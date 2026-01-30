Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Perfekter Campingplatz für Familien am Ossiacher See: Ideal Camping Lampele

Ideal Camping Lampele – Seecamping in Kärnten
Campingurlaub direkt am Ossiacher See

vom Campingprofi seit 1959

Fließend heißes Wasser auf einem Campingplatz war 1965 eine Sensation – heute darf es mehr sein, so wie im Ideal Camping Lampele.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.01.2026
Als Favorit speichern
Stellplatz, Ideal Camping Lampele, Parzellen
Foto: Thomas Cernak

Lampele ist ein alter Hofname, der häufig durch die Übernahme eines Hofes durch einen neuen Bauern entstand, wenn der Hof keinen männlichen Erben hatte. Landwirt Alois Pribernig gründete im Jahr 1965 wie viele seiner Nachbarn am Ossiacher See einen Campingplatz. Das Besondere an diesem war damals: Er besaß als Erster ein Sanitärgebäude mit Heißwasser! Ein Restaurant folgte.

Sohn Klaus Pribernig, der den Campingplatz heute führt, hebt die Dinge hervor, die vielen seiner Gäste wichtiger sind als Ausstattungsdetails: die Berge, der See, der Radweg und der flache Strand, den die Familien mit Kindern sehr schätzen.

Dabei kann sich die Ausstattung sehen lassen. Ideal Camping Lampele verfügt unter anderem über moderne Sanitäranlagen, einen Waschsalon ...