5 Gardasee-Camping-Geheimtipps: Dieses Ufer ist unser persönliches Camping-Paradies!

Angekommen am Südwestufer des Gardasees, schlägt uns sofort diese ganz besondere Mischung entgegen: sanfte Hügel, die sich in allen Grüntönen des Frühlings und Sommers präsentieren, durchzogen von Weinreben, Olivenbäumen und Zypressen, die wie gemalt wirken. Das Valtènesi, das Hinterland zwischen Desenzano und Salò, ist ein echter Geheimtipp – eine Landschaft, die so viel Toskana-Feeling versprüht, dass man fast vergisst, eigentlich am Gardasee zu sein. Hier reihen sich kleine Dörfer aneinander, in denen die Zeit ein bisschen langsamer tickt, wo noch echte kulinarische Traditionen gelebt werden und wo die Weine so edel sind, dass sie schon die Römer begeistert haben.

Nur zwei Kilometer vom Seeufer entfernt liegt das historische Zentrum von San Felice del Benaco. Der Ortsteil Porta San Felice mit seinem einladenden Caffè del Porto ist der perfekte Startpunkt für einen Spaziergang – und für uns der Beginn eines jeden Campingtags. Von hier aus sind es nur ein paar Schritte bis zum Fornella Camping & Wellness Family Resort (siehe unten), das uns jedes Mal aufs Neue verzaubert: direkt am Wasser, umgeben von üppiger Natur, mit einem Blick, der einfach nicht schöner sein könnte.

Wo uns der Gardasee am besten gefällt Das sind unsere persönlichen Highlights am Südwestufer des Gardasees.

San Felice del Benaco: Italienisches Dorfleben pur

San Felice ist ein Ort zum Durchatmen – keine Touristenmassen, nur enge Gassen, helle Steinhäuser und der Duft von frischem Brot. Unsere Lieblinge: die Bäckerei Panificio Caprini mit knusprigem Ciabatta und die Macelleria di Gaetarelli Alberto, wo der Metzgermeister noch selbst berät und erzählt. Beide nur wenige Schritte vom Campingplatz entfernt.

Die Isola del Garda: Ein Märchen mitten im See

Annette Frühauf Zitronenbäume, Magnolien, aber auch exotische Pflanzen verwandeln die sieben Hektar große Insel in ein grünes Paradies.



Die einzige bewohnte Insel des Gardasees gehört der Familie Cavazza – und ist ein Traum! Von April bis Oktober kann man die neugotische Villa und die üppigen Gärten bei einer Führung entdecken. Ein kurzer Bootstrip von Portese, und schon steht man in einer anderen Welt: Geschichte, Romantik und ein Blick, der bleibt.

Salò: Die Königin des Westufers

Salò ist lebendig, aber nicht überlaufen: schmale Gassen, versteckte Bars und die längste Uferpromenade des Sees. Unser Geheimtipp: Pasticceria Vassalli mit himmlischen Törtchen und Cannoli. Samstags ist Markttag – bunt, laut und voller lokaler Schätze.

Desenzano: Der lebendige Charme des Südens

Desenzano ist das Tor zum Gardasee – quirlig, bunt und voller Leben. Schlendern Sie durch die Altstadt, genießen Sie einen Aperitivo am Porto Vecchio und lassen Sie den Blick über das Wasser schweifen. Hier gibt’s alles: Shopping, Kultur und das beste Eis der Region!

Annette Frühauf Das lebhafte Städtchen Desenzano am südwestlichen Ende des Gardasees beherbergt rund 29 tausend Einwohner.



Wein & Olivenöl: Die Schätze des Valtènesi

Das Valtènesi ist Weinland: Im Weingut Avanzi gibt es den berühmten Lugana (frisch, mit Zitrusnote) und den Groppello, den schon die Römer liebten. Dazu das fruchtige Olivenöl – alles nur eine Radtour vom Campingplatz entfernt.

Die 5 schönsten Campingplätze am Südwestufer Das sind unsere Lieblings-Campingplätze, zu denen wir immer wieder hinwollen und die wir uneingechränkt empfehlen können.

Fornella Camping & Wellness Family Resort: Unser Zuhause am See Fornella ist für uns der Inbegriff von Gardasee-Camping: direkt am Wasser, umgeben von Olivenbäumen, mit einem riesigen Poolbereich, der an eine Lagune erinnert, und einem Wellnessbereich, in dem man nach einem Tag am See perfekt abschalten kann. Die Stellplätze sind großzügig und naturnah angelegt, und wer es etwas komfortabler mag, kann in einem der modernen Mobilheime oder Glamping-Zelte übernachten.

Was uns besonders gefällt: Der Platz ist ökologisch zertifiziert und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit – von der Mülltrennung bis zur Nutzung von Solarenergie.

25010 San Felice del Benaco(IT) Camping Fornella 14 Bewertungen 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Aktivitäten für die ganze Familie:

Wasserspaß: Zwei Strände direkt am See, ein Poolbereich mit Rutschen und Whirlpool, dazu ein separates Kinderbecken mit Aufsicht.

Zwei Strände direkt am See, ein Poolbereich mit Rutschen und Whirlpool, dazu ein separates Kinderbecken mit Aufsicht. Animation & Sport: Miniclub, Sportplätze, Yoga am Morgen, geführte Wanderungen und Radtouren.

Miniclub, Sportplätze, Yoga am Morgen, geführte Wanderungen und Radtouren. Kulinarik: Das Restaurant serviert alles vom Frühstücksbuffet bis zur Pizza aus dem Holzofen – und der hausgebeizte Lachs ist ein Gedicht!

Das Restaurant serviert alles vom Frühstücksbuffet bis zur Pizza aus dem Holzofen – und der hausgebeizte Lachs ist ein Gedicht! Bootszentrum: Hier kann man Boote mieten oder eine Führung zur Isola del Garda buchen.

Hier kann man Boote mieten oder eine Führung zur Isola del Garda buchen. Wellness: Sauna, Massagen und ein Spa-Bereich mit Seeblick – perfekt für einen Tag der Entspannung. Für wen? Für Familien, Paare und alle, die Natur, Komfort und ein bisschen Luxus verbinden wollen.

Camping Europa Silvella: Der Klassiker mit 5-Sterne-Feeling Europa Silvella ist einer der bekanntesten Campingplätze am Gardasee – und das zu Recht. Der Platz liegt in einer malerischen Bucht von San Felice und bietet Stellplätze direkt am Wasser, einen eigenen Kiesstrand mit Badesteg und einen riesigen Poolbereich mit Kinderbecken und Poolbar.

Der Platz ist Teil des GARDA-BIKE-Netzwerks, sodass man hier perfekt mit dem Fahrrad die Umgebung erkunden kann. Es gibt einen Reparaturservice, Fahrradverleih und sogar geführte Touren. Für Sportbegeisterte gibt es Tennisplätze, einen Fitnessraum und ein Animationsprogramm für Kinder.

25010 San Felice del Benaco(IT) Camping Europa Silvella 7 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Highlights:

Lage: Direkt am See, mit eigenem Strand und Badesteg.

Direkt am See, mit eigenem Strand und Badesteg. Pools: Drei Außenpools, darunter ein Kinderbecken und ein Pool mit Rutschen.

Drei Außenpools, darunter ein Kinderbecken und ein Pool mit Rutschen. Sport: Tennis, Fußball, Fitnessraum, Fahrradverleih.

Tennis, Fußball, Fitnessraum, Fahrradverleih. Restaurant & Bar: Mit Seeblick und einer großen Auswahl an italienischen und internationalen Gerichten.

Mit Seeblick und einer großen Auswahl an italienischen und internationalen Gerichten. Animation: Für Kinder und Erwachsene, mit Abendprogramm und Shows. Für wen? Für Familien, Sportbegeisterte und alle, die Action und Entspannung verbinden wollen.

Weekend Glamping Resort: Romantik und Natur pur Das Weekend Glamping Resort ist ein kleiner, aber feiner Platz, der vor allem durch seine Lage und Atmosphäre besticht. Die Anlage liegt etwas erhöht, umgeben von Olivenbäumen, und bietet einen wunderschönen Blick auf den See. Die Stellplätze sind terrassiert angelegt, und es gibt eine große Auswahl an Glamping-Unterkünften.

Der Platz ist sehr gepflegt, das Personal ist super freundlich, und es gibt ein Restaurant mit Pizzeria, in dem man abends gemütlich den Tag ausklingen lassen kann. Für Kinder gibt es einen Spielplatz und ein Animationsprogramm.

25010 San Felice del Benaco(IT) Camping Weekend Glamping Resort 3 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Highlights:

Lage: Ruhig, mit Blick auf den See und umgeben von Olivenbäumen.

Ruhig, mit Blick auf den See und umgeben von Olivenbäumen. Glamping: Moderne Unterkünfte mit viel Privatsphäre.

Moderne Unterkünfte mit viel Privatsphäre. Restaurant: Mit Pizzeria und regionalen Spezialitäten.

Mit Pizzeria und regionalen Spezialitäten. Animation: Für Kinder und Familien.

Für Kinder und Familien. Pool: Mit Liegebereich und Bar. Für wen? Für Paare, Familien und alle, die Romantik und Natur lieben.

Camping Mos: Klein, fein und direkt am Wasser Gleich neben Fornella liegt Camping Mos, ein kleiner, aber feiner Platz mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Hier ist alles ein bisschen ruhiger, aber nicht weniger schön. Die Stellplätze liegen direkt am See, und der eigene Strand mit Steg lädt zum Baden und Entspannen ein.

25010 San Felice del Benaco(IT) Camping Mos 4 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Das Sanitär ist modern und sauber, und wer mit Hund reist, wird sich freuen: Es gibt sogar eine Hundedusche! Besonders schön: Der Platz ist autofrei, sodass man hier wirklich zur Ruhe kommt. Ein Freibad, Fahrradverleih und ein kleiner Kiosk runden das Angebot ab.

Für wen? Für Paare, Senioren und alle, die es etwas ruhiger und ursprünglicher mögen.

Vacanze Glamping Boutique: Luxus-Camping mit Seeblick Wer es besonders stylish mag, ist hier genau richtig. Vacanze Glamping Boutique liegt auf einem Hügel mit einem atemberaubenden Blick auf den Gardasee. Der Platz ist autofrei und bietet eine große Auswahl an Glamping-Unterkünften – von modernen Zelten bis hin zu luxuriösen Mobilheimen.

Besonders schön: Der Pool mit Seeblick, das Restaurant mit internationaler Küche und das Sportangebot mit Basketball, Volleyball und Tischtennis. Die Anlage ist perfekt für Familien, aber auch Paare kommen hier auf ihre Kosten.

Highlights:

Lage: Auf einem Hügel mit Panoramablick über den See.

Auf einem Hügel mit Panoramablick über den See. Glamping: Moderne Zelte und Mobilheime mit viel Komfort.

Moderne Zelte und Mobilheime mit viel Komfort. Pool: Mit Seeblick und Liegebereich.

Mit Seeblick und Liegebereich. Sport: Basketball, Volleyball, Tischtennis.

Basketball, Volleyball, Tischtennis. Restaurant: Mit Frühstücksbuffet und Snacks am Mittag. Für wen? Für alle, die Camping mit Luxus verbinden wollen oder kein eigenes Campingfahrzeug besitzen – und einen Blick fürs Besondere haben.