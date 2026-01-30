Perfekter Campingplatz für Familien am Ossiacher See: Ideal Camping Lampele

Lampele ist ein alter Hofname, der häufig durch die Übernahme eines Hofes durch einen neuen Bauern entstand, wenn der Hof keinen männlichen Erben hatte. Landwirt Alois Pribernig gründete im Jahr 1965 wie viele seiner Nachbarn am Ossiacher See einen Campingplatz. Das Besondere an diesem war damals: Er besaß als Erster ein Sanitärgebäude mit Heißwasser! Ein Restaurant folgte.
Sohn Klaus Pribernig, der den Campingplatz heute führt, hebt die Dinge hervor, die vielen seiner Gäste wichtiger sind als Ausstattungsdetails: die Berge, der See, der Radweg und der flache Strand, den die Familien mit Kindern sehr schätzen.
Dabei kann sich die Ausstattung sehen lassen. Ideal Camping Lampele verfügt unter anderem über moderne Sanitäranlagen, einen Waschsalon ...