Naturnah, köstlich und mit Pool: Naturcamping Juritz in Rosental / Kärnten

Ein Vorfall mit Folgen: Vor vielen Jahren kam ein Auto eines Gastes wegen nicht angezogener Handbremse ins Rollen und überfuhr ein Zelt, in dem sich zum Glück niemand aufhielt. Seither ist das separate Abstellen des Zugfahrzeugs auf dem Gelände von Camping Juritz obligatorisch. Und auch sonst hält der Platz weitere Besonderheiten bereit, wie etwa das überdachte Freibad.

Alles begann in den 1960er Jahren, als die umliegenden Plätze überfüllt waren und Camper in der Pension Juritz nachfragten, ob sie nicht auf der Obstwiese hinterm Haus stehen dürften. 1970 folgte der Bau des Schwimmbades, das zunächst öffentlich war und seit 1984 nur noch den Campinggästen zur Verfügung steht. Es wurde seither ständig modernisiert und aufwendig gewartet. Überraschend großzügig gestaltet präsentiert sich unter anderem der Raum für das Wäschewaschen.

Thomas Cernak Im Sanitärhaus sind Geschirrspülbecken, Wäschewaschbecken, Wäschetrockner, Waschmaschine und sogar eine Geschirrspülmaschine zu finden. Auch ein Vorteil: es steht Warmwasser zur Verfügung.

Jeden zweiten Abend in den Sommerferien erfreut ein Zauberer oder Clown die Kinderherzen – und hin und wieder spielt die "Musi".

Denise Juritz legt großen Wert auf eine persönliche Begrüßung der Gäste – sie findet daher in lockerer Atmosphäre in der Wohnstube statt.

Der besondere Tipp

Thomas Cernak Das Hauseigene Restaurant im Campingplatz: hier gesellen sich knackiges Gemüse gerne mit fangfrischem Fisch.

Ganzheitlicher Genuss: "Das Auge isst mit, ebenso wie Ohren, Herz und Bauchgefühl", lautet das Motto im Campingplatz-Restaurant Juritz. Die Küche des Ehepaars Juritz ist frisch, bunt und nachhaltig. Sie folgt aktuellen Trends, von vegan bis Keto, von Low Carb bis bio. Bauern in der Umgebung liefern die Zutaten. Auf der Speisekarte stehen knackiges Gemüse, Kärntner Steaks und fangfrischer Fisch, ferner Pizza, Pasta & Pesto. Wer mag, wählt zum Dessert zum Beispiel einen Coupe Dänemark, Vanilleeis mit heißer Schokoladensauce. Geschmacksrichtungen und Zubereitungsart ändern sich manchmal wöchentlich. Pläne und Philosophien spielen keine Rolle.

Naturcamping Juritz im Überblick

9181 Feistritz im Rosental(AT) Naturcamping Juritz 5 Bewertungen 38,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 2,5 ha, leicht geneigtes, teils welliges Wiesengelände mit einzelnen Bäumen am Ortsrand. Enge Zufahrt. 70 Stellplätze (70–100 qm).

2,5 ha, leicht geneigtes, teils welliges Wiesengelände mit einzelnen Bäumen am Ortsrand. Enge Zufahrt. 70 Stellplätze (70–100 qm). Ausstattung und Service: beheiztes Sanitärhaus, Einzelwaschkabinen, Hundedusche; überdachtes Schwimmbad (solarbeheizt; auch Frühling und Herbst). Kinderspielplatz, Kinderanimation in Hauptsaison, Musikabende, Kochkurse in Vorsaison, geführte Wanderungen, Beachvolleyballplatz, Camping-Lounge, Spielecke, Restaurant.

beheiztes Sanitärhaus, Einzelwaschkabinen, Hundedusche; überdachtes Schwimmbad (solarbeheizt; auch Frühling und Herbst). Kinderspielplatz, Kinderanimation in Hauptsaison, Musikabende, Kochkurse in Vorsaison, geführte Wanderungen, Beachvolleyballplatz, Camping-Lounge, Spielecke, Restaurant. Öffnungszeiten: Anfang Mai bis Ende September. Bewertung: Lage: ★ ★ ★ (3)

(3) Ausstattung: ★ ★ ★ (2,5)

(2,5) Freizeitwert: ★ ★ ☆ (2) *Von 3 möglichen ★