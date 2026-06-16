Landyacht trifft Wasseryacht – 8 Stellplätze direkt an Europas schönsten kleinen Häfen

Wer mit dem Wohnmobil reist und das Meer liebt, kennt das Dilemma: Campingplätze liegen oft im Hinterland, Küstenparkplätze bieten keine Infrastruktur, und frei stehen am Wasser ist in den meisten europäischen Ländern verboten oder zumindest unerwünscht.

Die Lösung liegt ausgerechnet dort, wo man sie vielleicht nicht zuerst vermutet – an kleinen Sportboothäfen und Marinas. Die Synergien sind naheliegend: Was ein Segler am Steg braucht, braucht ein Wohnmobilist an Land – Strom, Frischwasser, Sanitäranlagen, Ver- und Entsorgung. Einige kleine Yachthäfen in Europa haben das erkannt und bieten angegliederte Stellplätze an. Oft teilt man sich die Infrastruktur mit den Bootseignern, zahlt beim selben Hafenmeister und sitzt abends gemeinsam im Hafenrestaurant.

Das Ergebnis: Stellplätze mit echtem Hafenflair, direkt am Wasser, meist ruhiger als klassische Campingplätze – und mit dem besonderen Charme von leise knarzendem Tauwerk, Möwengeschrei und dem Blick auf schaukelnde Masten.

8 Stellplätze in Europa direkt am Hafen

bong hyunjung via GettyImages Ein Plätzchen mit direktem Blick auf den Hafen, Schwimmbucht, warme Duschen, Hafenrestaurant und Fitnesstudio.

Die folgende Auswahl führt einmal quer durch Europa – von der slowenischen Adria über das Ionische Meer bis an den Niederrhein, vom schwedischen Schärengarten bis zur andalusischen Mittelmeerküste.

1. Camperport Portorož an der Marina Portorož (Slowenien, Adria)

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Dieser Stellplatz an der slowenischen Adria ist das Paradebeispiel unserer Auswahl. Dem Hafen von Portorož ist eine künstliche Insel vorgelagert – und genau dort liegt der Stellplatz.

Die gesamte Infrastruktur des Hafens steht den Wohnmobilisten offen: ein kleiner Laden, Bar, Restaurant, Waschsalon, Schwimm- und Sportzonen sowie ein Kinderspielplatz befinden sich auf dem Gelände. Der Strand ist um die Ecke.

Wer mehr Auswahl sucht, erreicht weitere Restaurants, Cocktailbars, Cafés und einen Supermarkt bequem zu Fuß, mit dem E-Roller oder Klapprad. Besonderes Erlebnis für Landratten: Im Hafen liegen luxuriöse Hausboote, die man mieten kann.

Die Parzellen selbst sind überwiegend geschottert und von kleinen Bäumen aufgelockert. WLAN und Strom sind im Preis inbegriffen, mehrere Wasserhähne verteilt über den Platz sichern die Frischwasserversorgung. Die Sanitäranlagen gelten als modern und sauber, Ver- und Entsorgung sind vorhanden. Mit 42 Euro/Nacht inklusive zwei Personen ist der Platz nicht günstig – bietet allerdings auch deutlich mehr als ein klassischer Stellplatz.

Adresse: Seča 155, 6320 Portorož, Slowenien 2. Parcheggio Marina di San Pietro (Termoli, Italien – Adria)

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In Termoli, einer bezaubernden Küstenstadt in der Region Molise, liegt der Stellplatz auf dem Gelände des Porto Turistico – teils Rasen, teils Pflaster, ohne Schatten, aber mit der Adria direkt vor der Nase.

Über eine Treppe erreicht man in wenigen Minuten den Borgo Antico: enge Gassen, mittelalterliche Fassaden, die Kathedrale San Basso und die Vico II Castello, eine der schmalsten Gassen Europas. Direkt am Hafen liegt das Restaurant "Sottovento".

Größter Trumpf: der Fähranleger, nur 500 Meter entfernt. Von hier starten Boote zu den Tremiti-Inseln im Nationalpark Gargano (ca. 1 Stunde, ab 27 Euro). Besonders die Isola San Domino lohnt sich mit ihrer wilden Küste und Grotten wie der Grotta delle Viole. Charterfahrten und Bootsverleih ohne Führerschein direkt vor Ort.

Am Platz gibt es Sanitäranlagen mit warmen Duschen, Wasser, Strom (10 A), Grauwasserentsorgung. Preise saisonal: ca. 15–20 Euro (Nebensaison) bis 25–35 Euro (Hochsommer), plus 5 Euro Strom und 2 Euro Kurtaxe p.P. Vorab-Kontakt per WhatsApp empfohlen.

Adresse: Via del Porto, 86039 Termoli (CB), Italien 3. Aire de Camping-cars am Port de Plaisance Saint-Georges (Nancy, Frankreich)

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Nur 19 Stellplätze, aber was für eine Lage: direkt am Canal de la Marne au Rhin, Seite an Seite mit einem Sportboothafen und seinen 40 Liegeplätzen. Wer morgens die Jalousie hochzieht, sieht kleine Boote und Flusskähne vorbeigleiten. Die Capitainerie ist ganzjährig sieben Tage die Woche besetzt, und der Hafenmeister spricht Deutsch – ein Detail, das in den Bewertungen immer wieder lobend erwähnt wird.

Nancy selbst ist das eigentliche Geschenk: Zehn Gehminuten trennen den Stellplatz von der Place Stanislas, UNESCO-Welterbe und einer der schönsten Plätze Europas. Die Stadt ist außerdem eine Hochburg des Jugendstils.

Ein Supermarkt liegt sieben Minuten zu Fuß entfernt. Für Radfahrer lohnt sich der Platz besonders – der Hafen trägt das Label "Accueil Vélo" und liegt direkt an der Voie Bleue, die auf rund 800 Kilometern von Luxemburg nach Lyon führt.

Die Sanitäranlagen sind barrierefrei, der Hafen trägt das Blaue-Flagge-Umweltlabel, im Sommer gibt es Nachtüberwachung. Der Preis liegt bei ca. 23,30 Euro/Nacht für zwei Personen, Strom kostet 3,60 Euro pro 10 kWh.

54000 Nancy(FR) Parking Port St-Georges 26 Bewertungen 18,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

So zentral die Lage ist, so spürbar ist sie auch nachts – die nahe Hauptstraße sorgt für eine gewisse Geräuschkulisse. Und für Wohnmobile über 8 Meter wird es beim Rangieren eng.

Adresse: Port de Plaisance Saint Georges, Bd du 21ème Régiment d'Aviation, 54000 Nancy 4. Area Puerto Deportivo Almerimar (Almerimar, Spanien – Mittelmeer)

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Direkt im Sporthafen von Almerimar gelegen, bietet dieser Stellplatz das Beste aus zwei Welten: Auf der einen Seite Blick über Restaurants, Cafés und Yachtmasten, auf der anderen der Strand. Die kurzen Wege sind ein großer Pluspunkt – Geschäfte, Restaurants und Bars lassen sich alle zu Fuß erreichen.

Die Ausstattung des Hafens umfasst Duschen, WC, Entsorgung von Grau- und Schwarzwasser, Frischwasser, Stromanschluss, einen Kinderspielplatz, eine Waschanlage, Überwachung und eine Picknickzone. Mit ca. 15 Euro/Nacht gehört der Platz zu den günstigeren in dieser Auswahl. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 48 Stunden.

Adresse: C. Mar de Alborán, 36, 04711 El Ejido, Almería, Spanien 5. Autocamperplads Frederikshavn Marina (Frederikshavn, Dänemark – Kattegat)

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Ein kleiner, unkomplizierter Stellplatz direkt am Sportboothafen von Frederikshavn, nur wenige hundert Meter vom großen Fähranleger entfernt. Von den geschotterten Parzellen am Wasser hat man freien Blick aufs Meer und auf die Segel- und Motorboote im Hafen. Wer keinen Platz in der ersten Reihe ergattert, findet weitere Flächen im hinteren Teil des Hafens.

Die Infrastruktur ist bewusst einfach gehalten – man nutzt die Sanitäranlagen des Hafens mit, Wasser und WLAN sind im Preis von 170 DKK (ca. 23 Euro) pro Nacht enthalten. In Laufweite liegt das Hafenrestaurant, bis zum nächsten Supermarkt sind es etwa zwölf Gehminuten.

Von Dezember bis März befinden sich Hafen und Toilettenanlagen in der Off-Saison – Zugang dann nur auf Anfrage.

Adresse: Søsportsvej 14, 9900 Frederikshavn, Dänemark 6. Ställplats Grisslehamns Marina (Grisslehamn, Schweden – Ålands Hav)

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Eine Perle in Grisslehamns innerem Hafen, die den unverstellten Charme eines schwedischen Fischerdorfs mit überraschend guten Einrichtungen verbindet. Direkt am Wasser stehen zehn neue Stellplätze mit Stromanschluss; insgesamt bietet die Anlage rund 150 Plätze in verschiedenen Kategorien – von der Meerblick-Parzelle an der Marina bis zum ruhigeren Platz am Waldrand. Man hat also die Wahl zwischen Wellenrauschen und Vogelgezwitscher.

Die Servicehäuser sind ordentlich ausgestattet mit Toiletten, Duschen und Waschmaschinen, dazu gibt es eine Sauna und einen Spielbereich für Kinder. Der Gästehafen bietet vollen Service für Bootsfahrer, inklusive Seetankstelle, Bootszubehör und Gasnachfüllung – wer also mit Anhängerboot unterwegs ist, wird hier ebenfalls bestens versorgt. Der Platz ist ganzjährig geöffnet und heißt auch Haustiere willkommen.

Adresse: Ekbacksvägen 22, 764 56 Grisslehamn, Schweden 7. Camperplaats Jachthaven Willemsoord (Den Helder, Niederlande – Nordsee)

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Was einmal eine Marinewerft war, ist heute ein lebendiger Komplex aus Yachthafen, Museen, Restaurants, Kino und Casino. Der Stellplatz liegt mittendrin – von drei Seiten Wasser, Blick auf die Boote, 40 Plätze auf ebenem Pflaster, kein Schatten.

Direkt nebenan das Marinemuseum mit begehbarem 80-Meter-U-Boot und ein Museumshafen mit über 30 historischen Schiffen. Größter Trumpf: Die Fähre nach Texel legt fünf Gehminuten entfernt ab – das Wohnmobil bleibt sicher auf dem videoüberwachten Platz stehen.

Sanitäranlagen per Zugangskarte gesichert, stets sauber. WLAN, Wasser, Entsorgung, Duschen inklusive. Strom per Münzautomat (1 Euro/2 kWh). 17,50 Euro/Nacht, max. 2 Nächte.

Adresse: Willemsoord 41, 1781 AS Den Helder, Niederlande 8. Stellplatz am Yachthafen Emmerich (Emmerich am Rhein, Deutschland – Niederrhein)

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75 Stellplätze oberhalb einer großzügigen Marina mit 300 Liegeplätzen, direkt an der niederländischen Grenze. Plätze auf Pflaster und Rasen, eben, parzelliert, kein Schatten. Am Hauptsteg liegt das Restaurantschiff "Schute Marina".

Der Reiz erschließt sich vor allem auf zwei Rädern: Das Niederrhein-Radwegenetz beginnt vor der Tür – flach, abwechslungsreich, die Niederlande nur einen Deich entfernt. Die Rheinpromenade mit Blick auf die Rheinbrücke Emmerich – mit 803 Metern die längste Hängebrücke Deutschlands, liebevoll "Golden Gate vom Niederrhein" genannt – liegt zwei Kilometer entfernt. Für Familien: Spielplatz mit Hüpfburg und Kleintiergehege auf dem Gelände.

Strom, Wasser, Entsorgung, WC, Dusche, WLAN inklusive. 20 €/Nacht, Duschen 0,50 €. Max. 9,50 m Fahrzeuglänge. Geöffnet Mitte März bis Mitte November.

Die benachbarte Klinkerfabrik sorgt werktags (ca. 6–22 Uhr) für monotones Hintergrundgeräusch – am Wochenende Ruhe. Für Hundehalter eingeschränkt geeignet.

Adresse: Fackeldeystraße 80, 46446 Emmerich am Rhein-Hüthum