wakeboarding. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,5 von 5 Sterne. Platz 14: Camping Kreuzhof, Lenzkirch

79853 Lenzkirch (D) Campingplatz Kreuzhof 6 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Campingplatz: 120 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Strand (Teich), Hunde willkommen.

120 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Strand (Teich), Hunde willkommen. Freizeit: Strand, Pool, Wanderungen, Tagesausflüge.

Strand, Pool, Wanderungen, Tagesausflüge. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,5 von 5 Sterne. Platz 13: Campinggarten Wahlwies, Stockach-Wahlwies

78333 Stockach-Wahlwies (D) Campinggarten Wahlwies 6 Bewertungen 38,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 55 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Restaurant (500 Meter), Pool, Hunde willkommen.

55 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Restaurant (500 Meter), Pool, Hunde willkommen. Freizeit: Pool, Bodensee (5 km), Wandern.

Pool, Bodensee (5 km), Wandern. Öffnungszeiten: 1. März – 9. November.

1. März – 9. November. Bewertung: 4,6 von 5 Sterne. Platz 12: Campingplatz unterm Dilsberg, Neckargemünd

69151 Neckargemünd (D) Campingplatz unterm Dilsberg 9 Bewertungen 28,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 100 Stellplätze, Womo-Pl. vor Schranke, Brötchen, Strand (Fluss), Hunde erlaubt.

100 Stellplätze, Womo-Pl. vor Schranke, Brötchen, Strand (Fluss), Hunde erlaubt. Freizeit: Strand (Fluss), Wandern, Ausflugsziel Heidelberg, Radfahren.

Strand (Fluss), Wandern, Ausflugsziel Heidelberg, Radfahren. Öffnungszeiten: 15. März – 15. Oktober.

15. März – 15. Oktober. Bewertung: 4,6 von 5 Sterne. Platz 11: Busses Camping am Möslepark, Freiburg im Breisgau

79117 Freiburg im Breisgau (D) Campingplatz am Möslepark 30 Bewertungen 28,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 73 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Restaurant (200 Meter), Hunde willkommen.

73 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Restaurant (200 Meter), Hunde willkommen. Freizeit: Wandern, Radfahren, Sightseeing.

Wandern, Radfahren, Sightseeing. Öffnungszeiten: 1. März – 20. Dezember.

1. März – 20. Dezember. Bewertung: 4,6 von 5 Sterne. Platz 10: Camping Christophorus, Kirchberg an der Iller Campingplatz: 270 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen (nur Hochsaison), Restaurant, Imbiss, Strand (See), Pool, Hunde nicht erlaubt.

270 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen (nur Hochsaison), Restaurant, Imbiss, Strand (See), Pool, Hunde nicht erlaubt. Freizeit: Strand (See), Pool, Wandern, Radfahren.

Strand (See), Pool, Wandern, Radfahren. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,6 von 5 Sterne. Platz 9: Camping Münstertal, Münstertal

79244 Münstertal/Schwarzwald (D) Camping Münstertal Schwarzwald 15 Bewertungen 37,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 310 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen.

310 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen. Freizeit: Wandern, Radfahren, Pool, Sauna.

Wandern, Radfahren, Pool, Sauna. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,6 von 5 Sterne. PLatz 8: Camping Lug ins Land, Bad Bellingen-Bamlach

79415 Bad Bellingen (D) Campingpark Lug ins Land 14 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 220 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen.

220 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen. Freizeit: Pool, Wandern, Radfahren, Wellness.

Pool, Wandern, Radfahren, Wellness. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,6 von 5 Sterne. Platz 7: Camping Kirchzarten, Kirchzarten

79199 Kirchzarten (D) Camping Kirchzarten 8 Bewertungen 50,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 130 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool (50 Meter), Hunde willkommen.

130 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool (50 Meter), Hunde willkommen. Freizeit: Pool (50 Meter), Wandern, Radfahren, Sightseeing.

Pool (50 Meter), Wandern, Radfahren, Sightseeing. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,6 von 5 Sterne. Platz 6: Schwarzwaldcamping Alisehof, Bad Rippoldsau-Sch.

77776 Bad Rippoldsau-Schapbach (D) Schwarzwald-Camping Alisehof 6 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 100 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Strand (Fluss), Hunde willkommen.

100 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Imbiss, Strand (Fluss), Hunde willkommen. Freizeit: Strand (Fluss), Mountainbiken, Wandern.

Strand (Fluss), Mountainbiken, Wandern. Öffnungszeiten: 11. April – 2. November.

11. April – 2. November. Bewertung: 4,7 von 5 Sterne. Platz 5: Alb-Camping Westerheim, Westerheim

72589 Westerheim (D) Alb-Camping Westerheim 1 Bewertung 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 60 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen.

60 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Pool, Hunde willkommen. Freizeit: Pool, Wandern, Mountainbiken.

Pool, Wandern, Mountainbiken. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,7 von 5 Sterne. Platz 4: Trendcamping Wolfach, Wolfach-Halbmeil

77709 Wolfach (D) Stellplatz am Trendcamping 2 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 60 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand (Fluss, 200 Meter), Hunde willkommen.

60 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor Schranke, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Strand (Fluss, 200 Meter), Hunde willkommen. Freizeit: Strand (Fluss, 200 Meter), Wandern, Radfahren.

Strand (Fluss, 200 Meter), Wandern, Radfahren. Öffnungszeiten: 11. April – 4. Oktober.

11. April – 4. Oktober. Bewertung: 4,7 von 5 Sterne. Platz 3: Camping Bankenhof, Hinterzarten

79822 Hinterzarten (D) Campingplatz Camping Bankenhof 11 Bewertungen 42,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 180 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor der Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Hunde willkommen.

180 Stellplätze, Mietunterkünfte, Womo-Pl. vor der Schranke, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Hunde willkommen. Freizeit: Strand (Titisee, 1 km), Radfahren, Wandern.

Strand (Titisee, 1 km), Radfahren, Wandern. Öffnungszeiten: ganzjährig.

ganzjährig. Bewertung: 4,7 von 5 Sterne. Platz 2: Natur-Camping Langenwald, Freudenstadt

72250 Freudenstadt (D) NaturCamping Langenwald 9 Bewertungen 39,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingplatz: 90 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Hunde willkommen.

90 Stellplätze, Mietunterkünfte, Lebensmittel, Brötchen, Restaurant, Imbiss, Hunde willkommen. Freizeit: Wandern, Mountainbiken, Radfahren.

Wandern, Mountainbiken, Radfahren. Öffnungszeiten: 11. April – 2. November.

11. April – 2. November. Bewertung: 4,8 von 5 Sterne. Platz 1: Camping Schwabenmühle, Weikersheim

97990 Weikersheim (D) Camping Schwabenmühle 3 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt