Top Campingplätze im Nordwesten Niedersachsens: Ostfriesland, Friesland & Ammerland

Ammerland, Friesland und Ostfriesland sind lohnende Reiseziele hierzulande. Obwohl die drei Regionen im Nordwesten Niedersachsens dicht beieinanderliegen, hat jede ihren eigenen Charme.

Das Ammerland begeistert mit zahlreichen Rhododendronparks und dem Zwischenahner Meer, einem großen Binnensee, der ideale Bedingungen für Wassersport und Wellness bietet. Nördlich des Ammerlandes schließt sich die Region Friesland an. Sie ist geprägt von Marschlandschaften und weiten Feldern und hat sich besonders aufgrund ihrer Bierbraukunst einen Namen gemacht.

Ostfriesland grenzt im Westen an Friesland und dehnt sich bis zur niederländischen Grenze aus. Typisch für die Region sind neben der rauen Nordsee, die Deiche und Fischerdörfer. Wattwanderungen und Fahrradtouren zählen hier zu den beliebtesten Aktivitäten. Besonders schön sind natürlich auch die ostfriesischen Inseln – vor allem wenn man sich nach Ruhe und Erholung sehnt.

Drei ausgezeichnete Campingplätze Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel in Esens Der Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel ist von Anfang April bis Mitte Oktober geöffnet und bietet Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. Die Preise für Stellplätze betragen in der Hauptsaison 16 EUR und in der Nebensaison 12 EUR. Der Preis pro Erwachsenem liegt bei 6,50 EUR und pro Kind bei 4 EUR. Die Kurtaxe beträgt für Erwachsene 3,20 EUR und für Kinder 1 EUR.

26427 Esens (D) Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel 47 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Zum Service gehören kostenfreies WLAN, Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sowie WC und Duschen. Es gibt eine überdachte Kochgelegenheit und Grillen ist mit Gas, Kohle oder Elektrogeräten erlaubt. Der Platz ist barrierefrei und beleuchtet. Strom ist kostenpflichtig. Hunde sind auf dem Campingplatz nicht erlaubt.

Strandcampingplatz Dangast in Varel Der Campingplatz ist von Anfang April bis Anfang Oktober geöffnet. In der Hauptsaison beträgt der Preis für einen Stellplatz 16 EUR. Zusätzlich kostet ein Erwachsener 5 EUR und ein Kind 3 EUR. Die Kurtaxe beträgt für Erwachsene 3 EUR und für Kinder 1,50 EUR. Hunde sind gegen eine Gebühr von 4,50 EUR erlaubt.

26316 Varel (D) Strandcampingplatz Dangast 24 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz bietet WLAN, Strom, WC und Duschen inklusive. Es gibt auch einen Brötchenservice und der Stellplatz ist beleuchtet. Die Umgebung bietet Zugang zu einem Freibad und einem Strand.

Ems-Marina-Camping in Leer (Ostfriesland) Der Ems-Marina-Campingplatz bietet 300 Stellplätze zu einem Preis von 21,90 EUR in der Hauptsaison, inklusive zwei Erwachsenen. Jeder weitere Erwachsene kostet 6,50 EUR und Kinder 4 EUR. Hunde sind für 3,30 EUR erlaubt. Strom und Duschen sind kostenpflichtig.

26789 Leer (Ostfriesland) (D) Ems-Marina-Camping 50 Bewertungen 21,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt