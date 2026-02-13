Schwimmbad, Sauna und viel Liebe zum Detail gibts auf Camping Mössler am Millstätter See

Von allem mehr verspricht eine dicke Informationsbroschüre von Mössler Camping & Mobilhomes in Döbriach. Darunter mehr Komfort, mehr Erholung und mehr Spaß. Zum alteingesessenen Familienunternehmen gehören unter anderem ein kleines Campinggelände direkt am Ufer des Millstätter Sees mit einem Hektar Fläche und der fünfeinhalbfach größere Schwimmbadcamping, ungefähr 500 Meter vom See entfernt. Herzstück und Namensgeber dieses parkähnlich gestalteten Platzes zwischen See und Ortszentrum ist das wohlig temperierte Freibad mit Edelstahlbecken, das eine wetterunabhängige Badesaison bis Mitte Oktober gewährleistet.

Weitere Vorzüge sind zum Beispiel der Indoor-Einstieg ins Becken, der Indoor-Softplay-Spielplatz, die kostenlose Sauna mit Ruheraum, der Baumlehrpfad oder der Kräutergarten. Juniorchef Georg Mößler hebt den hohen Anteil von einem Drittel der Grünanlagen an der Gesamtfläche hervor. Kostenlose Kinderbetreuung, Wanderungen, Radtouren und Bogenschießen sind weitere Punkte, auf die die Familie Mößler sehr stolz ist. Zu Recht. "Wir sehen uns dienstleistungsorientiert", sagt Mößler selbstbewusst.

Der besondere Tipp: die Nockberge

Kärnten Werbung Die Nockalmstraße führt, auf einer Länge von 34 Kilometern, durch die zauberhafte Landschaft der Nockberge.

Genusstour in den Nockbergen: Die Nockalmstraße schlängelt sich kurvenreich durch den Biosphärenpark Nockberge, wo majestätische Berge in sanftem Grün und schimmerndem Blau aufragen. Die traumhafte Strecke präsentiert immer wieder neue, spektakuläre Ausblicke: auf sanfte Almwiesen etwa, die ab Mitte Juni in einem Meer aus Blumen blühen, während die schneebedeckten Gipfel im Hintergrund leuchten. Von Juli bis September lädt ein bestens markiertes Wegenetz zu ausgedehnten Wanderungen ein – stets begleitet vom herb-würzigen Duft des Speiks, einer Heilpflanze, die schon Königin Cleopatra sehr schätzte.

Schwimmbad Camping Mössler im Überblick

Lage: ★ ★ ★ (2,5)

Ausstattung: ★ ★ ★ (3)

Freizeitwert: ★ ★ ★ (3)

*Von 3 möglichen ★

* Hauptsaison ab 46,50 €, Nebensaison ab 32,50 €, inklusive Strom (4 kWh; 16 A), Duschen, Schwimmbadnutzung, Sauna, Kinderbetreuung (Juli/August) und WLAN. Hund: 5,80 €/4,10 €. Reservierung empfohlen. Öffnungszeiten: Ende März bis Anfang November. * Vergleichspreis: zwei Erwachsene, Auto, Caravan, Strom (5 Ah, sofern nicht separat angegeben), Ortstaxe und weitere obligatorische Gebühren pro Nacht in der Hauptsaison.