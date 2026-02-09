Markenverzeichnis öffnen
Ligurien im Camper entdecken zwischen Meer und Bergen

Aktiv unterwegs an der Blumenriviera
Ligurien entdecken zwischen Meer und Bergen

Für einen reinen Badeurlaub ist der südwestliche Teil Liguriens zwischen Ventimiglia und Albenga eigentlich zu schade – und mangels entsprechender Camping-Infrastruktur an der Küste auch nur bedingt geeignet. Für eine Kombination aus Strand- und Aktivurlaub mit Erkundung des Hinterlandes ist die Region aber perfekt. Wir haben das für Sie ausprobiert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.02.2026
Foto: Günther Ultes

Weiß leuchten im Nordwesten die verschneiten Dreitausender der italienischen Seealpen, im Südosten glitzert das Mittelmeer. Wir sind mit den E-Bikes von Diano Marina hinaufgeradelt zum Weiler Evigno und gemütlich auf den gleichnamigen Hausberg Pizzo d’Evigno gewandert. Bei guten Sichtverhältnissen überblickt man von hier oben fast die gesamte Region, die zu erkunden, wir uns vorgenommen haben.

Botanische Weltreise an der Grenze zu Frankreich

Die Hanbury-Gärten zwischen der Grenze nach Frankreich und Ventimiglia mit ihrer üppigen Vegetation sind der Startpunkt unserer Reise. Tausende von exotischen Pflanzenarten blühen und gedeihen hier am steilen Abhang und bezaubern den Betrachter. Neben zahlreichen Aussichtspunkten, Arkaden, Brunnen, Pavillons ...