Beeindruckend! 4-mal mehr Stellplätze in der Schweiz in fünf Jahren

2019 gab es gerade einmal 112 Stellplätze in der gesamten Schweiz. Zu wenig fand auch Rolf Järmann Geschäftsführer von Wohnmobilland Schweiz. "Vor ein paar Jahren waren Camper gezwungen, ins Ausland zu reisen, weil es in der Schweiz neben den Campingplätzen viel zu wenige Stellplätze gab", sagt Järmann in einem Interview mit dem SRF.

Doch seit der Gründung des Vereins 2020 bis heute, fünf Jahre später, haben sich die Stellplätze in der Schweiz vervierfacht. "Wir haben ziemlich viel erreicht, es gibt jetzt viel mehr Übernachtungsmöglichkeiten mit dem Wohnmobil in der Schweiz", erklärt Järmann im SRF-Interview stolz. Stellplätze in der Schweiz kurbeln nicht nur den Tourismus vor Ort an, sie unterstützen bei der Durchreise durchs Land – als Stopp für einen Kurzaufenthalt. Etwas, das auf klassischen Campingplätzen eher nicht möglich ist.