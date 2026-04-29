Größer als Marina di Venezia? Neuer Mega-Campingplatz eröffnet 2027 an der Adria

Im Mai 2027 eröffnet mit dem hu Eraclea Mare ein neues Campingdorf an der venezianischen Küste – und die Dimensionen sind gewaltig. Doch kann der Neuling dem etablierten Platzhirsch Marina di Venezia das Wasser reichen? promobil zieht den Vergleich.

Zwischen Caorle und Jesolo entsteht derzeit eines der meistdiskutierten Bauprojekte an der italienischen Adria: Der hu Eraclea Mare soll einer der größten und innovativsten Campingplätze Europas werden. Eingebettet im Naturschutzgebiet Valle Ossi, umgeben von Pinienwäldern, der Lagune Mort und dem Fluss Piave, liegt der Platz an einem Blue-Flag-Strand. Nur wenige Kilometer entfernt thront der bisherige Gigant: Marina di Venezia in Punta Sabbioni – mit über 3.000 Stellplätzen seit Jahren einer der ...