Perfekter Campingplatz für Familien am Ossiacher See: Ideal Camping Lampele

Lampele ist ein alter Hofname, der häufig durch die Übernahme eines Hofes durch einen neuen Bauern entstand, wenn der Hof keinen männlichen Erben hatte. Landwirt Alois Pribernig gründete im Jahr 1965 wie viele seiner Nachbarn am Ossiacher See einen Campingplatz. Das Besondere an diesem war damals: Er besaß als Erster ein Sanitärgebäude mit Heißwasser! Ein Restaurant folgte.