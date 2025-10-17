6 Prämierte Campingplätze an der Nordsee: PRO Plätze 2025

Wechselhaftes Wetter, gute Meeresluft und jede Menge Wind gibt’s an der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste. Das Wattenmeer, das zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt, lädt zu spannenden Wattwanderungen ein und bietet einzigartige Einblicke in die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt. Besonders beliebt sind Orte wie St. Peter-Ording, mit seinen endlosen Sandstränden oder die Insel der Prominenz: Sylt.

Doch ganz gleich, welche Urlaubsansprüche Camperinnen und Camper haben, entspannte Tage am Meer sind garantiert. Sportbegeisterte freuen sich über jede Menge Rad- und Wanderwege oder Wassersportangebote. Passend dazu gibt es ausgezeichnete PRO Campingplätze, auf denen man wunderbar nächtigt.

6 Top-Campingplätze an der Nordsee Meer Grün Campingpark Olsdorf in Sankt Peter-Ording Der Meer Grün Campingpark Olsdorf ist das ganze Jahr über geöffnet. In der Hauptsaison beträgt der Preis pro Stellplatz 12 EUR, während er in der Nebensaison 11 EUR kostet. Der Preis pro Erwachsenem liegt bei 7 EUR und pro Kind bei 5 EUR. Die Kurtaxe für Erwachsene beträgt 3 EUR, während sie für Kinder inklusive ist. Hunde sind gegen eine Gebühr von 4 EUR erlaubt. Strom und Duschen sind kostenpflichtig.

25826 Sankt Peter-Ording (D) Meer Grün Campingpark Olsdorf 28 Bewertungen 28,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz ist für Wohnmobile und Wohnwagen geeignet und bietet eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. WLAN, Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sind inklusive. Weitere Annehmlichkeiten umfassen einen Gasflaschenservice, Barrierefreiheit und einen bewachten Stellplatz. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, und in der Umgebung sind zahlreiche Aktivitäten wie Museen, Tierparks, Erlebnisbäder und Strände verfügbar.

Campingplatz Wenningstedt-Braderup auf Sylt Campingplatz Wenningstedt-Braderup bietet 232 Stellplätze mit Preisen von 31 EUR in der Hauptsaison und 22 EUR in der Nebensaison. Zwei Erwachsene sind im Preis inbegriffen, jeder weitere Erwachsene kostet 6,50 EUR. Eine Kurtaxe von 3 EUR pro Erwachsenem wird erhoben. WLAN und das Mitführen von Hunden sind kostenpflichtig.

25996 Wenningstedt-Braderup/Sylt (D) Campingplatz Wenningstedt-Braderup 18 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz ist von Mitte März bis Ende Oktober geöffnet und befindet sich am Ortsrand, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in fußläufiger Entfernung. Der Platz ist befestigt und bietet sowohl Wiese als auch Rasen und Schotter. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören Videoüberwachung, Gasgrillen, Brötchen- und Gasflaschenservice sowie barrierefreie Einrichtungen. Wasser, Grauwasserentsorgung, WC und Dusche sind inklusive, Strom kostet. Ein eigener Sanitärbereich für Kinder, ein Babywickelraum, Waschmaschine und Trockner sind ebenfalls vorhanden. Für Freizeitaktivitäten gibt es einen Strandzugang, Minigolf und einen Spielplatz.

Campingplatz Biehl in Sankt Peter-Ording Campingplatz Biehl ist von Mitte März bis Ende Oktober geöffnet. Die Gebühren für Stellplätze betragen in der Hauptsaison 11 EUR und in der Nebensaison 10 EUR. Der Preis pro Erwachsenem beträgt 9,50 EUR und pro Kind 6 EUR. Eine Kurtaxe von 3 EUR wird für Erwachsene erhoben, während sie für Kinder inklusive ist. Hunde, Strom und Duschen sind kostenpflichtig.

25826 Sankt Peter-Ording (D) Campingplatz Biehl 48 Bewertungen 33,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz befindet sich am Ortsrand und in Meeresnähe, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs direkt am Stellplatz. WLAN ist inklusive, und es gibt einen Gasflaschenservice sowie barrierefreie Einrichtungen. Weitere Annehmlichkeiten umfassen einen bewachten Stellplatz, einen Spielplatz für Kinder, eine Sauna und einen Fahrradverleih.

NordseeCamping in Lee in Westerdeichstrich NordseeCamping in Lee bietet 150 Stellplätze mit Gebühren von 27,50 EUR in der Hauptsaison und 20 EUR in der Nebensaison, inklusive Kurtaxe für Erwachsene und Kinder. Zwei Erwachsene sind im Preis inbegriffen. WLAN, Strom und Hunde sind kostenpflichtig.

25761 Westerdeichstrich (D) NordseeCamping in Lee 25 Bewertungen 27,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz ist von Anfang April bis Mitte Oktober geöffnet und liegt außerhalb und am Meer, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in Gehweite. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Brötchen- und Gasflaschenservice, beleuchtete Stellplätze und ein bewachter Stellplatz mit Platzwart. Wasser, Grauwasserentsorgung, Kassettentoilettenentsorgung, WC und Duschen sind inklusive.

Camping SPO in Sankt Peter-Ording Camping SPO ist für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte geeignet. Die Gebühren für Stellplätze betragen in der Hauptsaison 14 EUR und in der Nebensaison 11 EUR. Der Preis pro Erwachsenem liegt bei 7 EUR und pro Kind bei 4 EUR. Hunde sind gegen eine Gebühr von 3 EUR erlaubt. Strom kostet 4 EUR pro Tag.

25826 Sankt Peter-Ording (D) Camping SPO 13 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz bietet WLAN inklusive und verfügt über Einrichtungen wie WC und Duschen, die im Preis inbegriffen sind. Es gibt einen Brötchen- und Gasflaschenservice. Der Platz ist innerorts und am Meer gelegen, mit einem Sandstrand und teils schattigen Bereichen. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, und in der Umgebung finden sich ein Erlebnisbad, ein Strand, ein Hafen/Marina sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

Rosen-Camp Kniese in Sankt Peter-Ording Der Campingplatz Rosen-Camp Kniese bietet Stellplätze zu unterschiedlichen Preisen je nach Saison. In der Hauptsaison beträgt der Preis 23 EUR, während er in der Nebensaison 17 EUR beträgt. Zwei Erwachsene sind im Preis inbegriffen, für jeden weiteren Erwachsenen werden 3 EUR berechnet, ebenso für Kinder. Hunde, Strom und die Nutzung der Dusche sind kostenpflichtig.

25826 Sankt Peter-Ording (D) Rosen-Camp Kniese 9 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt