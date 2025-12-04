Camping mit Seeblick und Wildwasserkajak: Strandcamping Gruber am Faaker See

Was tut man nicht alles, dass es den Gästen schmeckt?" – sagt die Platzchefin Martina Skrube. Ihr Mann Harald, so erzählt sie, habe Lehrstunden in der Pizza-Akademie in Udine bei Lorenzo Collovigh genommen, dem Pizza-Weltmeister von 2019. Zum krossen und luftigen Teig, den eine gute Pizza auszeichnet, passt die helle und moderne Gestaltung des Café-Restaurants hervorragend; von dessen Terrasse genießt man einen wunderbaren Seeblick.

"Seeblick für alle", ist das bis heute geltende Motto, das Hans Gruber, der Großvater von Harald Skrube, einst formulierte. Gruber spazierte vor vielen Jahren entlang des Ufermoors und beschloss – es war 1949 –, an dieser Stelle einen Campingplatz zu bauen. Den ersten in Kärnten, wofür er zunächst ausgelacht wurde.

Thomas Cernak Hier gibt es nicht nur Wasserrutschboote: Das Strandcamping Gruber hat auch einen SUP-Verleih und bietet unter anderem auch Kajak-Kurse und Kanufahrten auf der Drau an.

Das Moor wurde trocken gelegt, ein Steg gebaut, die Stellplätze wurden um die große Liegewiese (6.000 qm) gruppiert. 2017 musste unter anderem das obere Sanitärgebäude einem neuen weichen.

Kinder bis 14 Jahren dürfen gratis angeln und ihren Fang behalten, und sie lieben das wöchentliche Fußballtraining. Der See hat Trinkwasserqualität, und die Libelle fühlt sich am Ufer nach wie vor sehr wohl.

Der besondere Tipp

Thomas Cernak Die Taborhöhe, ein 725 Meter hoher Hügel, ist nicht nur für einen schönen Schnappschuss gut. Hier verstecken sich viele Wanderwege, Höhlen und sogar ein Waldseilpark.



Topziel Taborhöhe: Der "Waldseilpark Hochhinauf" in einem natürlich gewachsenen Mischwald über dem Faaker See ist ein Riesenspaß für Kinder. Er bietet neun Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Die Bäume – zwischen zwei und 20 Meter hoch – sind mit Stahlseil-gesicherten Wackelbrücken und Netzen verbunden. Auf schmalen Balken balancierend geht es weiter, bevor die jungen Abenteurer an einer Seilrutsche durch den Wald sausen. Der Park liegt unmittelbar an der Taborhütte, von deren Terrasse sich ein großartiger Ausblick auf den türkisgrünen See und die Berge eröffnet. www.hochhinaus.at

Strandcamping Gruber im Überblick Lage: ★ ★ ★ (3)

Ausstattung: ★ ★ ★ (3)

Freizeitwert: ★ ★ ★ (3)

*Von 3 möglichen ★

9583 Faak(AT) Strandcamping Gruber 9 Bewertungen 45,60 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 2,6 ha, ebenes Wiesengelände mit Bäumen, teils in lichtem Nadelwald zwischen Uferstraße und See. Flacher Strand mit Boots- und Badesteg sowie Liegewiese. 140 Stellplätze (60–100 qm; nur Caravans bis 7,5 m), 10 Dauercamper, 19 Mietunterkünfte.

Ausstattung und Service: Einzelwaschkabinen, Behindertensanitär, Kinder- und Baby-Bad, Camperclean; Restaurant/Pizzeria mit Terrasse, Spielplätze, Animation, Bootsverleih, Kajak-Kurse, Wildwasserkajak (Fluss Gail), Yoga, Fahrrad-Servicestation, E-Ladestationen (Auto/E-Bike).

Öffnungszeiten: Anfang Mai bis Mitte September.