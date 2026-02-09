Ligurien im Camper entdecken zwischen Meer und Bergen

Weiß leuchten im Nordwesten die verschneiten Dreitausender der italienischen Seealpen, im Südosten glitzert das Mittelmeer. Wir sind mit den E-Bikes von Diano Marina hinaufgeradelt zum Weiler Evigno und gemütlich auf den gleichnamigen Hausberg Pizzo d’Evigno gewandert. Bei guten Sichtverhältnissen überblickt man von hier oben fast die gesamte Region, die zu erkunden, wir uns vorgenommen haben.