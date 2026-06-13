Ahrtal-Comeback für Camper: Diese 7 Wohnmobil-Stellplätze sollten Sie kennen

Wer im Ahrtal ankommt, merkt es oft nach den ersten Kurven: Dieses Tal spielt mit Kontrasten. Eben noch Wald und Eifelruhe – kurz darauf Felsen zum Greifen nah, Rebhänge wie steile Tribünen, dazwischen Orte, die sich eng an den Fluss schmiegen.

Und über allem liegt seit Juli 2021 eine zweite Geschichte: die vom Wiederaufbau. Genau deshalb passt das Ahrtal gerade jetzt so gut zum Reisen mit dem Wohnmobil – Sie stehen flexibel, entdecken viel auf kleinem Raum und unterstützen mit jedem Stopp eine Region, die sichtbar nach vorn arbeitet.

Die Ahrtal-Region wirkt wie ein kompaktes Best-of für eine Reisemobil-Tour: oben liegen Wälder, über schroffen felsigen Ufern und zum Schluss gibt es einen sanften Übergang ins Rheintal. Wer hier unterwegs ist, bekommt keinen Landschaftsfilm aus einem Guss, sondern einen Szenenwechsel nach dem nächsten – und genau das macht den Reiz aus.

So kommen Sie hin – und wo die Tour abzweigt Die A 61 bringt Sie zügig in die Region. Wer aus dem Norden kommt, orientiert sich Richtung Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, aus dem Süden Richtung Dreieck Sinzig; dazwischen verbindet eine lange Hochbrücke beide Ahrseiten. Dann stellt sich die Grundsatzfrage: westwärts dem Fluss auf schmalen Straßen bis zur Quelle in Blankenheim folgen – oder ostwärts Richtung Remagen und Rhein abbiegen.

Adi Kemmer Remagen: Eines der Wahrzeichen der Stadt am Rhein ist die filigrane Kirche St. Apollinaris.

In Remagen lohnt der Blick zur Brückenruine mit Friedensmuseum, darüber setzt die Apollinariskirche einen markanten Punkt in den Himmel; auf der anderen Rheinseite lockt Linz mit autofreier Altstadt, Fachwerk und Marktplatz.

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Kurglanz trifft Stadtmauer Das Zentrum des Tals schlägt in Bad Neuenahr-Ahrweiler – und es schlägt im Doppelpack.

Adi Kemmer Ahrweiler: Der historische Kern wird komplett von einer Stadtmauer mit Türmen umschlossen



Bad Neuenahr zeigt sich als Heilbad mit Kuranlagen, Thermen und Spielkasino.

zeigt sich als Heilbad mit Kuranlagen, Thermen und Spielkasino. Ahrweiler dagegen wirkt wie eine Zeitkapsel: umschlossene Altstadt, stattliche Tore, Fachwerk, kurze Wege. Dazu kommen zwei starke Kontrastorte für Regentage oder Kulturhunger: die Römervilla und der ehemalige Regierungsbunker hoch oben in den Weinbergen. Beides absolute Highlights für einen Beusch von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Was sich seit der Flut verändert hat Rückblick Juli 2021: Die Ahr wurde zur Wasserwalze, Straßen und Bahnlinie verschwanden, ganze Orte wurden aus dem Takt gerissen. Heute überwiegt vielerorts der Eindruck einer Region, die wieder Tritt fasst, aber nocht nicht fertig ist. Zwischen Ahrbrück und Ahrweiler laufen die Arbeiten an der Ahrtalbahn sichtbar weiter, in den Dörfern zeigen vernagelte Fenster und fehlende Fassaden, was geblieben ist.

Für Camper heißt das: Es gibt wieder Stellplätze, teils jedoch mit reduzierter Ausstattung, und nicht überall ist die Zukunft endgültig geklärt. Ein kurzer Statuscheck vor der Anfahrt zahlt sich aus. Jede Übernachtung hilft, dass Gastronomie, Weingüter und Läden im Tal wieder mehr Normalität bekommen.

Die 7 besten Stellplätze im Ahrtal Hier zeigen wir die Top-Orte für einen Stopover oder einen längeren Aufenthalt mit dem Wohnmobil

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (D) Reisemobilhafen am Ahrtor 34 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: nah am Ahrweiler-Kern und damit ideal, wenn Sie Stadt, Wein und Spaziergänge kombinieren möchten.

Ort/Umgebung: Altstadt, Stadtmauer-Flair und die Weinberge liegen praktisch vor der Tür, Kulturziele sind schnell erreichbar.

Charakter: zentral, lebendig, ein Stellplatz für alle, die gern mittendrin sind.

53945 Blankenheim (D) Stellplatz an der Weiherhalle 18 Bewertungen 8,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: am Ortsrand mit kurzem Weg ins tägliche Leben, ohne dass es hektisch wird.

Ort/Umgebung: kleine Wege für eine schnelle Runde, dazu Nahversorgung und Ortskern in Reichweite.

Charakter: unkompliziert, bodenständig, ein Platz für den entspannten Zwischenstopp.

53947 Nettersheim (D) Wohnmobilhafen Nettersheim 32 Bewertungen 14,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: Eifel-nah, gut als ruhige Alternative zum engeren Talverlauf.

Ort/Umgebung: Natur, Wanderoptionen und viel Grün dominieren – ideal, wenn Sie Tage draußen planen.

Charakter: ruhig, naturbetont, eher "Wanderschuhe" als "Weinbar".

53424 Remagen (D) Stellplatz am Camping Goldene Meile 51 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: strategisch gut, wenn Sie Ahrtal und Rhein in einem Trip verbinden möchten.

Ort/Umgebung: Rheinpromenade, Radstrecken und Ausflüge Richtung Remagen/Linz liegen nahe.

Charakter: bewegungsfreundlich, wassernahe Kulisse, passend für Rhein-Fans.

53572 Unkel (D) Stellplatz Unkel 24 Bewertungen 7,00 EUR/Nacht Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: im Rheinort mit viel Charme und kurzen Wegen in die Gassen.

Ort/Umgebung: Altstadt-Atmosphäre, Spaziergänge am Fluss und schnelle Abstecher ins Siebengebirge machen den Reiz aus.

Charakter: romantisch, kleinstädtisch, ideal für den Abendbummel.

53619 Rheinbreitbach (D) Stellplatz Siebengebirgsblick 18 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: mit Fokus auf Aussicht und Landschaft, ohne Großstadttrubel.

Ort/Umgebung: Naturziele und Rhein/Siebengebirge bieten Ausflüge, die ohne lange Fahrten funktionieren.

Charakter: ruhig, "Stuhl-raus-Platz", stark für alle, die gern schauen statt hetzen.

53557 Bad Hönningen (D) Stellplatz am Rheinpark-Camping 44 Bewertungen 24,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: grün und rhein-nah, gut für entspannte Tage am Wasser.

Ort/Umgebung: Parkflächen, Wege für Spaziergang oder Rad, dazu die Rheinorte als kurze Ausflugsziele.

Charakter: komfortabel, familienfreundlich wirkend, eine verlässliche Basis.

Wein als roter Faden Das Ahrtal bleibt ein Pilgerziel für Rotweinfans. Spätburgunder steht im Fokus, doch auch Frühburgunder, Regent und Portugieser prägen das Profil; selbst Riesling spielt mit.

Adi Kemmer Mayschoss: Der Ort ist vor allem für seine Rotweine und die Winzergenossenschaft berühmt.

Neben dem Weinmuseum Mayschoss und dem Winzermuseum Bachem, können Sie in zahlreichen Winzereibetrieben Weinprobem erleben. Wer probieren will, wird in Walporzheim, Mayschoss, Rech oder Dernau fündig. Praktisch für alle, die das Campingfahrzeug stehen lassen möchten: Der 35 Kilometer lange Rotweinwanderweg zieht sich von Altenahr bis Bad Bodendorf durch das Herz des Reviers.

Weitere Highlights der Region:

Ahrtal Express : Bimmelbahn ab Bad Neuenahr

: Bimmelbahn ab Bad Neuenahr Ahr-Radweg : Von Blankenheim bis zur Rheinmündung radeln

: Von Blankenheim bis zur Rheinmündung radeln Sommerrodelbahn Altenahr: auf dem Gelände gibt's ein Gartenlokal, einen Spielplatz und einen Streichelzoo